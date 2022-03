Kaunertal (ots) –

Das Kaunertal ist die wohl ursprünglichste Ferienecke im Tiroler Land, natürlich, kraftvoll wie keine andere. Von Prutz, wo es dann gleich hinauf geht ins Kaunertal, bis hinein zum Weisseeferner, wo sich die Felsen über 3.500 Meter hoch auftürmen, erschließt sich dem Gast ein Urlaubsparadies ohnegleichen. Das Kaunertal ist kurz gesagt „Natur zum Erleben“ und ein Handicap hindert hier gewiss niemanden an bewegenden Momenten. Almhütten, Loipen, Pisten, Wanderwege. Gletscher, Moor, Naturpark und zig andere Naturjuwele wurden barrierefrei und behindertengerecht

Natur erleben ohne Grenzen ist hier die Devise. Mit dem Naturparkhaus Kaunergrat am Piller Sattel wurde auch im Angebot für Rollstuhlfahrer ein weiterer Baustein geschaffen. Aber auch rund um das Naturparkhaus kamen neue Angebote dazu. Dabei besonders zu erwähnen sind das Barrierefreie Piller Moor und das Natur & Kulturpanorama Gacher Blick.

Seit 2015 sind weite Teile des Moorlehrpfades auch barrierefrei (rollstuhl- und kinderwagentauglich) erreichbar und der Moorlehrpfad wurde komplett überarbeitet: Schilder mit einem kostenlosen, barrierefreien Audio Service bieten spannende Details über die Natur am Piller Moor. Mit der barrierefreien App „speechcode“ und der NFC Technologie Ihres eigenen Smartphones erhalten Sie ausführliche Audio Info – offline und garantiert kostenlos.

Garantierte Stufenfreiheit und unbeschwerte Urlaubstage bietet Ihnen das 4-Sterne Hotel Weisseespitze. Seit 1991 geht die Familie Hafele hier konsequent den Weg zur tatsächlich barrierefreien Urlaubsdestination mit uneingeschränkten Ferienerlebnissen für alle Gäste. Das Hotel, der Kaunertaler Leitbetrieb in Sachen Barrierefreiheit, begann bereits Anfang der 90er-Jahre mit diesem Thema. Seit damals hat die Familie Hafele konsequent alle Barrieren in ihrem Familienbetrieb abgebaut und bietet heute 30 topausgerüstete Zimmer für Paraplegiker an.

Der mehrfach ausgezeichnete Betrieb (Staatspreis für Tourismus, Integrationspreis, Goldener Rollstuhl, …) ist auch Naturparkpartnerbetrieb und hat sich gemeinsam mit dem Naturpark Kaunergrat bemüht, weiterführende barrierefreie Angebote zu entwickeln (z.B. das Rolli-Roadbook) bzw. entsprechende Infrastrukturen zu errichten. Hier sind alle Gäste willkommen – besonders jene, die mit dem Rollstuhl anreisen. Ob Rezeption, Zimmer, Gasträume, die „Längste Rollibar der Welt“, Garten, Hallenbad, und neu – der Panorama Infinity Pool mit einem Ausblick, der seinesgleichen sucht: überall im Haus wird auf „bewegen statt behindern“ Wert gelegt.

Barrierefreies Urlaubsvergnügen vom 19.05. bis 09.10.2022

7 Übernachtungen – in einer barrierefreien Junior Suite

ab 745,- EUR pro Person inklusive:

– Weisseespitz ¾ Verwöhnhalbpension

– Entspannen und Genießen im Wellnessbereich

– 1 Schnupperstunde mit einem der Swiss Track

– kostenloser Rodelverleih

– die Oberland Summer Card: kostenlose Benützung vielfältiger Freizeiteinrichtungen wie Badeseen, Freischwimmbäder und noch vieles mehr.

Weitere Informationen unter: www.weisseespitze.com

