Wohl jeder unter uns kennt das befriedigende Gefühl Luftpolsterfolie auszudrücken. Es macht Spaß, stärkt die Nerven und kann den Stressabbau fördern. Auf diesen Effekt baut Pop it, die Kügelchen aus Silikon können im Unterschied zu richtigen Luftpolstern jedoch unendlich oft ausgedrückt werden.

Spielerei oder nützliches Gadget für unterwegs? Wir haben Pop it selbst ausprobiert und zeigen Ihnen in unserem Test 2021 ob sich der Kauf wirklich lohnt oder ob es sich nur um einen weiteren unnützen Trend handelt.

Pop it – Was ist das?

Push Pop it ist ein sogenanntes Fidget Toy, welches dazu konzipiert wurde durch das monotone Ausdrücken von Kügelchen den gedanklichen Fokus abzulenken und den Geist zur Ruhe kommen zu lassen. Hierdurch soll ähnliche dem Ausdrücken von Luftpolsterfolie nachhaltig Nervosität reduziert und der Stressabbau gefördert werden.

Ähnlich wie andere Fidget Toys, werden auch Pop its in unterschiedlichen, meist sehr kräftigen, Farben angeboten und sind besonders simpel in ihrer Funktion aufgebaut.

Die Anwendung ist bewusst sehr einfach gehalten, das Produkt kann selbst von kleinen Kindern schnell verwendet werden. Durch die handliche Form können Pop its außerdem auch prima unterwegs verwendet werden.

Pop it im Selbsttest 2021

Für ein realistisches Bild haben wir uns dazu entschieden ein Push Pop it in unserem großen Redaktionstest selbst auszudrücken.

Wir haben uns das Produkt „LuxLife Pop It Fidget Toy“ über den baaboo Onlineshop bestellt. Der Bestellvorgang war einfach, die Bestellung erreichte uns bereits nach zwei Tagen. Der Versand und die Lieferung schneiden somit positiv ab.

Rein optisch gefiel uns das Toy sehr gut, die kräftigen, frohen Farben fielen sofort ins Auge. Der Aufbau des Produktes ist so simpel, dass jeder das Prinzip ohne Vorkenntnisse sofort anwenden kann.

Da das angebotene Toy im 3er-Set (Kreis, Viereck, Achteck) verfügbar ist entschieden wir uns dazu, dass wir das Produkt an drei verschiedene Redaktionsmitglieder ausgeben. Diese erhielten die Aufgabe, das Produkt im Laufe des nächsten Monats anzuwenden. Wie oft, in welcher Art und Weise und in welcher Regelmäßigkeit überließen wir dabei bewusst jedem Tester selbst.

Nach 4 Wochen Testzeitraum hielten wir Rücksprache mit unseren drei Testprobanden. Und hier zeigte sich ein sehr gutes Stimmungsbild, denn alle Tester zeigten sich von dem Produkt positiv überrascht und gaben an, dass sie durch die regelmäßige Anwendung tatsächlich ihr Stresslevel reduzieren konnten.

Gemäß den Rückmeldungen gefiel es ebenfalls gut, dass der Artikel aufgrund der sehr handlichen Form auch unterwegs immer verfügbar ist und überallhin mitgenommen werden kann. Die Regelmäßigkeit der Anwendung unterschied sich zwischen den Testern, wobei sich hier zeigte, dass die Personen, die das Produkt besonders häufig anwenden, auch die besten Resultate erzielten.

Zusammengefasst kamen wir somit zu dem Resultat, dass das Push Pop it in unserem Test positiv überzeugen konnte.

Pop it – Erfahrungen und Bewertungen

In unserem eigenen Test konnte das Produkt überzeugen. Umso mehr fragten wir uns, welche Erfahrungen andere Kunden mit dem Artikel sammeln konnten. Und hier zeigte sich ein einheitlich positives Meinungsbild. Denn in den allermeisten Kundenrezensionen konnte Push Pop it überzeugen und hinterließ zufriedene Kunden.

Auffallend hierbei ist, dass ein Großteil der Käufer vor dem Kauf keine hohen Erwartungen an das unscheinbare Spielzeug stellen, umso überraschter sind sie jedoch von den tatsächlich erzielten Erfolgen und Resultaten zum Stressabbau.

Und auch das sehr geringe Preisniveau, auf welchem sich Pop it Spielzeug bewegen, überzeugt die Käufer und lockt etwaige Kunden zusätzlich.

Was kann man alles mit einem Popit machen?

Ein Pop it ist sehr simpel aufgebaut und hat dennoch mehr zu bieten als simplen Stressabbau. Die bunten Bläschen können schier unendlich oft ausgedrückt werden. Das monotone und immer gleiche Ausdrücken baut Stress ab, das Prinzip ist sehr ähnlich dem vom Ausdrücken von Luftpolsterfolie.

