Dustin Poirier gegen Charles Oliveira

Ein UFC Titelkampf im Leichtgewicht zwischen dem amtierenden Champion Charles Oliveira und Dustin Poirier wurde offiziell als Titelkampf für die letzte Pay per View Veranstaltung des Jahres 2021 angekündigt.

Der ehemalige UFC Mittelgewichtschampion Michael Bisping hat verraten, wer seiner Meinung nach als Sieger aus dem Kampf hervorgehen wird.

Sowohl Charles Oliviera als auch Dustin Poirier haben sich als die beiden besten Leichtgewichte in der UFC etabliert. „Do Bronx“ holte sich den Titel Anfang des Jahres durch einen KO Sieg über Michael Chandler bei UFC 262. Er hat auch einen Sieg über den ehemaligen Interimschampion im Leichtgewicht, Tony Ferguson, vorzuweisen.

Dustin Poirer hingegen wird von vielen bereits als ungekrönter Champion angesehen, da er in diesem Jahr zwei Siege gegen Conor McGregor errungen hat. Außerdem hat er Siege über Justin Gaethje und Dan Hooker auf seinem Konto.

Beide Männer gehören zweifellos zu den besten Kämpfern der Welt, aber Michael Bisping glaubt, dass am 11. Dezember „The Diamond“ die Hand in die Höhe heben wird.

Während Michael Bisping glaubt, dass Dustin Poirier den Kampf gewinnen wird, ist sein Respekt vor Charles Oliveira unübersehbar.

Charles Oliveira musste immer wieder Widrigkeiten überwinden, zwischen den Gewichtsklassen wechseln und im Grunde gleichzeitig erwachsen werden, während er auf höchstem Niveau kämpfte.

Amanda Nunes gegen Julianna Pena

Amanda Nunes wird bei UFC 269 im Dezember die UFC Meisterschaft im Bantamgewicht der Frauen gegen Julianna Pena aufs Spiel setzen.

Die beiden sollten ursprünglich bei UFC 265 gegeneinander antreten. Nunes musste den Kampf absagen, nachdem sie positiv auf COVID 19 getestet wurde. Infolgedessen wurde Ciryl Gane, der Derrick Lewis in der dritten Runde durch TKO besiegte, für den 7. August als Hauptkampf angesetzt.

Auf einer Pressekonferenz vor UFC 265 befragte Pena den UFC Präsidenten Dana White direkt zu Nunes Status und wann sie wieder kämpfen würde. Sie sagte Steven Marrocco von MMA Fighting, dass sie der Meinung sei, dass es einen Mangel an Transparenz bezüglich der Situation gebe.

Jetzt wird sie ihre Chance bekommen.

Nunes holte sich den Titel im Bantamgewicht im Juli 2016, nachdem sie Miesha Tate bei UFC 200 bezwungen hatte. Sie hat ihren Titel fünf Mal erfolgreich verteidigt und dabei den Gürtel im Federgewicht der Frauen erobert, was ihren Status als beste Kämpferin in der UFC Damenklasse zementiert hat.

Bei ihrem letzten Auftritt im Octagon brauchte die 33-jährige Brasilianerin nur 2:03 Minuten, um Megan Anderson bei UFC 259 im März mit einem Armbar auszuknocken. Damit verbesserte sie ihre Bilanz auf 21-4.

Pena wurde erstmals in der UFC bekannt, als sie 2013 The Ultimate Fighter gewann und sich in der Bantamgewichtsklasse hochgearbeitet hat.

Die aus Spokane, Washington, stammende Kämpferin gab im Oktober 2017 bekannt, dass sie schwanger ist und eine längere Pause vom Mixed Martial Arts einlegen wird. Seit ihrer Rückkehr im Juli 2019 hat sie zwei von drei Kämpfen gewonnen, zuletzt eine Submission in der dritten Runde gegen Sara McMann bei UFC 257 im Januar.

Angesichts ihrer jüngsten Dominanz wird Nunes im Dezember als große Favoritin gehandelt.

Cody Garbrandt gegen Kai Kara-France

Cody Garbrandt will mit einem Wechsel der Gewichtsklasse nach neuem Erfolg streben.

