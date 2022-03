Wir befinden uns gerade mitten in der Fußballsaison und daher gibt es jede Menge Wettmöglichkeiten. So bietet es sich geradezu an, sich bei einem Wettanbieter zu registrieren. Doch wie finde ich einen guten Buchmacher und was muss ich beachten? Und gibt es sogar neue Wettanbieter, bei denen es sich lohnt, genauer hinzuschauen?

Zunächst einmal existieren die etablierten Buchmacher, bei denen man nichts falsch macht, wenn man dort Wetten platziert. Unternehmen wie Tipico, Bwin oder Interwetten besitzen in der Branche einen ausgezeichneten Ruf und stellen viele Kunden zufrieden. Solche Wettanbieter sind seriös und vertrauenswürdig, auch weil sie über eine deutsche Sportwettenlizenz verfügen. Um solch eine Lizenz zu erhalten, gibt es strenge Auflagen und nur geprüfte Buchmacher dürfen sich mit einer deutschen Lizenz schmücken.

Aber auch einige neue Online Wettanbieter sind Inhaber einer deutschen Sportwettenlizenz. So zum Beispiel Betano. Den Buchmacher gibt es erst seit 2018, doch dank eines innovativen Konzeptes konnte Betano sich in Deutschland Marktanteile erobern.

BildBet hat einen großen Namen, weil hinter dem Buchmacher der Axel-Springer-Konzern und die Bild-Zeitung stehen. Diese ist dafür bekannt, im Fußballbereich immer top-informiert zu sein. Deshalb hat es sich angeboten, mit BildBet einen eigenen Wettanbieter an den Start zu bringen, der zudem ebenfalls eine deutsche Wettlizenz besitzt. So hat man als Wettkunde wirklich die Qual der Wahl, wenn man sich einen Buchmacher aussucht.

Oft gibt es hervorragende Bonusaktionen

Ein großer Vorteil von neuen Wettanbietern ist die Tatsache, dass diese mit sehr attraktiven Bonusaktionen für sich werben. Der Wettmarkt ist heiß umkämpft, was man sich zunutze machen kann. Dementsprechend kann man den für sich optimalen Bonus herausholen.

Sehr oft wird ein Einzahlungsbonus vergeben. Hier wird die erste Einzahlung verdoppelt und man hat mehr Wettguthaben zur Verfügung. Doch zusätzlich gibt es bei zahlreichen Buchmachern weitere Bonusaktionen. Bei Betano etwa sind 20 Euro als Freiwetten drin, wenn man sein Konto verifiziert hat. Andere Wettanbieter vergeben Cashback Boni, wenn man per Smartphone wettet und auch an Bestandskunden wird gedacht. BildBet bietet beispielsweise regelmäßig Gratiswetten an.

Auf die Features achten

Natürlich möchte man auch einen ausgezeichneten Service geboten bekommen, wenn man sich einen Buchmacher ausgesucht hat. Hierzu zählt ein Kundenservice, der eine Chat-Funktion anbietet. Zudem sollte man auf Features wie den Cashout bzw. einen Wettkonfigurator achten. Auch eine breite Wettauswahl kann von Vorteil sein. Ebenso sind gute Wettquoten wichtig.

Entscheidend sind auch die Zahlungsmethoden. Viele Menschen bevorzugen Transaktionen per PayPal, was auch einige neue Online Wettanbieter bereitstellen.

Daher hilft es, sich genau über die Wettanbieter zu informieren. Hierzu gibt es im Internet zahlreiche Vergleichsseiten.