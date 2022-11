Aus irgendeinem Grunde will man am Morgen aus dem Bett nicht aufstehen, auf der Arbeit ist es schwer, mit dem Stress zurechtzukommen, mit den Verwandten entstehen die Missverständnisse. Dazu zieht man sich zurück, wird apathisch und interessiert sich nicht mehr für Sachen, die man früher liebte… Außerdem fällt es ihm schwer, negative Gedankenkreisgänge im Kopf zu brechen. Es kann verschiedene Anzeichen geben, dass es einem Menschen gerade nicht so gut psychisch geht. Und leider hat man nicht immer Möglichkeit, zum Psychologen zu gehen. Aber warum ist es so wichtig, auf eigene psychische Gesundheit und eigenen seelischen Zustand zu achten?

EIN PAAR WORTE ÜBER PSYCHISCHE GESUNDHEIT

Die psychische Gesundheit ist der Zustand des Wohlergehens, bei dem jeder Mensch das eigene Potential realisieren kann, mit den gewöhnlichen lebenswichtigen Stressen zurechtkommen, produktiv und fruchtbringend zu arbeiten, sowie, das Leben der Gesellschaft beizutragen. Also ein psychisch gesunder Mensch ist dazu fähig, Stress zu überwinden, der bleibt und denkt positiv. Die psychische Gesundheit können die sozialen Veränderungen ringsumher, den Stress auf der Arbeit, die Diskriminierung, den Verstoß der Menschenrechte, die soziale Entfremdung, die schädlichen Gewohnheiten, des Problems mit der physischen Gesundheit beeinflussen. Für den Fall mit dem Letzten gibt es auch den Rückeffekt — wenn sich die Menschen mit den Psychologen umgehen, so wenden sich hinter anderer ärztlicher Betreuung seltener.

Reagiert man auf gewöhnliche Alltagssituationen zu emotional oder kann es einfach nicht, seine Pläne realisieren, geht es wahrscheinlich darum, dass man nicht ganz psychisch gesund ist. Außerdem ist es ein Warnzeichen, wenn man eigenes Verhalten an die Situation nicht anpassen kann. Wenn Sie sich in einem der Punkte gesehen haben, ist es besser nicht, zu warten, und einen Psychologen aufzusuchen. Der Experte wird die Ernsthaftigkeit der Situation bestimmen. Aber was kann man selbst für eigene psychische Gesundheit machen?

Soweit es möglich ist, versuchen Sie es, dem Stress zu entkommen. Wie wir schon gesagt haben, beeinflusst er nicht nur auf emotional, sondern auch die physische Gesundheit. Bringen Sie seine Quellen an den Tag und erdenken Sie den Aktionsplan nach der Liquidation. Wenn sich des Stresses zu viel angehäuft hat, so braucht man, möglich, und zu ersetzen die umgebende Lage umgeschaltet zu werden. Vielleicht ist es an der Zeit, sich mal Gedanken über einen Urlaub zu machen? Selbst ein kurzes Wochenende kann gute Wirkung auf Ihren seelischen Zustand haben. Oder nehmen Sie sich einfach Zeit und machen an einem Abend das, was Sie lieben und genießen. Das kann ein Filmabend, eine Exkursion, oder ein Spielabend mit Freunden sein. Achten Sie also auf sich selbst und vergessen Sie nicht, dass Ihre psychische Gesundheit genauso wichtig wie Ihre psychische Gesundheit ist. Denken Sie positiv. Versuchen Sie es, in jeder Situation an das Gute zu denken. Positives Denken bewirkt wahres Wunder und kann Ihr Leben tatsächlich positiv ändern. Außerdem ist negatives Denken oft mit negativen Glaubenssätzen verbunden. Um die zu überarbeiten, schreiben Sie in einem Notizbuch alle negativen Gedanken, die Ihnen einfallen. Versuchen Sie es, negative Behauptungen mal anders zu formulieren. So müssen Sie zum Beispiel anstatt "Ich kann es nicht" eine nicht zu pessimistische Formulierung aussuchen. Vielleicht können Sie es einfach jetzt nicht tun? Oder ist es vielleicht einfach noch nicht an der Zeit, dass Sie es tun können? Umgeben Sie sich mit den Menschen, die Sie lieben und wertschätzen. Die Menschen, die Erfahrung im Umgang mit toxischen Menschen haben, kennen es: selbst die einfache Kommunikation mit solchen Menschen ist stressig und wirkt negativ auf unseren psychischen Zustand. Soweit es möglich ist, versuchen Sie es, sich nur mit den positiven Menschen umzugeben, die nicht toxisch sind. Leider ist es manchmal nicht möglich. Akzeptieren Sie sich so, wie Sie sind. Jeder von uns macht von Zeit zur Zeit Fehler. Unabhängig davon, ob Sie jetzt mit Ihrem Leben zufrieden sind oder nicht, versuchen Sie es, sich selbst zu akzeptieren so wie Sie sind. Nur wenn man lernt, sich selbst zu akzeptieren und zu lieben, kann man gute, ehrliche Beziehungen mit anderen Menschen aufrechtzuerhalten. Setzen Sie sich unbedingt Ziele und fangen Sie es an, sich in ihrer Richtung zu bewegen. Planen Sie das Leben, stellen Sie der Plan für den Tag, die Woche, den Monat, das Jahr auf. Beginnen Sie erstmal mit kurzfristigem Planen — stellen Sie der Plan für eine Woche auf und Sie folgen auf seine Erfüllung. Fixieren Sie in einem Notizbuch oder in einer App, was Sie schaffen und was nicht. Es wird Ihnen helfen, sich richtig einzuschätzen und die neuen Ziele zu stellen. Manchmal ist es einfach an der Zeit, neue Prioritäten zu setzen und sich neue Ziele zu stellen, und man fühlt sich gerade schlimm, wenn man noch bei den "alten" Zielen ist. Schafft man es, nachzuverfolgen, wie man eigenen Zielen folgt, kann man sich auch schneller umorientieren und sich an eine neue Lebenssituation anpassen.

Und suchen Sie unbedingt einen Psychologen auf!