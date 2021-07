Tapioka Perlen sind vielleicht einigen Menschen kein Begriff, aber Bubble Tea Perlen schon. Bereits in den 1980er Jahren wurden die Popping Boba Perls erfunden und in kurzer Zeit zu einem Kultgetränk. Vor über 10 Jahren kamen die gelartigen Fruchtperlen auch nach Europa und Deutschland. Nun sind Tapioka Perlen wieder im Trend. Dies liegt nicht nur am leckeren Geschmack, sondern auch an den vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten und diversen Rezepten zur Zubereitung.

Aber was steckt in den bunten Kugeln? Können Sie auch von Veganern verzehrt werden? Gibt es viele Geschmackssorten? Wir stellen Ihnen die Bubble Tea Kügelchen im Detail vor. Zudem haben wir uns Erfahrungen und Bewertungen von Anwendern angesehen. Doch wir wollten uns nicht nur auf Kundenmeinungen verlassen und haben deshalb einen Selbsttest durchgeführt.

Was sind Tapioka Perlen?

Tapioka Perlen stammen ursprünglich aus Wurzelknollen des tropischen Maniokstrauches. Sie werden aufgrund Ihrer Verwendung auch als Bubble Tea Perlen oder Popping Boba Perlen genannt. Die Wurzelknollen werden zunächst zu Granulat verarbeitet. In Verbindung mit Stärke wird das Granulat in runde Kügelchen gebracht. Durch Hinzugabe von diversen fruchtigen Geschmackssorten und Lebensmittelfarbe werden die Kugeln bunt und bekommen ihren eigenen Geschmack.

Die verschiedenen Varianten sind ländertypisch oft verschieden. Hinsichtlich der Zubereitung gibt es viele Möglichkeiten. Tapioka Perlen können klassisch mit Tee oder aber auch mit Sirup, Fruchsäften und Milch getrunken werden. Tapioka Perlen sind von Natur aus glutenfrei und werden daher gern auch von Allergikern verwendet.

Tapioka Perlen im Selbsttest 2021

Bevor wir uns Erfahrungsberichte von Anwendern zu den Bubble Tea Perls ansehen, haben wir in der Redaktion beschlossen, einen Selbstversuch durchzuführen. Drei Redaktionsmitglieder werden die Tapioka Perlen ausprobieren.

Wir haben die Frucht-Kügelchen bei dem Online Shop baaboo bestellt. Dort sind sie sehr günstig zu erwerben und in verschiedenen Geschmacksrichtungen erhältlich. Die Bestellung ist sehr einfach und die Lieferung erfolgt innerhalb zwei Tagen, sodass wir gleich mit dem Selbstversuch beginnen konnten.

Wir haben uns für die Perlen mit dem Geschmack Orange entschieden. Die geleeartigen Kügelchen werden gut verpackt geliefert und machen einen anschaulichen Eindruck. Laut dem Hersteller sind auch diese Bubble Tea Tapioka Perlen frei von künstlichen Farbstoffen, glutenfrei und laktosefrei. Zudem können Sie auch von Veganern verzehrt werden.

Die Zubereitung mit den fertigen Perlen ist sehr einfach. Ein Kochen oder Erhitzen der Kugeln ist nicht notwendig. Sie können gleich in das gewünschte Getränk gegeben werden. Wir haben sie mit klassischem Schwarztee und auch mit Milch getestet. Unser Eindruck ist sehr positiv. Das Getränk mit den Perlen schmeckt lecker und bringt viel Spaß.

Wir stellen fest, dass es notwendig ist extra große Strohhalme zu verwenden. Doch dies stellt kein Problem dar. Vielleicht ist Bubble Tea oder Milk kein Getränk für jeden Tag, aber es ist sicherlich etwas für zwischendurch und ein tolles Getränk, welches in der Gruppe zu trinken besonders viel Freude macht und den meisten prima schemckt.

Tapioka Perlen – Erfahrungen und Bewertungen

Fällt nur unser Selbsttest so gut aus? Was sagen andere Anwender dazu? Wir haben uns im Internet nach Erfahrungsberichten zu Tapioka Perlen umgesehen. Sehr viele Kunden greifen dabei auf bereits fertig zubereitete Frucht-Perlen, welche nicht mehr gekocht werden müssen. Die Bewertungen zu den Tapioka Perlen fällt mir großer Mehrheit sehr gut aus. Oft wird es auch als “Fun-Getränk” bezeichnet, da es ein besonderes Erlebnis ist, die geleeartigen Perlen mit dem Strohhalm aus dem Glas zu holen.

Die Kunden loben meist den leckeren Geschmack und die mittlerweile vielen Varianten, in denen die Tapioka Perlen zubereitet werden können. Anwender greifen sehr oft zum klassischen schwarzen oder auch grünen Tee. Jedoch gibt es auch andere Optionen, wie beispielsweise Sirup, Saftschorlen und Milch, mit denen die Perlen gemischt werden können. Das Fazit der Bewertungen fällt somit überwiegend positiv aus.

Tapioka Perlen – Zubereitung

DIY, kochen oder einfach fertige Bubble Tea Perlen kaufen? Es besteht die Möglichkeit, dass Sie die Perlen selber machen. Dies bedeutet, dass Sie sich das Granult und Stärke sowie fruchtige Substanzen beziehungsweise Lebensmittelfarbe kaufen müssen. Dann werden diese nach Anleitung miteinander vermengt zu Kügelchen geformt.

