Informationen – Luftfiltereinsatz

Der Motorkühlungslüfter oder Filter liegt direkt hinter dem

Kühlergrill. Dabei wird die angesaugte Luft zum Kühlen des Kühlwassers

gebraucht. Vor allem ist es wichtig, bei stehenden, sowie langsam

fahrenden Fahrzeugen, weil der fehlende Fahrtwind dann kompensiert

werden muss. Bei manchen Modellen, welche einen leistungsstarken Motor

haben, sind zwei Lüfter vorhanden. Als Teil von dem Kühlsystem handelt

es sich bei dem Motorkühlungslüfter um einen wichtigen Bestandteil des

Autos. Bei Bedarf wird der zugeschaltet, und zwar automatisch. Falls

das Kühlwasser beispielsweise aufgrund der Außentemperaturen kalt

genug ist, muss dieser Ventilator nicht laufen.

Wenn es am Lüfter einen Defekt gibt, kann es zum Überhitzen des Motors

kommen. Ein Schaden an dem Ventilator ist in der Theorie einfach zu

erkennen, allerdings ist es in der Praxis so, dass man Defekte in dem

Bereich oft erkennt, falls das Kühlwasser zu heiß wird. Daher ist es

hilfreich, wenn die Autofahrer die Kühlwasseranzeige immer im Blick

hat. Falls man einen Schaden vermutet, kann man es durch eine einfache

Inspektion bestätigen. Wenn man keine Laufgeräusche bei dem Ventilator

hört, obwohl es einen sehr heißen Motor gibt, dann besteht ein Defekt.

Oft kann man den Lüfter schwer erreichen. Daher handelt es sich beim

Austausch um einen schwierigen Vorgang. Man muss erst die Batterie von

dem Lüfter abklemmen. Dann muss man häufig einen großen Teil von der

Frontpartie ausbauen. Es lohnt sich wegen dem Aufwand meistens ein

vollständiger Austausch. Man kann im Onlinestore schnell die passenden

Fahrzeugteile bestellen für die Reparatur des Autos.

Wissenswertes zum Austausch von Motorluftfilter: Häufige Defekte erkennen, Lebensdauer, Austausch und Tipps

Die Lebensdauer von dem Motorluftfilter ist nicht nur abhängig von den

Betriebsbedingungen des Autos, sondern auch der Bauart. Es wird

empfohlen, dass man den Filter standardmäßig bei allen Ölwechseln oder

alle 10.000 bis 15.000 km austauscht. Bei einem High-Performance

Luftfilter gibt es eine längere Lebenserwartung und man muss ihn nur

zwischen 35.000 und 50.000 km austauschen.

Die Nutzung von dem Motorluftfilter wird durch eine Verformung, sowie

Beschädigung des Filterelements bzw. des Gehäuses oder eine

Verschmutzung begrenzt. Durch einen Defekt der Komponente kann sich

die Dynamik des Autos verschlechtern, es kann zur reduzierten

Motorleistung, einem gesteigerten Kraftstoffverbrauch oder einem

unruhigen Motorlauf kommen.

Durch eine Sichtkontrolle können Verstopfungen oder Beschädigungen der

Komponente festgestellt werden. Falls das Gehäuse verzogen ist, Staub

oder Schmutz auftreten, es eine dunkelgraue Verfärbung des

Filterelements gibt oder eine Beschädigung des Filterelements selbst,

ist ein Austausch des Bauteils notwendig. Falls Ihr Wagen eine Anzeigt

für die Steuerung der Luftzufuhr hat, wird sie ihnen auch das

entsprechende Signal geben.

Zum Austausch des Sport- oder Standardluftfilters muss man erst die

Klemme der Schlaubefestigung lösen. Anschließend kann man die

Schrauben der Filterabdeckung lösen oder die Halterungen abnehmen.

Danach muss man nur das kaputte Bauteil aus dem Gehäuse entfernen und

es dann durch einen neuen runden oder einen flachen Motorluftfilter

ersetzen (es hängt davon ab, welches Bauteil sich in Ihrem Auto

befindet). Dann schließen Sie die Abdeckung wieder und müssen darauf

achten, dass sich die elastische Dichtung gut verschließt und sie

wieder festschrauben. Es wird dazu geraten, dass man neben dem

Motorluftfilter ebenfalls alle sekundären Luftfilter, sowie den

Luftfilter des Kompressors austauscht.

Öl- und Ölfilterwechsel

Sie müssen auch daran denken, dass sie den Ölfilter rechtzeitig

wechseln, da das Öl eine wichtige Rolle hat in dem Motor. Es schmiert

die wichtigsten Teile des Motors. In dem Serviceheft ihres Autos

können Sie sehen, wie häufig ein Öl- und Ölfilterwechsel vorgenommen

werden muss. Man sollte sich an diese Zeiträume halten. Auch wenn Ihr

Auto schon älter ist und sie für Wartungsarbeiten nicht viel Geld

ausgeben wollten, sollte man nach ungefähr 15.000 km oder spätestens

nach einem Jahr den Ölwechsel vornehmen oder vornehmen lassen.

Das Öl zirkuliert in dem Motor, damit seine Bestandteile geschmiert

werden und der Motor, sowie Kolben abgedichtet werden. Es entstehen

gleichzeitig die Abfallprodukte der Verbrennung, weil Schmutz aus der

Umgebungsluft in den Motor gelangen. Der Ölfilter stellt sicher, dass

die Abfallprodukte aus dem Öl herausgefiltert werden und sich damit

nicht in dem Motor ablagern können. So wird der Motor gegen

Beschädigungen geschützt. Es lagert sich dennoch immer ein wenig

Schmutz an dem Boden der Ölwanne ab. Deshalb sollte man das alte Öl

immer über der Ölablassschraube in der Ölwanne herauslassen.

Im Zuge eines Ölwechsels sollte man ebenfalls die Schraube, sowie den

Ölfilter erneuern. Für einen Wechsel des Filters braucht man ein

bestimmtes Werkzeug, welches es in jeder Werkstatt gibt. Man kann den

sogenannten Ölfilterschlüssel auch ab etwa 15€ kaufen, wenn man den

Öl- und Ölfilterwechsel selbst vornehmen möchte. Falls man den

Ölfilterwechsel in der Werkstatt vornehmen lässt, vermeidet man jedoch

ölige Finger.

Informationsquelle zu Luftfiltern – www.autoersatzteile.de

Informationsquelle zu Ölfiltern – www.autobutler.de