Slots sind mit Abstand die populärsten Casino Spiele, denn es gibt sie in riesiger Auswahl und für jeden Geschmack. Und natürlich kommen regelmäßig neue Spielautomaten auf den Markt und sorgen für spannende Unterhaltung. Doch welche Spielautomaten sind besonders beliebt? Wir haben uns auf die Suche nach den Slot-Spielen gemacht, die die Spieler schon seit ihrer Veröffentlichung begeistern.

Mega Moolah

Mega Moolah ist eine Entwicklung von Microgaming aus dem Jahr 2006 und einer der Slots, die bis heute nichts von ihrer Anziehungskraft für Spieler verloren haben. Das Safari-Thema ist grafisch hervorragend umgesetzt und bietet neben Wilds, Multiplikatoren und einer Freispiel-Funktion auch vier unterschiedlich hohe Jackpots. Mega Moolah trägt den Spitznamen “Millionärsmacher”, weil mittlerweile bereits zwölf große Jackpots durch Glückspilze geknackt wurden. Mittlerweile gibt es eine ganze Mega Moolah-Serie zu verschiedenen Themen, die allerdings alle mit dem gepoolten Jackpot verbunden sind.

Book of Dead

Auch wenn Book of Dead von Play ‚N Go aus dem Jahr 2016 sehr an Book of Ra, den physischen Automaten aus der Spielothek erinnert, ändert es nichts daran, dass er einer der erfolgreichsten Online Slots in Deutschland ist. Das grafische Design ist einzigartig und nimmt die Spieler mit ins Alte Ägypten, um sich auf die Suche nach den Schätzen in den Pyramiden zu machen. Unterstützung hierbei bieten Wilds, Freispiele und sich erweiternde Symbole.

Dead or Alive 2

Mit Dead or Alive 2, dem lang ersehnten Nachfolger von Dead or Alive, haben die Entwickler von NetEnt ganze Arbeit geleistet. Das Thema des Slots ist der Wilde Westen und alle bekannten Revolverhelden sind mit von der Partie. Besonders interessant bei dem in 2019 veröffentlichen Spielautomaten ist das Freispiel-Feature, bei dem man die Art der Free Spins auswählen kann. Eine davon entspricht der originalen Version des Spiels, die anderen beiden wurden bei der Fortsetzung hinzugefügt.

Bonanza

Bonanza war in 2016 der Durchbruch für den Softwareentwickler Big Time Gaming und den MegaWays™ Engine. Lawinenfunktion und bis zu 117.649 MegaWays™ sind eine innovative Spielmechanik dieses Unternehmens, das sich kürzlich Evolution Gaming angeschlossen hat. Bonanza ist ein Slot mit Bergbau-Thema, bei dem es darum geht, in einer Mine eine Goldader zu finden. Und wie es sich gehört, wird die Freispielrunden durch die Buchstaben G-O-L-D auf der Spielfläche ausgelöst.

Immortal Romance

Auch wenn Microgaming sein Spielportfolio an Games Global veräußert hat – Immortal Romance bringen wir natürlich immer mit Microgaming in Verbindung. Der Spielautomat kam 2011 an den Markt und seine Popularität ist ungebrochen. Das romantische Vampir-Thema ist besonders beliebt und die visuelle Umsetzung sehr detailliert. Verschiedene Wilds und unterschiedliche Freispielfunktionen je nach Fortschritt sind weitere Gründe, warum Immortal Romance so viele Fans hat.

Fazit

Auch wenn es Hunderte von Softwareentwicklern und Tausende verschiedener Spielautomaten gibt – nur einige davon werden zu Hits, die auch noch Jahre später Spieler in helle Begeisterung versetzen. Vielleicht sind es nur einige Eigenschaften, die die Spieler ansprechen, vielleicht ist es aber auch die Mischung aus Thema, Grafik und Funktionen, die diese Online-Slots so erfolgreich machen. Natürlich sind den Softwareherstellern bei Automatenspielen hinsichtlich der Kreativität keine Grenzen gesetzt, sodass wir immer neue Slots sehen werden, die aus der Menge herausstechen.