Was macht einen guten Reise-Guide aus? Das weiß niemand besser als GetYourGuide, die Online-Buchungsplattform für unvergessliche Reiseerlebnisse. Genau dieser Frage ist der Reiseexperte zusammen mit den Schauspielern Palina Rojinski und Fahri Yardim in einem „Duell um Berlin“ am vergangenen Freitag auf den Grund gegangen.

Unter dem Motto „Wer ist der bessere Guide?“ zeigten die beiden einigen glücklichen Reisenden ihre ganz persönliche Sicht auf Berlin. Während der Sightseeing-Tour der besonderen Art teilten sie ihre privaten Berlin-Highlights und Insider-Tipps.

Außerdem stellten sie sich drei spannenden Herausforderungen, bei denen ihr Wissen über Berlin, das Kulturerbe der Stadt sowie ihr Mut, sich auf aufregende Aktivitäten einzulassen, auf die Probe gestellt wurde.

An die erste Herausforderung, eine Tour durch das Bode Museum (https://www.getyourguide.de/bode-museum-l4296/ohne-anstehen-eintrittskarte-bode-museum-berlin-t53822/?date_from=2022-07-14&date_to=2022-07-21), gingen Palina und Fahri mit sehr unterschiedlichen Strategien heran. Palina punktete mit Fachwissen und konnte den Gästen einen echten Mehrwert bieten, indem sie spontan eine kleine Führung mit spannenden Infos zu den Kunstwerken aus dem Ärmel schüttelte. Fahri hingegen improvisierte und konnte sich fantasievolle und unterhaltsame Geschichten aus den Fingern saugen, die für ein paar Lacher sorgten.

Bei der anschließenden Fahrt im Hop-On-Hop-Off Bus (https://www.getyourguide.de/berlin-l17/berlin-hop-onhop-off-bustour-mit-live-kommentar-t16079/) lieferten sich die beiden einen lustigen Schlagabtausch aus Anekdoten und Insider-Tipps rund um Vintage-Läden, versteckte Ecken im Mauerpark und die coolsten Street Art Spots an der Eastside Gallery. Beide überzeugten mit Entertainment-Qualitäten und privaten Einblicken in ihre jahrelange Freundschaft. Puren Nervenkitzel gab es, als Fahri einen lang ersehnten Wunsch von seiner Bucket-List streichen und seinen Mut beim Base-Flying (https://www.getyourguide.de/berlin-l17/berlin-base-flying-t362035/) am Alexanderplatz unter Beweis stellen wollte.

Zum krönenden Abschluss des Tages gingen Palina und Fahri mit der Gruppe zum Stand Up-Paddling (https://www.getyourguide.de/berlin-l17/berlin-sup-sonnenuntergangstour-zum-molekulmann-t420746/) und genossen den Blick auf Berlin aus einer anderen Perspektive.Wer von den beiden als besserer Guide überzeugt hat, bestimmt die nächsten Wochen die Community der beiden auf dem deutschen GetYourGuide Instagram Kanal @getyourguide_de (https://z-p3.www.instagram.com/getyourguide_de/?hl=de). Eins stand jedoch schon am Freitagabend fest: die GetYourGuide Guides machten insgesamt doch einen sehr guten Job – Bilder und ihre persönlichen Wishlists sind hier zu sehen! (https://www.getyourguide.de/c/GetYourGuide-Berlin-Takeover)

Palina sagt: „Berlin ist so vielfältig mit seinen Ur-Kiezen und immer wieder neu entstehenden Orten. Es eröffnen andauernd neue Restaurants, Bars oder Shops und man findet sich immer wieder an neuen Erlebnisorten. Ich freue mich, einige meiner Insider-Tipps weiterzugeben und mit GetYourGuide Berlin-Reisende zu inspirieren, dass sie eine richtig gute Zeit hier haben. Und selber freue ich mich auch immer wieder über neue Tipps, denn in Berlin hat man nie alles gesehen!“

Tipp: Über die GetYourGuide App lassen sich aus dem umfangreichen Portfolio von weltweit über 60.000 Touren in ca. 170 Ländern viele weitere, spannende Touren und Erlebnisse buchen. Von der kostenlosen, digitalen Buchung bis hin zum einfachen Überspringen von langen Warteschlangen vor Ort ist vieles möglich: falls sich Pläne kurzfristig mal ändern sollten, können Tickets kostenlos bis 24 Stunden vor Beginn der Aktivität noch storniert werden.

