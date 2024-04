Velbert (ots) –

Mal ehrlich: Gerade im Sommer brauchen wir alle eine extra Portion Motivation, wenn es um das Thema Hausputz und Bodenpflege geht. Wie gut, dass der deutsche Staubsauger-Spezialist SEBO die Cream Collection des Modells Airbelt K1 im Programm hat. Mit frischen Farben, der kompakten Größe und der leistungsstarken Ausstattung macht Staubsaugen gleich viel mehr Spaß!

Zur Auswahl stehen drei zauberhafte Pastelltöne, die gute Laune machen: Cream Blue, Cream Mint und Cream Rose. Die Trendfarben sind echte Blickfänger und passen ideal zu aktuellen Einrichtungstrends. Da ist es gar nicht so schlimm, wenn der Staubsauger nach getaner Arbeit nicht gleich wieder in der Abstellkammer verschwindet. Zumal der SEBO Airbelt K1 dank seiner kompakten Maße ohnehin wenig Platz einnimmt und mit nur 5,5kg Gewicht ungemein handlich ist. Sein Aktionsradius beträgt 10,5 m – ideal also für kleinere Haushalte.

Auch bei der Leistungsstärke und Effizienz kann der „Kleine“ mithalten: Dank 890 Watt Nennleistung und der SEBO Kombibodendüse befreit der Airbelt K1 sowohl Teppich- als auch Hartböden blitzschnell von Staub. Das umfangreiche Zubehör bestehend aus Polsterdüse, Fugendüse und Möbelpinsel ist spielend einfach einsatzbereit. Das Beste: So klein und wendig der Staubsauger auch sein mag, man muss sich keine Sorgen um Schrammen an Möbelkanten, Wänden und Türrahmen machen. Der patentierte Airbelt – eine textile Stoßbandage – federt versehentliche Stöße mühelos ab und verhindert, dass im Eifer des Gefechts unschöne Spuren zurückbleiben.

Made in Germany & höchste Kundenzufriedenheit

Wer sich diesen Sommer in die Cream Collection verliebt, wird nicht enttäuscht: Der SEBO Airbelt K1 ist ein treuer Begleiter für sehr viele Jahre. Denn SEBO Staubsauger sind für Profi-Ansprüche entwickelt, werden seit 1978 bis heute zu 100% in Deutschland gefertigt und sind bekannt für ihre Langlebigkeit. Die Hersteller-Garantie gilt für bis zu 4 Jahre*. Sollte doch etwas kaputt gehen, bietet SEBO auch viele Jahre nach dem Kauf noch Ersatzteile und setzt sich somit dafür ein, dass die Qualitätsprodukte repariert und nicht entsorgt werden müssen. Der Kundenservice steht immer mit Rat und Tat zur Seite und ist auch via WhatsApp zu erreichen. Dieses Engagement wurde aktuell mit der Auszeichnung: „höchste Kundenzufriedenheit“ des Deutschen Instituts für Produkt und Markenbewertung (DIPMB) honoriert.

Der SEBO Airbelt K1 Cream ist ab sofort im Handel verfügbar: UVP 259 Euro.

Weitere Informationen unter: www.sebo.de (http://www.sebo.de)

* je nach Modell, nach Online-Registrierung auf www.sebo.de/garantie

