Das Glücksspiel begeistert die Menschheit seit jeher. In den vergangenen Jahren hat das Online Glücksspiel in der Beliebtheit stark zugenommen. Unter anderem mag dies auch an den Auswirkungen durch die Corona-Krise liegen. Aber es gibt auch viele weitere Vorteile, die ein Online Casino mit sich bringt. So wird neu angemeldeten Spielern beispielsweise nach der Anmeldung sofort ein Bonus angeboten – in einer Spielothek oder Spielbank undenkbar. Auch das ortsunabhängige Spiel ist einer der Stärken. So kann in Jogginganzug auf der Couch gespielt werden, ohne das andere Spieler auf den Bildschirm des Spielautomaten schauen.

Das Risiko spielt bei einem Glücksspiel immer mit – oder? Nicht immer! Es gibt drei Möglichkeiten, welche ein kostenloses Spiel am Automaten im Casino ermöglichen. Zwei dieser drei Varianten besitzen jedoch keine reale Gewinnchance, da nur mit virtuellem Guthaben gespielt wird. Dennoch ist dies ein angenehmer Zeitvertreib und völlig ohne ein Risiko möglich.

Wir wollen nun die drei unterschiedlichen Angebote auflisten und etwas genauer unter die Lupe nehmen. Hierzu haben wir uns die Hilfe des Vergleichsportals slotnation.de gesichert. Auf dieser Webseite lassen sich zahlreiche Informationen über das Spiel im Online Casino finden. Zudem werden Anbieter genauer unter die Lupe genommen, sodass man einen Einblick auf die Stärken und Schwächen erhält.

Ohne Risiko am Spielautomaten daddeln: Der Demomodus macht es möglich

Sicherlich werden Computerspieler den Begriff „Demomodus“ kennen. Hierbei handelt es sich um eine abgespeckte Version, die einen Einblick auf ein Spiel ermöglichen soll. Auch bei Spielautomaten gibt es einen solchen Modus, der das kostenlose und risikofreie Spielen am Slot ermöglicht.

Zumeist wird für das Spielen an Automaten jedoch eine Anmeldung verlangt. Nachdem die Registrierung abgeschlossen ist, kann nahezu jeder Slot umsonst mit virtuellem Guthaben bespielt werden. Immer dann, wenn ein Spielautomat aufgerufen wird, erhält der Spieler neues virtuelles Kapital, welches er nach Belieben einsetzen kann.

Der Nachteil: Keine realen Gewinne möglich

Der Nachteil der Demoversion ist schnell gefunden. Da in diesem Modus ausschließlich mit virtuellem Guthaben gespielt wird, sind auch die Gewinne nur virtueller Natur. Das heißt, dass bei einem hohen Gewinn keine großartigen Emotionen aufkommen können, da eine Auszahlung nicht möglich ist.

Der kostenlose Testmodus in Casinos ist hierfür auch nicht erschaffen wurden. Viel mehr soll er Spielern einen Einblick auf die Bedienung und Einstellungsmöglichkeiten eines Slots erlauben, sodass dieser dann im Anschluss mit echtem Guthaben bespielt wird.

Social Casinos: Auch hier wird mit virtuellem Guthaben gespielt

Sogenannte „Social Casinos“ liegen derzeit bei einigen Spielern voll im Trend. Auch hier wird ausschließlich mit virtuellem Guthaben gespielt – zu gewinnen gibt es auch hier nichts. Bereits bei der Anmeldung wird darauf hingewiesen, dass es sich nicht um ein handelsübliches Online Casino handelt. Viel mehr steht der Spaß und die Spannung im Vordergrund, sofern diese bei einem Spieler aufkommt.

Das Problem dieser Variante ist schnell gefunden. Neben den nicht vorhandenen Gewinnen, gibt es auch nur ein begrenztes Guthaben. Nachdem die Anmeldung abgeschlossen wurde, gibt es zumeist etwas virtuelles Guthaben auf das Konto. Ist dieses jedoch aufgebraucht, muss mit echtem Geld eine Aufladung vorgenommen werden, um weiterhin spielen zu können.

Mit hoher Wahrscheinlichkeit werden sich die Social Casinos in der Zukunft nicht durchsetzen können, da Online Casinos mit ihrem Demomodus bereits jetzt eine bessere Alternative mit unendlich virtuellem Guthaben anbieten.

Echte Gewinne im Online Casino ohne ein Risiko erzielen

Kommen wir nun zu dem wirklichen interessanten Teil unserer Recherchen – dem Bonus ohne Einzahlung! Einige wenige Online Casinos bieten neu angemeldeten Spielern einen Bonus an, der keinerlei Einzahlung bedarf. Eine niedrige Bonusgutschrift oder Freispiele werden sofort nach der Anmeldung auf das Konto transferiert, sodass ohne ein Funken an Risiko ein realer Gewinn erzielt werden kann.

Nur selten gibt es einen solchen Bonus zu finden, da einzig und allein das Online Casino ein Risiko besitzt. Sofern es einem Spieler gelingt, die Bonusbedingungen umzusetzen, kann das erhaltene Bonusguthaben und der Gewinn ausgezahlt werden, sodass das Casino keinerlei Gewinn an einem Spieler erzielt.

Die Bonusbedingungen beachten: Stornierung des Bonusguthabens droht

Wie bereits kurz erwähnt, besitzt der Bonus ohne Einzahlung verschiedene Bonusbedingungen, welche eine Auszahlung erschweren. Erst dann, wenn alle Bonusbedingungen erfolgreich umgesetzt wurden, kann eine Auszahlungsanforderung auf das Bankkonto oder ein E-Wallet des Spielers eingereicht werden.

Im Regelfall sind die Bonusbedingungen sehr schwierig umzusetzen. Dennoch schadet ein Versuch nicht, da bereits einige Spieler einen Gewinn aus dieser risikofreien Spielmethode ziehen konnten. Vor der Inanspruchnahme eines solchen Angebotes sollten sich Spieler unbedingt die Bonusbedingungen aufmerksam durchlesen. Oftmals sind Spielautomaten aufgelistet, die während der Umsetzung verboten sind. Ebenfalls kann ein Einsatz- und Gewinnlimit in den AGB des Bonusangebotes festgeschrieben sein.

Unser Fazit zum kostenlosen Spielen im Online Casino

Wer ohne eine Gewinnabsicht in einem Online Casino einen Einblick auf das Geschehen erhalten möchte, wird an allen drei aufgeführten Spielmethoden sicherlich einen Gefallen finden. Sofern es jedoch ein Gewinn sein soll, der auf das Konto ausgezahlt werden kann, führt nur der Bonus ohne Einzahlung zu Spaß und Spannung.

Da ausschließlich das Online Casino bei diesem Bonusangebot ein Risiko besitzt, ist es schwer ein solches Angebot ausfindig zu machen. Auch die Bonusbedingungen erschweren eine Auszahlung und sind zumeist nur schwer zu bewältigen. Dennoch sollte ein solcher Casinobonus unbedingt beansprucht werden, da eine minimale Chance auf einen echten Gewinn besteht.