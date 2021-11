Der Realy Tech Antigen Test weist mit nur wenigen Tropfen Speichel Antigene von Coronaviren im Körper nach. Die Anwendung sollte aber stets von medizinischem Fachpersonal durchgeführt werden. Was also macht den Antigen Test so besonders? Und sind die Ergebnisse wirklich aussagekräftig? Wir haben die Antwort auf diese und weitere Fragen, denn wir haben den Antigen Schnelltest selbst ausprobiert.

Realy Tech Antigen Test – Was ist das?

Der Realy Tech Coronavirus Antigen Test ist laut Hersteller ein sicherer, aussagefähiger und besonders einfach auszuführender Antigen-Test für das Corona-Virus. Der chromatographische Test für den Nachweis von SARS-CoV-2-Antigenen funktioniert mittels Abstrich im Mund-Nasen-Raum und wird vorrangig bei Personen mit Verdacht auf eine SARS-CoV-2-Infektion angewandt.

Detailliert hat der Realy Tech Antigen Test die folgenden Eigenschaften:

Gelistet auf der Liste der BfArM

Im Rahmen der Testverordnung erstattungsfähig

Hohe Spezifität von 99,9 %

Hohe Sensitivität bei hoher Viruslast von 96,17 %

Leichte Handhabung

Sicheres Ergebnis nach 5-10 Minuten

Anwendung darf nur von medizinischem Fachpersonal durchgeführt werden

Zur Erkennung ist eine geringe Viruslast ausreichend

Infizierte Personen können noch bevor sie Symptome entwickeln, entdeckt werden

Der Test ist TÜV- und CE-zertifiziert

Realy Tech Antigen Test im Selbsttest 2021

Für unseren Realy Tech Coronavirus Antigentest stellte sich unser Redaktionsmitglied Timo zur Verfügung. Timo sollte den Test selbst ausprobieren und uns anschließend über seine Erfahrungen unterrichten.

Leider kam der anberaumte Test jedoch nicht zustande, denn die Anwendung darf gemäß Herstellerangabe nur durch medizinisches Fachpersonal erfolgen, was die Selbstanwendung im Rahmen unseres Tests somit ausschloss. Offenbar ist der Test eher für die Durchführung durch einen Arzt bzw. Ärzte, Gesundheitsbehörden, Tierarztpraxen oder anderen Personengruppen des Gesundheitswesens bzw. Testeinrichtungen ausgelegt.

Wir entschieden uns daher dafür, einen anderen Test auszuprobieren und bestellten uns den Dr. Starke Spucktest, da uns dieser Coronavirus Antigen Schnelltest in zahlreichen positiven Kundenbewertungen auffiel.

Unsere Bestellung platzierten wir im baaboo Onlineshop, diese war einfach, das Produkt erreichte uns trotz der Vorweihnachtszeit bereits nach drei Tagen. Für ein authentisches Resultat gingen wir bei der eigentlichen Anwendung genau gemäß den Herstellerangaben vor. Im Gegensatz zu dem ursprünglich angedachten Produkt handelt es sich bei dem Antigentest von Dr. Starke um einen Spucktest, der ohne Nasen- oder Rachenabstrich auskommt, denn dieser Test funktionierte mittels Speichel. Die Anwendung kann selbst durchgeführt werden und erfordert weder die Anwesenheit von medizinischem Personal, noch andere Vorkenntnisse.

