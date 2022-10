Email Marketing ist für jede Firma, egal welcher Größe, branchenspezifisch oder auch Produkt verkaufend, wichtig. Denn E-Mail ist die persönlichste Form der Kommunikation und bietet eine direkte Verbindung zu den Kunden. Wenn man gut plant, kann man so die Reichweite und den Umsatz erhöhen. Doch Email Marketing ist nicht nur für große Unternehmen relevant – auch für kleinere Betriebe und Selbstständige hat es viele Vorteile.

Was ist der Unterschied zwischen Newsletter, E-Mailing und E-Mail-Kampagne ?

Viele Menschen verwenden die Begriffe „Newsletter“, „E-Mail-Marketing“ und „E-Mail-Kampagne“ synonym. Dabei gibt es aber einen großen Unterschied zwischen diesen drei verschiedenen Arten von E-Mails.

Newsletter sind in der Regel wöchentlich oder monatlich erscheinende E-Mails mit interessanten Informationen für die Empfänger.

Eine Kampagne ist hingegen eine Reihe von gezielt aufeinander abgestimmten E-Mails, die mit dem Ziel verschickt werden, bestimmte Reaktionen bei den Empfängern hervorzurufen.

Und Email Marketing bezeichnet den gesamten Prozess des Versandes von Newsletter und Kampagnen an Abonnenten. Wenn Sie also vorhaben, regelmäßig Newsletter an Ihre Kundschaft zu verschicken, sollten Sie sich im Klaren darüber sein, dass eine gute Planung essenziell ist. Ohne einen klaren Plan und Zielvorstellung werden Sie nicht nur schnell das Interesse Ihrer Leser verlieren, sondern auch viel Zeit und Geld in etwas investieren, was am Ende keinen ROI (Return on Investment) bringt.

Wie startet man eine erfolgreiche E-Mail-Kampagne?

Viele Unternehmen glauben, dass E-Mail-Marketing tot ist. Dies ist jedoch nicht der Fall. E-Mails sind immer noch eine der wirkungsvollsten Möglichkeiten, um mit Kunden und Interessenten in Kontakt zu treten. Allerdings muss eine Kampagne gut geplant sein, damit sie Erfolg hat.

Zunächst muss man herausfinden, welches Ziel man erreichen möchte. Will man mehr Traffic auf die Website lenken? Oder soll die Kampagne dazu dienen, bestehende Kunden zu binden? Vielleicht will man auch neue Leads gewinnen oder Produkte verkaufen? Sobald Sie wissen, was Sie erreichen wollen, können Sie Ihre Inhalte und Call-to-Actions entsprechend gestalten. Daneben ist es wichtig, die richtige Zielgruppe anzusprechen. Sonst verschwenden Sie Zeit und Geld mit Menschen, die gar kein Interesse an Ihrem Angebot haben.

Segmentieren Sie also Ihre Liste in unterschiedliche Gruppen. Senden Sie ihnen personalisierte Nachrichten. Auch die Gestaltung der E-Mail spielt eine wichtige Rolle beim Erfolg einer Kampagne: Achten Sie auf einen ansprechenden Newsletter Layout und nutzen Sie Bilder sowie Videos.

Planung ist entscheidend für den Erfolg einer E-Mail-Kampagne

Zielgruppe identifizieren

Inhalte erstellen, die für die Zielgruppe relevant sind

Tests durchführen, um die Kampagne zu verbessern

Wer eine erfolgreiche E-Mail-Marketingkampagne starten will, der muss vor allem eines: gut planen. Denn nur wer weiß, welche Ziele er mit seiner Kampagne erreichen will und welche Schritte dafür nötig sind, kann auch wirklich Erfolg damit haben.

