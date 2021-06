Corona hat unseren Alltag dramatisch verĂ€ndert und die meisten von uns sehnen sich nach ein wenig Sicherheit und NormalitĂ€t. Mit den sogenannten Schnelltests können sich jetzt auch Menschen ohne medizinische Fachkenntnisse auf eine mögliche Corona-Infektion untersuchen. Ein solcher Test ist auch der Joysbio Spucktest, bei dem Sie bereits nach kurzer Zeit das Testergebnis erhalten. Wir haben den Selbsttest fĂŒr Sie genauer unter die Lupe genommen.

Was ist der Joysbio Spucktest?

Der Joysbio Spucktest ist ein Covid-19 Antigen Schnelltest, bei dem durch eine Speichelprobe ein qualitativer Nachweis des neuartigen SARS-CoV-2-Virus erfolgt. Somit ist kein unangenehmer Nasenabstrich mehr notwendig. Das Ergebnis liegt bereits nach 15-20 Minuten vor und Sie können im Falle eines positiven Testergebnisses gezielte Maßnahmen ergreifen. Wird Ihnen ein negatives Resultat angezeigt, gibt es Ihnen eine gewisse Sicherheit, dass Sie andere Menschen nicht infizieren können.

FĂŒr wen ist der Joysbio Antigen Schnelltest geeignet?

Durch seine einfache Handhabung lĂ€sst sich dieser Schnelltest auch von Privatpersonen einfach und unkompliziert durchfĂŒhren. Sie können sich sowohl beim Auftreten von grippeĂ€hnlichen Symptomen selbst testen als auch als Vorsichtsmaßnahme wenn Sie Freunde oder Verwandte besuchen wollen. Der Test eignet sich auch gut fĂŒr jĂŒngere Kinder oder demente Personen, fĂŒr die ein Nasenabstrich oft sehr unangenehm ist.

Der Joysbio Spucktest im Selbsttest 2021

Soweit der theoretische Testablauf – was sagen unsere Leser zu diesem Test? LĂ€sst er sich wirklich von Personen ohne medizinische Kenntnisse durchfĂŒhren? Dazu hat unsere Leserin Peggy den Test zu Hause durchgefĂŒhrt. Sie hat sich vor dem Test das ErklĂ€rvideo angesehen und den Joysbio Spucktest strikt nach dieser Anleitung durchgefĂŒhrt. Sie empfand es als sehr angenehm, dass sie keinen Nasenabstrich durchfĂŒhren musste. Bereits nach 15 Minuten hat sie ihr negatives Testergebnis erhalten und war sehr zufrieden. Der Joysbio Spucktest lĂ€sst sich einfach durchfĂŒhren und sorgt so fĂŒr ein mehr an Sicherheit in unserem Corona-Alltag.

Anleitung + Video: So funktioniert der Joysbio Spucktest

Anders als bei einem PCR-Test ist für den Spucktest kein tiefer Nasal-Rachen-Abstrich notwendig, hier wird eine Speichelprobe untersucht.

Den Testablauf möchten wir Ihnen hier Schritt für Schritt erlĂ€utern. Wichtig ist, dass Sie sich genügend Zeit für den Test nehmen und der Anleitung, die jedem Test beiliegt, genau folgen. So können Sie sicher sein, dass Sie ein valides Testergebnis erhalten.

Der Testablauf:

Entnehmen Sie eine Speichelprobe – diese kann sowohl eine Salvia- oder als Sputumprobe sein : Sputumprobe (Auswurf) – hierfür husten Sie Auswurf, also eine Probe aus dem tiefen Rachenraum, in den ProbenbehĂ€lter

Saliva oder Speichel-Probe – Sie spucken Speichel in den ProbenbehĂ€lter Schrauben Sie das Probenröhrchen mit der enthaltenen Lösung auf

Geben Sie die geforderte Probenmenge aus dem ProbenbehĂ€lter in das Röhrchen: Bei der Sputumprobe wird die Testsubstanz mit Hilfe des WattestĂ€bchens entnommen. Platzieren Sie das WattestĂ€bchen in das Probenröhrchen, brechen Sie den überstehenden Teil ab, danach schrauben Sie den Deckel wieder auf und schütteln es gut

Bei einer Speichelprobe entnehmen Sie die Testflüssigkeit mit Hilfe einer Pipette und geben die Probe in das Probenröhrchen. Schrauben Sie auch hier den Deckel wieder auf das Röhrchen und schütteln, so dass sich die Pufferlösung mit der Probe vermischt Nehmen Sie die Testkassette aus der Packung und legen Sie diese auf eine saubere, ebene OberflĂ€che Brechen Sie die kleine Kappe auf dem Probenröhrchen ab Tropfen Sie ungefĂ€hr 4 Tropfen der Probenlösung in die Testvertiefung der Testkassette Das Testergebnis wird innerhalb kurzer Zeit anhand der farbigen Markierungen auf der Testkassette angezeigt

Die Markierungen haben folgende Bedeutung:

Zwei Striche bei C und T zeigen ein positives Testergebnis an

zeigen ein Testergebnis an Ein Strich bei C bedeutet, dass Sie negativ sind

bedeutet, dass Sie sind Ein Strich bei T bedeutet, dass das Ergebnis ungültig ist

Um das Testergebnis nicht zu verfĂ€lschen, dürfen Sie 30 Minuten vor Testbeginn weder essen, trinken, rauchen oder sich die ZĂ€hne putzen.