Timo sammelte gemäß der Anleitung genügend Speichel im Mundraum und gab es in das beiliegende Extraktionspufferrohr, welches eine Lösung enthielt. Nachdem er die Mischung gut vermischte, träufelte er anschließend Mithilfe der enthaltenen Pipette 4 Tropfen in die Probenvertiefung der Testkassette. Nach 15 Minuten konnte unser Tester sein Ergebnis ablesen, wobei das Testergebnis wie folgt gelesen werden kann:

Positives Testergebnis – Streifen bei der Testlinie (T) und der Kontrolllinie (C)

Negatives Testergebnis – ein Streifen bei der Kontrolllinie (C)

Ungültiges Testergebnis – es erscheint kein Streifen

In unserem Fall fiel das Testresultat negativ aus. Unser Tester war mit den Antigentest zufrieden. Die Anwendung war einfach und konnte selbst durchgeführt werden. Die Tatsache, dass kein lästiger Nasen- oder Rachenabstrich notwendig war, gefiel unserem Tester ebenfalls.

Realy Tech Antigen Test – Erfahrungen und Bewertungen

Leider konnten wir den Realy Tech Antigen Test nicht selbst ausprobieren. Umso gespannter waren wir daher, welche Erfahrungen andere Nutzer mit dem Antigen-Test gemacht haben. Ein Blick auf Kundenerfahrungen zeigte uns dabei ein neutrales bis positives Kundenbild. Kunden loben die schnelle und einfache Anwendung und die offenbar zuverlässigen Ergebnisse.

Ein großes Manko der Antigen Rapid Test Cassette, welches sich in Rezensionen jedoch immer wieder findet, ist die Tatsache, dass der Test nur von geschultem Personal durchgeführt werden darf. Dieser Faktor ist tatsächlich ein Punkt, welcher die eigentlich übliche Probenentnahme zuhause beziehungsweise die Selbstanwendung ausschließt und für viele potenzielle Käufer ein nicht zu vernachlässigbarer Faktor für oder gegen den Kauf darstellt.

Gibt es eine Alternative für Privatpersonen?

Aufgrund der Tatsache, dass der Realy Tech Antigen Test nicht ohne Fachpersonal durchgeführt werden kann, entschieden wir uns für unseren Selbsttest für den Dr. Starke Corona Spucktest aus dem baaboo Onlineshop. Dieser Test überzeugte sowohl in unserem Test als auch in Kundenmeinungen dadurch, dass er von jeder Person ohne Vorkenntnisse durchgeführt werden kann und ohne einen Nasen-Rachenabstrich auskommt.

Und auch der günstige Preis von derzeit reduzierten € 5,95 anstatt ehemals € 14,95 überzeugt sowohl bei Kunden, als auch in unserem Test.

Der Anbieter stellt seinen Kunden ein Video zur Anwendung des Coronavirus Antigen Rapid Test zur Verfügung, welches wir auch Ihnen nachfolgend zur Verfügung stellen möchten.

Für wen ist der Realy Tech Antigen Test gedacht?

Der Covid 19 Antigen Schnelltest kann nur von medizinisch geschultem Fachpersonal durchgeführt werden. Dies schließt die eigenständige Probenentnahme zuhause weitestgehend aus. Daher eignet sich das Produkt eher für Personen in Testeinrichtungen, die Schnelltests für den Nachweis von Coronavirus Antigenen durchführen und mit der Handhabung vertraut, sowie entsprechend geschult sind und über ausreichende Fachkenntnisse verfügen.

Realy Tech Antigen Test – Anwendung & Anleitung

Die Anwendung des Realy Tech Antigen Test erfolgt entsprechend der nachfolgenden Anleitung. Wie bereits erwähnt, darf die Anwendung nur von medizinischem Fachpersonal erfolgen:

Kurzanleitung Oropharyngealabstrich (Rachenabstrich):

Führen Sie den beiliegenden Tupfer durch die Mundöffnung der zu testenden Person bis zum hintersten Rachenraum ein. Achten Sie darauf, mit dem Tupfer nicht die Zunge, Wangen oder Zähne zu berühren.

Tupfen Sie nun über die Oberfläche des hinteren Rachenraums.

Ziehen Sie den Tupfer wieder aus der Mundhöhle heraus.

Kurzanleitung Nasopharyngealabstrich (Nasenabstrich):

Die zu testende Person muss die Nase schnäuzen.

