Die Schuhe geschnürt, die Team-Shirts sitzen, den Blick in Richtung Ziellinie gerichtet! Beim Startschuss zum B2Run-Firmenlauf 2024 in Nürnberg standen in diesem Jahr wieder knapp 100 Mitarbeitende von NORMA auf der Strecke. „Bei NORMA läuft’s einfach“ – unter diesem Motto ging das Team des Discounters an den Start und bewies erneut den starken Teamgeist und besonderen Zusammenhalt. Mit dabei waren Kolleginnen und Kollegen aus allen Unternehmensbereichen, die gemeinsam den Zieleinlauf im Max-Morlock-Stadion und den anschließenden Teamabend am NORMA-Zelt mit Getränken und Snacks genießen konnten.

Sportlich und gemeinschaftlich in die Zukunft

Die Sportbegeisterung der NORMA-Mitarbeitenden ist seit Jahren bestens bekannt – immerhin fällt das Team des Discounters nicht nur durch die einheitlichen Shirts auf. Auch die regelmäßige Teilnahme von rund 100 Kolleginnen und Kollegen bleibt in Erinnerung. Bei schönstem Wetter bewiesen alle Teilnehmenden, dass beim fränkischen Discounter Zusammenhalt großgeschrieben wird. Gemeinsam ging es auf die Strecke und zusammen wurde im Ziel gefeiert. Das sportliche Engagement der Mitarbeitenden wurde auch in diesem Jahr vom Unternehmen besonders gewürdigt: Am eigenen Stand mitten im Max-Morlock-Stadion standen frisches Obst und ausreichend Getränke für die Läuferinnen und Läufer zur Verfügung.

Nach dem Lauf ist vor dem Lauf: Noch bevor die Laufschuhe auskühlen können, werden sie am 11. September beim 14. Fürther Firmenlauf erneut geschnürt. Auch hier startet der Nürnberger Lebensmittel-Händler mit einem Team aus motivierten Läuferinnen und Läufern. Wie im vergangenen Jahr tritt NORMA als Sponsor auf, um so den Teamzusammenhalt der eigenen Mitarbeitenden nochmals zu unterstreichen und die Bedeutung von den Sportveranstaltungen für das Unternehmen hervorzuheben.