Garbrandt (12-4 MMA, 7-4 UFC), ein ehemaliger UFC Champion im Bantamgewicht, wird für seinen nächsten Kampf ins Fliegengewicht zurückkehren, wenn er bei der UFC Veranstaltung am 11. Dezember gegen Kai Kara-France (22-9 MMA, 5-2 UFC) antritt.

Nachdem er seine Karriere mit 11-0 begonnen hatte, hat Garbrandt nur einen seiner letzten fünf Kämpfe gewonnen. Nach drei KO Niederlagen in Folge erholte er sich mit einem KO Sieg über Raphael Assuncao bei UFC 250 im Juni 2020 und sollte anschließend auf 125 Pfund heruntergehen, um den damaligen Champion Deiveson Figueiredo herauszufordern.

Garbrandt, 30, erkrankte jedoch an einer schweren COVID 19 Erkrankung und blieb bei seiner Rückkehr im Bantamgewicht für einen Hauptkampf gegen Rob Font bei der UFC Fight Night 188 im Mai. Er verlor einstimmig und wird nun den Schritt nach unten wagen.

Er wird versuchen, gegen Kara-France, 28, der in der aktuellen Rangliste auf Platz 11 steht, einen starken Einstieg in die Division zu finden. Der Neuseeländer hat in seinen letzten fünf Kämpfen abwechselnd gewonnen und verloren, kommt aber von einem KO Sieg über Rogerio Bontorin bei UFC 259 im März.

Leon Edwards gegen Jorge Masvidal

Endlich ist es soweit. Leon Edwards und Jorge Masvidal werden sich endlich das UFC Oktagon teilen, nachdem es jahrelang ein erbittertes Hin und Her zwischen den beiden gab. Das böse Blut zwischen den beiden Kämpfern lässt sich nicht leugnen. Masvidal und Edwards haben eine heftige Rivalität, nachdem Gamebred Edwards nach der UFC Fight Night backstage angegriffen hat. Wer hat nicht schon von dem „Dreiteiler und einer Limo“ gehört. Obwohl der Vorfall schon ein paar Jahre her ist, haben sich die beiden Kämpfer weiterhin verbale Auseinandersetzungen geliefert, was die Dramatik vor dem Drei Runden Kampf bei UFC 269 nur noch erhöht.

Wer wird also die Hände in die Höhe heben, wenn diese beiden Weltergewichtler gemeinsam im UFC Oktagon stehen? Es ist ein spannender Kampf, der Jorge Masvidal zurück auf das Titelbild katapultieren könnte. In der Zwischenzeit ist Leon Edwards der nächste Anwärter auf den Titel, sollte er Jorge Masvidal besiegen.

Randy Costa gegen Tony Kelley

UFC 269 hat zwei aufregende Bantamgewichte in sein Programm aufgenommen.

Randy Costa (6-2) wird bei der Pay per View Veranstaltung, die für den 11. Dezember 2021 angesetzt ist, auf Tony Kelley (7-2) treffen.

Costa war zuletzt bei einer herzzerreißenden Niederlage gegen Adrian Yanez zu sehen. Im Kampf zwischen Süßigkeiten und Limonade (Costa ist ein Fan von Reese, Yanez steht auf Dr. Pepper) sah der gebürtige Neuengländer in der ersten Runde hervorragend aus. Die zweite Runde gehörte jedoch Yanez, der Costa durch TKO besiegte.

Zuvor hatte Costa Journey Newson mit einem Kopfstoß KO zu Boden gebracht. Der 27-Jährige steht nun bei 2-2 in der Promotion.

Tony Kelley steht seit seinem Debüt im vergangenen Jahr bei der UFC bei 1-1. In seinem ersten Kampf war er leider erfolglos und verlor einstimmig gegen Kai Kamaka III. In seinem zweiten Kampf gegen Ali AlQaisi im Oktober entschieden die Punktrichter zu seinen Gunsten.