Anschließend wird der Kopf leicht in den Nacken gelegt und abgestützt.

Der Tupfer wird nun fast horizontal entlang der Nasenscheidewand tief in die Nase bis zur Rachenwand eingeführt.

Rotieren Sie den Tupfer 5 –10 Sekunden lang.

Nach dieser Probenentnahme geht es daran, die Probe zu testen. Geben Sie hierzu den Inhalt einer Phiole Extraktions-Puffer in das Reagenzröhrchen und tauchen den Naso- /Oropharyngeal-Tupfer in das Reagenz-Röhrchen mit dem Extraktionspuffer. Im Anschluss wird der Tupfer mindestens zehnmal kräftig gegen die Seite des Röhrchens gedrückt. Entsorgen Sie den Tupfer danach ordnungsgemäß.

Im letzten Schritt wird die Kappe auf dem Röhrchen mit der Probe aufgebracht und acht Tropfen der Probe in die Probenvertiefung der Antigen Schnelltestkassette gegeben. Das Ergebnis kann nach 15 bis 20 Minuten abgelesen werden.

Wie sicher ist der Test?

Gemäß der Herstellerangabe ist der Realy Tech Antigen Test sehr sicher. Gemäß Kundenerfahrungen kam es bei Anwendern jedoch auch schon zu ungültigen Ergebnissen. Wir gehen davon aus, dass dies eventuell darauf basiert, dass diese Personen den Test nicht wie vom Hersteller angegeben von medizinischem Personal durchgeführt haben.

Wo kann ich Realy Tech Antigen Test kaufen?

Derzeit finden Sie den Realy Tech Antigen Test zum Verkauf bei Amazon oder vereinzelt auch in andere Onlineshops. Ob sich der Test eventuell auch in Apotheken oder Supermärkten findet, konnte unsererseits nicht abschließend geklärt werden.

Preisvergleich – Wo gibt es den günstigsten Preis?

Bei Amazon zahlen Sie derzeit für eine Packung mit einem Inhalt von 20 Stück einen Preis in Höhe von € 66,90. Im Blanc hygienic Onlineshop wird das Produkt zum Preis von € 259,03 für 40 Packungen a 20 Stück geführt.

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Sie möchten noch mehr wissen über den Realy Tech Antigen Test? Wir haben für Sie ausführlich recherchiert und präsentieren Ihnen nachfolgend alle weiteren wichtigen Informationen in unserem FAQ-Bereich.

Gibt es ein Video mit einer entsprechenden Anleitung für den Realy Tech Antigen Test? Nein, aber im Internet finden Sie die Anwendung einfach erklärt und bebildert.

Kann ich den Realy Tech Antigen Test auch bei Amazon bestellen? Ja, der Test ist bei Amazon erhältlich.

Liegt dem Realy Tech Spucktest eine Gebrauchsanweisung bei? Ja, der Test enthält eine Gebrauchsanweisung Schritt für Schritt.

Ist der Covid 10 Schnelltest auch für Kinder geeignet? Zu dieser Frage konnten wir keine eindeutige Antwort finden. Die Testung in Einrichtungen wie Schulen oder Kindergärten wird häufiger mit Lollitests durchgeführt.

Unsere Realy Tech Antigen Test Bewertung

Der Realy Tech Antigen Test kann nur von geschultem Personal durchgeführt werden. Dies macht die Anwendung alleine zuhause nicht möglich. Daher konnten wir den Test nicht selbst ausprobieren.

Auf der Suche nach einem anderen zuverlässigen und einfach durchzuführenden Test wurden wir im baaboo Onlineshop fündig. Denn hier findet sich ein Spucktest, welcher zum einen selbst durchgeführt werden kann und zum anderen keinen Nasen-Rachen-Abstrich benötigt. Diesen Test können wir gemäß unseren Rechercheergebnissen und dem Testresultat bedenkenlos weiterempfehlen.