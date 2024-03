Freiburg (ots) –

Die neue Kooperation der JobRad GmbH mit der GLS Mobility und LOFINO ermöglicht den Partnern, Unternehmen ganzheitlich zu betrieblicher Mobilität zu beraten, passgenaue Angebote für eine zukunftsfähige Mitarbeitenden-Mobilität zu erstellen und somit aktiv die Mobilitätswende voranzubringen.

Im Februar 2024 fiel der Startschuss für die neue Kooperation der JobRad GmbH mit LOFINO und der GLS Mobility. Die drei Unternehmen bündeln damit ihre Kompetenzen und beraten Arbeitgeber zu individuellen und nachhaltigen Mobilitätskonzepten, die Dienstradleasing, Mobilitätsbudget-Lösungen sowie Dienstleistungen unter anderem im Bereich Datenanalyse umfassen können. Damit lassen sich nicht nur CO2-Emissionen und Kosten reduzieren, sondern auch die Arbeitgeberattraktivität steigern. Denn betriebliche und private Mobilität der Mitarbeitenden sind relevante Bereiche, in denen Unternehmen ansetzen können, um ihrer Verantwortung in Bezug auf Nachhaltigkeit gerecht zu werden. Darin liegt das Hauptziel der langfristig angelegten Kooperation: Die Mobilitätswende weiter voranzubringen.

„Unsere Unternehmen eint eine gemeinsame Wertebasis: Nachhaltigkeit ist Teil unserer DNA und damit nehmen wir auch eine klare Haltung zum Thema Mobilitätswende ein. Flexible und nachhaltige Mobilitätslösungen, zu denen das (Dienst-)Fahrrad zählt, werden immer relevanter. Wir freuen uns, dass wir diesen Bedarf gemeinsam mit GLS Mobility und LOFINO optimal bedienen können und somit unseren Beitrag zur Mobilität der Zukunft weiter stärken“, betont Florian Baur, Geschäftsführer der JobRad GmbH.

Über das Dienstradleasing hinaus kann die JobRad GmbH ihren Arbeitgeberkunden künftig auch die Leistungen der Partner anbieten: Die GLS Mobility berät Unternehmen von der Erfassung von Mobilitätsdaten – z. B. welche Wegstrecken legen die Mitarbeitenden zurück und welche Verkehrsmittel nutzen sie dafür? – über Finanzierungsmöglichkeiten bis zur Umsetzung von Lösungen. LOFINO bietet mit dem Mobilitätsbudget, in das auch Diensträder integriert werden können, eine flexible Lösung für die Mitarbeitenden-Mobilität.

Die Zusammenarbeit von JobRad, GLS Mobility und LOFINO ermöglicht somit einen ganzheitlichen und unkomplizierten Ansatz von der Beratung bis zum passgenauen Lösungsangebot. Am 20. und 21. März werden auf der Messe „Flotte! Der Branchentreff“ in Düsseldorf Ansprechpersonen von GLS Mobility und LOFINO am JobRad-Stand anzutreffen sein und zu Mobilitätslösungen beraten.

Über JobRad®

Die JobRad GmbH mit Sitz in Freiburg ist mit der Marke JobRad© Marktführer im Dienstradleasing. Als Mobilitätsdienstleister organisiert JobRad mit einer digitalen Portallösung unkompliziert und kosten-neutral die Dienstrad-Überlassung zwischen Arbeitgebern und Mitarbeitern. Angestellte profitieren von steuerlich geförderten Diensträdern sowie Services rund um die Radnutzung. Über 70.000 Arbeitgeber mit mehr als sechs Millionen Beschäftigten – zum Beispiel Bosch, SAP und Deutsche Bahn – setzen bereits auf JobRad als nachhaltiges Mobilitätsangebot, das Talente anzieht, Mitarbeiter fit hält und die Umwelt schützt.