Priscila Cachoeira gegen Gillian Robertson

Nach einer (für ihre Verhältnisse) langen Pause wird die kanadische Fliegengewichtlerin Gillian Robertson im Dezember wieder in das Achteck steigen.

Robertson wird bei einer für Samstag, den 11. Dezember, geplanten UFC Veranstaltung gegen die Brasilianerin Priscila Cachoeira antreten.

„The Savage“ wird den 125 Pfund Kampf im Dezember mit der ersten Niederlagenserie ihrer Karriere bestreiten. In ihren letzten beiden Kämpfen hat Robertson (9-6) einstimmige Entscheidungen gegen Taila Santos und Miranda Maverick verloren. Vor diesen Niederlagen hatte die aus Niagara Falls stammende Kämpferin jedoch vier ihrer letzten fünf Kämpfe gewonnen.

Nachdem sie ihre UFC Karriere mit einem 0:3 Rückstand begonnen hatte, darunter eine einseitige Niederlage gegen die künftige Championesse Valentina Shevchenko, hat Cachoeira (10:3) in letzter Zeit die Wende geschafft. In ihren letzten beiden Kämpfen hat sie Siege gegen Shana Dobson und Gina Mazany errungen. Beide Siege kamen durch KO/TKO zustande; der KO Sieg gegen Dobson brachte Cachoeira ihren ersten Bonus für die beste Leistung des Abends ein.

Dricus Du Plessis vs. Andre Muniz

Du Plessis (16-2) kam letztes Jahr in den UFC-Kader, als er bei seinem Promotionsdebüt Markus Perez ausknockte. Der gebürtige Südafrikaner kehrte dann bei UFC 264 in diesem Sommer ins Octagon zurück und schlug Trevin Giles in einer weiteren fantastischen Leistung KO. Mit seinen gerade einmal 27 Jahren wird Du Plessis dank seiner unglaublichen Knockouts im Octagon schnell zu einer bekannten Ware für die UFC Fans. Er hat auch das Aussehen und könnte ein großer Star für die Promotion werden, wenn es ihm gelingt, seine derzeitige Siegesserie von fünf Kämpfen fortzusetzen.

Muniz (21-4) ist derzeit die Nr. 15 im Mittelgewicht der UFC. Der erst 31 Jahre alte Brasilianer hat in der UFC bisher 3-0 Siege gegen Ronaldo Souza, Bartosz Fabinski und Antonio Arroyo errungen. Insgesamt hat er eine Siegesserie von sieben Kämpfen hinter sich und hat die Chance, in der starken UFC Mittelgewichtsklasse einen weiteren Schritt nach vorne zu machen, wenn es ihm gelingt, Du Plessis zu besiegen. Da er gegen einen KO Künstler antritt, kann man davon ausgehen, dass Muniz versuchen wird, den Kampf auf den Boden zu verlagern, um seine brasilianischen Jujitsu Fähigkeiten unter Beweis zu stellen.

Beste Ultimate Fighting Wetten

MMA ist ein Sport, bei dem es viele Wettmöglichkeiten gibt, die über das Hauptergebnis hinausgehen. Mit zunehmendem Interesse an den Kämpfen haben sich die Buchmacher weiterentwickelt, um ein Rundum Erlebnis vom ersten Gong bis zum Ende des Kampfes zu bieten.

Moneyline und Match Wetten

Eine Moneyline Wette bezieht sich einfach auf das Endergebnis des betreffenden Kampfes, d. h. der Wettspieler setzt darauf, welchen der beiden Kämpfer er als Sieger sieht. Mancherorts wird diese Wette auch als Match Wette bezeichnet, doch es handelt sich dabei um dasselbe.

Dabei handelt es sich um die einfachste Form der Wette, bei der der Wettspieler die Rekorde und anderen Qualitäten der beiden Kämpfer abwägt, bevor er eine Entscheidung darüber trifft, wer am Ende des Kampfes den Sieg davontragen wird.

Over/Under Rundenwetten

Bei einer Over/Under Wette wird darauf gewettet, wie viele Runden der Kampf nach Meinung des Wettspielers dauern wird. Ein Buchmacher bietet eine Reihe von Optionen an, und der Spieler muss entscheiden, ob er über oder unter dieser Linie bleibt.