PERSÖNLICHE TIPPS VON PALINA

1.Was sind deine kulinarischen Berlin-Highlights?

Palina: „Ein toller Tipp ist das Kink am Pfefferberg. Man muss vorab auf jeden Fall reservieren, aber die haben eine super Küche und auch die Bar ist wirklich umwerfend experimentell. Außerdem kann ich das Tulus Lotrek empfehlen, eine fantastische Sterneküche mit Kreuzberger Flair.“

2.Wo verbringst du am liebsten draußen in Berlin Zeit?

Palina: „Das Regierungsviertel finde ich klasse! Spree, Reichstag, Kanzleramt, Tiergarten – einfach schön! Wenn man die Stadt auf ganz besondere Art entdecken möchte, bietet GetYourGuide auch wunderbare Walking Touren an.“

3.Welche Läden kannst du für Shopping & Beauty empfehlen, Palina?

„Wenn es um Shopping geht, dann das KaDeWe – ich liebe es einfach. Der Umbau ist super gelungen und trotzdem hat es noch diesen alten Berliner Flair. Zwischen Fashion, Interior, Beauty und dem Foodcourt kann ich mich wirklich stundenlang aufhalten. Auch der Voo Store bietet immer coole Brands, gute Zeitschriften und leckeren Kaffee.

4.Was ist dein Museums-, Galerie- oder Theater-Tipp für Berlin?

Palina: „Ich finde zum Beispiel das Bode Museum (https://www.getyourguide.de/bode-museum-l4296/ohne-anstehen-eintrittskarte-bode-museum-berlin-t53822/?date_from=2022-07-14&date_to=2022-07-21)ist eine Überraschung! Nicht zu überlaufen, imposant und mit tollen wechselnden Ausstellungen. Und es gibt super viele coole kleine Galerien z.B. in der Auguststraße und der Fasanenstraße.“

Neben der kuratierten Berlin-Route von Palina und Fahri hat GetYourGuide auch 20 andere Persönlichkeiten wie Sami Slimani und Leonie und Lena von Consider Cologne dazu aufgefordert, ihre persönlichen Highlights und Insider-Tipps für ihre jeweiligen Heimatstädte Berlin, Hamburg und Köln zusammenzustellen. Die exklusiven Tipps laden dazu ein, die Städte auch abseits der typischen Touristenpfade zu entdecken.

Über GetYourGuide: GetYourGuide ist eine Online-Buchungsplattform, die unvergessliche Reiseerlebnisse und außergewöhnliche Touren und Aktivitäten auf der ganzen Welt anbietet. Hier finden Reisende alles, was es beim nächsten Ziel zu entdecken gibt: Führungen mit den besten lokalen Experten, Koch- und Handwerkskurse, lokale Food-Touren, Skip the line-Tickets zu den berühmtesten Sehenswürdigkeiten der Welt, einmalige „Bucketlist“-Erlebnisse und Nischen-Angebote, die nirgendwo sonst zu finden sind. Seit der Gründung im Jahr 2009 buchten Reisende aus über 170 Ländern mehr als 58 Millionen Touren, Aktivitäten und Tickets für Attraktionen über GetYourGuide. Angetrieben von einem globalen Team aus über 550 Reiseexperten und IT-Spezialisten, arbeitet das Unternehmen weltweit mit Büros in 15 Ländern. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Berlin.

