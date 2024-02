Dietzenbach (ots) –

Skechers hat sich mit Vexx zusammen geschlossen, einem Künstler, der das digitale Universum, Galerien und Museen auf drei Kontinenten erobert hat. Skechers x Vexx, die neueste Kapsel der Visual Artist Series der globalen Marke, zeigt die charakteristischen „Doodles“ des Künstlers, die auf der ganzen Welt bekannt sind. Seine detaillierten, lebendigen Charaktere werden auf Schuhen, Kleidung und Accessoires für Damen und Herren zu sehen sein.

„Als Künstler ist es für mich eine Priorität, kompromisslos zu kreieren – und Skechers zelebriert diese Philosophie“, so Vexx. „Sie arbeiten mit verschiedenen Künstlern zusammen und geben ihnen die Freiheit, sich zu entfalten. Es ist einzigartig für eine Marke dieser Größe, dass sie unabhängigen Künstlern erlaubt, ihre Kollektionen in neue Richtungen zu lenken. Schuhe als Leinwand sind interessant, wenn man sich vorstellt, dass Menschen aus allen Gesellschaftsschichten Zugang zu den Kunstwerken erhalten. Das ist aufregend und inspirierend.“

„Mit gerade einmal 24 Jahren hat Vexx schon eine grandiose Karriere vorzuweisen- Wunderkind, Social-Media-Ikone, kreative Kraft, Visionär der nächsten Generation digitaler Medien“, sagte Michael Greenberg, Präsident von Skechers. „Sein auffallendes Talent und seine fesselnden, unnachahmlichen Designs haben jeden angezogen, von Sammlern und Händlern bis hin zu Galerien, Auktionshäusern und Museen. Diese kuratierte Kollektion, die auf unseren meistverkauften Sneakern zu sehen ist, ist eine neue Möglichkeit für Vexx-Fans, in seiner Fantasie zu leben, zu atmen und zu gehen. Wir wissen, dass sie Anklang finden werden, wie jedes Medium, das er berührt.“

Vince Okerman, besser bekannt als Vexx, ist einer der anerkanntesten Künstler seiner Generation, der für seine charakteristischen „Doodles“ bekannt ist. Inspiriert von Cartoons, Popkultur und modernen Meistern wie Keith Haring startete das in Belgien lebende multidisziplinäre Talent seine Karriere mit 16 Jahren, indem er seine einzigartigen Kreationen online teilte – und mittlerweile folgen ihm mehr als 3,8 Millionen Menschen auf YouTube, Instagram und TikTok. Vexx hat von farbenfrohen handgezeichneten Illustrationen bis hin zu riesigen Wandgemälden auf den Straßen von New York City, Los Angeles und London alles geschaffen, und seine Arbeiten wurden in Galerien in Peking, New York, Mailand, Brüssel und Los Angeles ausgestellt – darunter auch seine MOON-Ausstellung im Amsterdamer Moco Museum neben Basquiat, Warhol, Kusama, Kaws und Banksy. Vexx wurde in Hypebeast, Complex und auf dem Cover des Time Out NY Exposés über NYC Street Art vorgestellt und hat mit so unterschiedlichen Marken wie Porsche und SpongeBob Schwammkopf zusammengearbeitet.

Skechers x Vexx ist die dritte Kollektion der Skechers Visual Artist Series und folgt auf die hypnotischen Skechers x Jen Stark Drip-Muster und die ikonischen Skechers x Ricardo Cavolo Styles, die mit den flammenden Herz- und Augenmotiven des Künstlers sowie den Love Wall-Herzen des Wandmalers James Goldcrown verziert sind. In der Galerie der tragbaren Kunst des Unternehmens werden 2024 die individuellen Designs der Künstler auf den Produkten des Unternehmens präsentiert. Das Skechers x Vexx Angebot an Schuhen, Bekleidung und Accessoires in limitierter Auflage ist in ausgewählten Skechers Einzelhandelsgeschäften in Nordamerika und Europa, auf skechers.de und anderen globalen Modemärkten erhältlich.

Über Skechers USA Deutschland GmbH und Skechers U.S.A., Inc.

Skechers USA Deutschland GmbH ist eine Tochtergesellschaft von Skechers U.S.A., Inc. (NYSE:SKX), einem Fortune 500® Unternehmen mit Sitz in Südkalifornien. Skechers entwirft, entwickelt und vertreibt eine breite Palette von Lifestyle- und Performance-Schuhen, Bekleidung und Accessoires für Männer, Frauen und Kinder. Die Kollektionen von Skechers – The Comfort Technology Company® sind in mehr als 180 Ländern und Gebieten in Kaufhäusern und Fachgeschäften sowie direkt bei den Verbrauchern über digitale Stores und mehr als 5.170 eigene und fremde Einzelhandelsgeschäfte erhältlich. Das Unternehmen steuert sein internationales Geschäft über ein Netzwerk von hundertprozentigen Tochtergesellschaften, Joint-Venture-Partnern und Händlern. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte about.skechers.com und folgen Sie uns auf Facebook, Instagram und TikTok.