Wenn Sie beispielsweise der Meinung sind, dass ein Kampf vor Ende der zweiten Runde zu Ende geht, gehen Sie zu Ihrem bevorzugten Sportwettenanbieter, suchen Sie die 2,5 Linie und wetten Sie darunter. Alternativ können Sie auch auf eine höhere Quote setzen, wenn Sie glauben, dass der Kampf in die dritte Runde und darüber hinaus geht.

Die Wettlinien beginnen in der Regel bei 1,5 und reichen bis zum Ende des Kampfes.

Siegmethode

Bei der Wette auf das Ende des Kampfes geht es darum, zu entscheiden, wie der Kampf enden wird: durch KO, technischen KO, Entscheidung oder Aufgabe. Wie wir bereits gesehen haben, gibt es auch die Möglichkeit, dass ein Kampf durch eine Disqualifikation beendet wird, aber das wird nur selten als Wettoption angeboten.

Diese Methoden werden zwischen den beiden Kämpfern aufgeteilt, so dass die Wettspieler bei der Auswahl einer Siegmethode angeben müssen, ob der Sieg von Kämpfer A oder Kämpfer B kommt.

Knockout (KO)

Ein KO wird erklärt, wenn ein Kämpfer aufgrund von Schlägen seines Gegners nicht mehr weiterkämpfen kann. Diese Methode unterscheidet sich stark von einem TKO in dem Sinne, dass der betroffene Kämpfer eindeutig so unfähig ist, dass er dem Ringrichter die Entscheidung abnimmt.

In der Regel bedeutet dies, dass der Kämpfer auf der Matte liegt oder kniet und nicht aufsteht, um vor Ablauf der vorgeschriebenen Zählzeit zu kämpfen.

Technischer Knockout (TKO)

Ein technischer KO ist etwas anderes, da die Entscheidung über die Beendigung des Kampfes in den Händen des Ringrichters liegt, der den Kampf zunächst aus verschiedenen Gründen abbrechen kann. Wenn ein Kämpfer offensichtlich schwer verletzt ist, z. B. durch eine Schnittwunde oder einen sichtbaren Knochenbruch, kann der Kampf unterbrochen werden, während man sich behandeln lässt.

Es kann aber auch sein, dass keine offensichtliche Verletzung vorliegt, aber ein Kämpfer so dominant geworden ist, dass sein Gegner nicht mehr in der Lage ist, sich zu verteidigen. In diesem Fall hat der Ringrichter die Möglichkeit, den Kampf abzubrechen und zu beenden, was als technischer KO bezeichnet wird.

Unterwerfung

Wie bei den meisten Kampfsportarten kommt es auch beim MMA zu einer Unterwerfung, wenn ein Kämpfer beschließt, dass er aufgrund einer Verletzung nicht mehr weiterkämpfen kann und deshalb den Kampf an seinen Gegner abgibt. Dies kann vom Kämpfer selbst oder von seiner Ecke signalisiert werden, wobei beide dem Ringrichter eine klare Absicht mitteilen.

Solche Märkte sind nicht immer für Beste Ultimate Fighting Wetten verfügbar, da es sich um ein recht seltenes Ergebnis handelt.

Disqualifikation (DQ)

Ein Kämpfer kann aus einer Reihe von Gründen disqualifiziert werden, sowohl während des Kampfes als auch vor dem Betreten des Rings. Technisch gesehen kann die Disqualifikation bereits vor dem ersten Schlag erfolgen, wenn einer der beiden Kämpfer nicht das erforderliche Gewicht erreicht.

Im Ring gibt es eine Reihe von Bewegungen, die als illegal gelten, und wenn einer der beiden Kämpfer gegen die Regeln verstößt, muss der Ringrichter entscheiden, ob dies eine Disqualifikation rechtfertigt. Zu diesen Bewegungen gehören offensichtliche Verstöße wie Kopfstöße, Haare ziehen, Fischhaken, Beißen, Spucken oder Hauen, während andere subtiler sind, wie das Festhalten am Zaun.