Wer mehr möchte kann mit geschickten Fingern auch ein einfaches Spiel mit anderen mit dem Produkt spielen. Hierbei muss jeder Spieler die gleiche Anzahl an Blasen des Spielzeugs ausdrücken, wer die letzte Blase erreicht ist der Verlierer.

Tipp: Die Plattform Tiktok bietet eine ganze Reihe an Videos zu der Anwendung und Wirkung.

Für wen ist ein Pop it gedacht?

Ein Push Pop Spielzeug kann von nahezu allen Personen genutzt werden. Sowohl Kinder, als auch Erwachsene oder Personen mit psychischen Problemen wie Angst oder Unruhe können das Produkt anwenden. Auch der Stressabbau wird gefördert.

Aber nicht nur das. Menschen mit Konzentrationsstörungen, ADHS oder anderen psychischen Problemen profitieren von der Anwendung unabhängig ob Kinder oder Erwachsene besonders

Wie ist die Wirkung eines Pop it?

Wie bereits erwähnt zielt die Wirkung von einem Push Pop it darauf ab die Konzentration zu fördern, Ängste zu lindern und Stress und Nervosität abzubauen. Sowohl die immergleiche Handlung, als auch das Plop-Geräusch rufen diesen Effekt hervor.

Außerdem soll die regelmäßige Anwendung des Spielzeugs überschüssige Energie bei Kindern und Erwachsenen abbauen. Bei Tiktok finden Sie entsprechende Videos zu diesem Thema.

Wo kann ich ein Pop it kaufen?

Wenn Sie auf der Suche nach Kaufquellen eines Pop it sind, werden Sie derzeit primär online fündig. Große Onlineshops wie Amazon oder Ebay führen die Produkte ebenso wie vereinzelte kleine Shops.

Das „LuxLife Pop It Fidget Toy“, welches wir für unseren Selbsttest verwendeten finden Sie im baaboo Onlineshop.

In lokalen Geschäften werden Sie hingegen nur sehr rar fündig, wobei es nicht auszuschließen ist, dass Sie bei Spielzeug-Angeboten oder Geschenk-Angeboten bei Müller, Rossmann, Kaufland oder Real entsprechende Produkte finden.

Preisvergleich – Wo gibt es den günstigsten Preis?

Ein Punkt, welcher für Push Pop it Spielzeug spricht ist sicherlich der sehr geringe Preis. Denn die kleinen stressmindernden Handspiele finden Sie bereits für wenige Euro. Wer im Mehrfachpack auf Vorrat kauft spart zusätzlich.

Das von uns getestete Produkt, den LuxLife Pop It Fidget Toy finden Sie im baaboo Onlineshop zum Preis von € 12,99 anstatt ehemals € 19,99.

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Sie möchten noch mehr wissen über Pop it? Anwendung, Wirkung und Preise? Lesen Sie nachfolgend die häufigsten Fragen und Antworten über die stressmindernden Spielzeuge.

Gibt es beim Pop it Game Spielregeln? Die Regeln beim Push Pop It Game sind sehr einfach. Jeder Spieler drückt abwechselnd so viele Blasen in einer Reihe aus, wer die letzte Blase des Spielzeugs drückt, hat verloren. Dieses Spiel ist besonders bei Kindern beliebt.

Werden Popits in groß und klein angeboten? Ja, online finden Sie ganz unterschiedliche Angebote über das Spielzeug. Pop its werden dabei in ganz unterschiedlichen Größen angeboten. Kleine Kügelchen eignen sich besonders für Kinder. Aber auch andere Formen beispielsweise in der Silikonform eines Herz sind mögliche Varianten.

Kann ich ein Popit auch bei Amazon oder Ebay bestellen? Ja, Sie finden Angebote über das Spielzeug sowohl bei Amazon, als auch bei Ebay.

Gibt es Popit Spielzeuge auch bei Rossmann oder DM zu kaufen? Aktuell können wir keine entsprechenden Angebote bei Rossmann oder dm finden. Eventuell gibt es hier jedoch regelmäßig wiederkehrende Aktionen, wo Sie Push Pop it kaufen können.

Unsere Pop it Bewertung

Push Pop its sind klein, unscheinbar und haben einiges auf dem Kasten. Den sowohl in unserem Test, als auch in Kundenrezensionen überzeugt das handliche Spielzeug und punktet durch einen sehr günstigen Preis in Verbindung mit einer definitiv gegebenen Wirkung.

Das “LuxLife Pop It” aus dem baaboo Onlineshop überraschte in unserem Test durch die verschiedenen Formen im 3er-Set und das sehr ansprechende Preis-/Leistungsverhältnis in Kombination mit einer schnellen und effektiven Wirkung für Kinder und auch für Erwachsene.