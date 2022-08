Max Verstappen und Lewis Hamilton liefern sich in dieser Saison einen spannenden Kampf um die Meisterschaft. Beide trennen nur wenige Punkte, sodass in den letzten Rennen der Saison eine Entscheidung fallen wird.

Zuletzt sahen Formel 1 Fans ein gewohntes Bild. Lewis Hamilton sammelte erneut einen Pokal für seine Vitrinen und konnte die Meisterschaft mit großem Abstand für sich entscheiden. In dieser Saison ist jedoch endlich ein Konkurrent vorhanden, der schon seit Jahren als einer der besten Fahrer im Feld gehandelt wird. Die Rede ist natürlich von Max Verstappen. Früher fiel der junge Holländer durch Fahrfehler oder riskante Überholmanöver auf. Heute ist Max einer der Favoriten auf den Gesamtsieg und gilt als Ablösung des Britten „Hamilton“.

Bei nahezu jedem Rennen ist die Spannung derzeit auf dem Höhepunkt. Vor allem auch weil es zwischen Mercedes und Red Bull Racing zuletzt ordentlich krachte. Wer noch mehr Spannung während eines Rennens erleben möchte, dem wollen wir heute aufzeigen, wie dies durch eine Sportwette gelingt.

Die Welt der Sportwetten: Auch für Formel 1 Fans wird einiges geboten

Viele Menschen denken bei einer Sportwette automatisch an den Fußball, da vor vielen Jahren ausschließlich ein Angebot auf dem Markt angeboten wurde. Inzwischen hat sich die Welt der Sportwetten jedoch schwer verändert und bietet für nahezu jede Sportart verschiedene Wettmöglichkeiten an.

Das Formel 1 Wettangebot ist mittlerweile bei vielen Buchmachern vertreten. Besonders Online-Wettanbieter, die es auf Vergleichsportalen zu finden gibt, bieten verschiedenste Wetten zur Rennserie an. So zeigen beispielsweise die aktuellen bet-at-home Erfahrungen, dass Neukunden einen Bonus erhalten, mit dem sie im Anschluss auf die Formel 1 tippen können.

So lässt sich ein seriöser Buchmacher finden

Nicht jeder Wettanbieter im Internet schneidet bei einem Test besonders gut ab. Es gilt auch verschiedene Eigenschaften zu achten, die aufzeigen, welche Prioritäten ein Buchmacher besitzt.

Da nahezu jeder Sportfan unterschiedliche Anforderungen an ein Wettportal besitzt, lässt sich auch nicht ein einzelner Anbieter hervorheben, der für alle Sportfans gleichermaßen gut geeignet ist.

Mit einem Vergleichsportal kann die Suche enorm vereinfacht werden. Hier werden ausführliche Testberichte kostenfrei zur Verfügung gestellt, sodass man erste Eindrücke sammeln kann. Stimmen die Eigenschaften mit den Anforderungen überein, kann schnell und einfach eine Anmeldung vorgenommen werden. Im Anschluss gilt es nur noch eine Einzahlung zu tätigen und es kann losgehen.

Ein großartiges Angebot an unterschiedlichen Sportarten wird bereitgestellt

Nicht nur Formel 1 Wetten verzücken Sportfans und lassen ein Event noch spannender werden. Geld gewinnen lässt sich beispielsweise auch mit UFC Wetten. Die beliebte Kampfsportart hat inzwischen den Einzug in das Wettangebot der meisten Buchmacher gemeistert, sodass auf interessante Kämpfe getippt werden kann.

Selbst Politik Wetten sind bei vielen Wettanbietern vorzufinden. Die bevorstehende Bundestagswahl kann so zu einem spannenden Erlebnis werden, sofern man sich an solche Themen herantraut und eine Wette platziert.

Formel 1 Wettmöglichkeiten zum Saisonendspurt

Kommen wir zurück zur Formel 1. Allgemein werden bei jedem Rennen unterschiedliche Wettmöglichkeiten zur Verfügung gestellt. So lässt sich neben der Formel 1 Wette auf den Sieger so einiges finden, was sehr interessant aussieht.

Mit Wetten wie „Welcher Fahrer fährt die schnellste Runde?“ oder aber einem Head-to-Head zweier Fahrer aus einem Team kann mit etwas Vorahnung schnell ein solider Gewinn erzielt werden. Zumeist beläuft sich die Anzahl der Wetten auf rund 20-30 unterschiedliche Wettmärkte.

Um einen Einblick auf die unterschiedlichen Wettangebote zu erhalten, muss sich ein Interessent nicht einmal bei einem Buchmacher anmelden. Mit dem Aufrufen der Seite kann sofort in das Wettangebot eingesehen werden. Klickt man beispielsweise auf die Kategorie „Motorsport“, können alle verfügbaren Wettmöglichkeiten genauer unter die Lupe genommen werden.

Langzeitwetten sind besonders gefragt

Wie der Begriff „Langzeitwette“ schon vermuten lässt, handelt es sich hierbei um einen Wettschein, der über einen längeren Zeitraum läuft. Formel 1 Fans können beispielsweise schon vor dem ersten Rennen der Saison auf den Gesamtsieger tippen.

Besonders beliebt sind diese Wetten, weil es oftmals eine sehr hohe Quote gibt. Eine Wettquote entscheidet immer auch über die Höhe des Gewinnes. Umso höher die Quote ausfällt, umso mehr Gewinn kann erzielt werden.

Wer beispielsweise vor dem ersten Rennen auf Max Verstappen als Weltmeister getippt hat, besitzt die Chance auf einem Einsatz von 10,00 Euro einen Gewinn erzielen zu können, der sich auf rund 50,00 Euro beläuft. Lewis Hamilton erhielt vor den ersten Rennen eine deutlich niedrigere Quote, da er von den Wettanbietern als glasklarer Favorit angesehen wurde.

Sportwetten sind Glücksspiel: Langsam herantasten

Zum Schluss wollen wir noch einmal darauf hinweisen, dass Sportwetten unter die Kategorie „Glücksspiel“ fallen. Da man als Tipper keinerlei Einfluss auf ein Rennen oder eine UFC Wette hat, kann ein Tipp auch schnell mal verloren gehen.

Grundsätzlich gilt, dass man ausschließlich mit Guthaben tippen sollte, welches frei zur Verfügung steht. Auch vor zu hohen Einsätzen zu Beginn des Wetterlebnis wird abgeraten, da man schnell den Überblick über seine Gewinne und Verluste verliert. Die Devise „Erfahrung macht den Meister“ gilt auch in diesem Bereich und sollte beherzt werden.

Sofern es doch einmal zu einem Kontrollverlust oder zu hohen Verlusten kommt, bieten verschiedene Anlaufstellen eine Spielhilfe an. Durch verschiedene Limitierungen oder den Selbstausschluss kann das Verhalten normalisiert werden und man muss sich keine Gedanken um das Thema „Spielsucht“ machen.