Einfacher ist das Kaufen von Tapioka Perlen, welche bereits vorgefertigt und anschließend zirka 20 bis 30 Minuten gekocht werden müssen. Dann können Sie verschiedene Rezepte ausprobieren und Ihr Lieblingsgetränk genießen.

Sie haben nur wenig Zeit und keine Lust auf Kochen der Perlen? Dann kaufen Sie einfach fertige Tapioka Perlen. Sie sind geleeartig und trotzdem bissfest. Sie müssen nur noch in das gewünschte Getränk gegeben werden.

Geschmackstest

Tapioka Perlen werden in Tawain gerne mit Honig oder süßer Kondensmilch versehen. In den USA werden auch künstliche Zutaten in die Perlen vermengt. In anderen Ländern gibt es die Kügelchen auch mit exotischen Substanzen wie Hibiskusblume (Mexiko), Sfran und Kardamon (Indien) oder auch Rosenwasser (Iran).

Sie können die Fruchtperlen in Deutschland auch in diversen Geschmackssorten kaufen. Jedoch setzen die Hersteller hier auf natürliche Substanzen und Lebensmittelfarben. Sehr gängig und beliebt sind die Geschmackssorten: Erdbeere, Himbeere, Limette, Orange, Mango und Litschi.

Wo kann ich Tapioka Perlen kaufen?

Bubble Tea Perlen und Getränke werden in Cafés, Restaurants und Bistros verkauft. Sie sind auch als To-Go-Getränke erhältlich.

Wenn Sie Ihren eigenen Bubble Tea herstellen möchten, dann können Sie die Tapioka Perlen auch in diversen Geschäften und Online Shops kaufen. Wir haben die Fruchtperlen bei dem Online Händler baaboo bestellt. Dort werden auch verschiedene Geschmacksrichtungen (Erdbeere, Heidelbeere, Orange und Limette) im 1 kg-Eimer angeboten.

Preisvergleich – Wo gibt es den günstigsten Preis?

Wir haben uns die Preise der verschiedenen Anbieter angesehen. Dabei stellen wir beim Preisvergleich fest, dass der Online Shop baaboo den günstigsten Preis anbietet. 1 kg frutini Frucht-Perlen kostet 19,95 Euro. Dies ist ein Sonderpreis, denn normalerweise kosten die Tapioka Perlen 24,95 Euro.

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Wir bekommen immer wieder Fragen zu von uns vorgestellten Produkten gestellt. Deshalb haben wir die wichtigsten Fragen zu “Tapioka Perlen” für Sie zusammengestellt.

Kann ich Tapioka Perlen bei Edeka und Rewe kaufen? Frucht-Perlen für Bubble Getränke können Sie auch immer wieder in diversen Supermärkten und Discountern finden. Edeka und Rewe bietet Tapioka Perlen immer wieder vereinzelt in Spezial-Angeboten an. Sie können die Bubble Tea Perlen nicht im Dauer-Sortiment finden.

Welchen Geschmack haben Tapioka Perlen? Sie können die geleeartigen, bunten Kügelchen in diversen Geschmacksrichtungen, wie Orange, Erdbeere, Himbeere, Limette, Mango, Litschi etc., erwerben.

Sind Tapioka Perlen immer schwarz? Grundsätzlich haben die Kügelchen die Farbe Schwarz, denn sie werden aus den Wurzelknollen des Maniokstrauches hergestellt. Jedoch werden einige Perlen auch mit natürlicher Lebensmittelfarbe versetzt, sodass sie eine bunte Farbe erhalten.

Was sind Tapioka Perlen Zutaten? Grundsätzlich bestehen die Perlen aus Wasser, Zucker, Granulat, Stärke, Verdickungsmitteln, Ascorbinsäure, Farbstoffen und je nach Geschmackssorte aus bestimmten Frucht-Konzentraten, zum Beispiel Erdbeerpüree, Heidelbeersaft, Orangensaft, Limettensaft. Einige Hersteller verwenden weitere Zusatzstoffe. In Deutschland und Europa werden normalerweise keine künstlichen Substanzen verwendet.

Bieten auch DM und Rossmann Tapioka Perlen an? Zum Recherchezeitpunkt können wir keine Frucht-Perlen in Drogeriemärkten wie Rossmann und dm finden.

Unsere Tapioka Perlen Bewertung

Unser Selbsttest und die Erfahrungsberichte von Anwendern zu Tapioka Perlen fallen gut aus. Es handelt sich um ein leckeres Getränk, das insbesondere in der Gruppe Spaß macht, zu trinken. Auf dem Markt können Sie aus vielen verschiedenen Sorten, Ihre persönliche Geschmacksrichtung aussuchen. Sie können die Frucht-Perlen selbst herstellen, kochen oder auch gleich in einem fertigen Zustand erwerben.

Bei baaboo können wir zum Recherchezeitpunkt ein gutes Angebot finden, bei dem das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt. Die Frucht-Perlen haben eine leckeren Geschmack und sind sehr einfach zu einem Fun-Getränk zu zubereiten.