Erfahrungen und Bewertungen

Viele von uns haben sich schon in Testzentren testen lassen. Der Vorteil der Selbsttests liegt darin, dass sie jeder bequem zu Hause oder auch im BĂŒro durchfĂŒhren kann. Die Speicheltests, das fanden wir bei unseren Recherchen, werden von vielen Anwendern als deutliche Verbesserung gegenĂŒber einem Nasentest empfunden – hier drei Kundenbewertungen, die wir gefunden haben:

Tim: “Ich arbeite im Einzelhandel und muss mich zweimal wöchentlich testen. Der Joysbio Schnelltest lĂ€sst sich einfach durchfĂŒhren und ich bekomme ein sicheres Ergebnis bereits nach 15 Minuten.”

Lara: “Bevor ich zu meinen Großeltern fahre, habe ich einen Speicheltest durchgefĂŒhrt. Der Joysbio Test ist schnell durchfĂŒhrbar und gibt mir eine gewisse Sicherheit, kein Risiko fĂŒr meine Großeltern darzustellen.”

Sami: “Ich muss meine Tochter regelmĂ€ĂŸig bevor sie in den Kindergarten geht, testen. Mit diesem Spucktest geht das ganz einfach und sie macht prima mit.”

Wie hoch ist die ZuverlÀssigkeit des Joybio Spucktest?

Die ZuverlÀssigkeit eine SARS-CoV-2 wird durch zwei Begriffe beschrieben: SensitivitÀt und SpezifitÀt.

Die SensitivitÀt beschriebt, mit welcher Wahrscheinlichkeit eine erkrankte Person auch als positiv entdeckt wird. Sie liegt bei dem Joybio Spucktest bei 95,1%

beschriebt, mit welcher entdeckt wird. Sie liegt bei dem Joybio Spucktest bei Die SpezifitÀt bezeichnet die Wahrscheinlichkeit, mit der gesunde Menschen auch wirklich als negativ nachgewiesen werden und liegt bei diesem Test bei 99,1%

Wo können Sie den Joysbio Spucktest kaufen?

Sie können den Test in vielen Versandapotheken oder beim Online-HÀndler baaboo bequem bestellen.

Wie hoch ist der Preis?

In den meisten Online-Shops liegt der Preise fĂŒr einen Test bei ca. 6 Euro. Oft fallen hier allerdings zusĂ€tzliche Versandkosten an. Bestellen Sie den Joysbio Test beim Online-HĂ€ndler baaboo können Sie von verschiedenen Sparangeboten profitieren, die den Einzelpreis auf 4,26 Euro pro Test senken. Ab einem Bestellwert von 29,00 Euro fallen fĂŒr Sie keine Versandkosten mehr an.

Wie hoch ist die Lieferzeit?

Der Online-HÀndler baaboo hat den Joysbio Spucktest vorrÀtig und kann ihn sofort liefern.

Fallen Versandkosten an?

Bestellen Sie den Test beim Online-HĂ€ndler baaboo fallen ab einem Bestellwert von 29,00 Euro keine weiteren Versandkosten fĂŒr Sie an.

HĂ€ufige Fragen

Gerade wenn es um das Thema Corona-Schnelltests geht, erreichen uns immer wieder viele Fragen. Hier haben wir noch weitere Informationen zum Joysbio Spucktest fĂŒr Sie zusammengestellt.

Ist der Joysbio Spucktest offiziell zugelassen? Ja, das BfArM hat eine Sonderzulassung unter der Kennziffer AT527/20 für den Joysbio Spucktest erteilt. Eine vollstĂ€ndige Liste aller, in Deutschland zugelassenen Corona-Schnelltests finden Sie auf der Homepage des BfArM.

Ist das Ergebnis des Joysbio Spucktest zuverlÀssig? Ja, der Joysbio Spucktest zeichnet sich durch eine hohe ZuverlÀssigkeit aus. Die SpezifitÀt liegt bei 95,1% und die SensitivitÀt bei 99,1%.

Ist der Test schmerzhaft? Nein, da bei diesem Test eine Speichelprobe untersucht wird, ist die Probenentnahme völlig schmerzfrei.

Ist dieser Sars Cov 2 Test mit Nasenabstrich? Nein, es handelt sich hier um einen Spucktest fĂŒr den kein Nasenabstrich notwendig ist.

Kann ich den Joysbio Spucktest alleine durchfĂŒhren? Ja, der Test lĂ€sst sich problemlos auch von Menschen ohne medizinische Ausbildung durchfĂŒhren.

Wie lange dauert es, bis ich das Ergebnis habe? Sie erhalten das Testresultat nach 15 bis 20 Minuten.

Kann ich den Joysbio Spucktest bei Amazon oder ebay kaufen? Nein, gegenwÀrtig wird der Joysbio Spucktest nicht bei Amazon oder Ebay angeboten.

Unsere Joysbio Spucktest Bewertung

Der Joysbio Spucktest bietet mit seiner einfachen Handlung und seiner hohen Genauigkeit ein probates Mittel im Kampf zur EindĂ€mmung der Coronapandemie. Sie können den Test ortunabhĂ€ngig durchführen. Der Test bringt ein Stückchen NormalitĂ€t und Sicherheit in unseren Alltag, der sich ja für viele Menschen grundlegend geĂ€ndert hat.