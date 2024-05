Köln (ots) –

– Auszeichnung in Silber für innovative Social-Media-Kampagne „Ford GT Junge x Ford Deutschland“ in der Kategorie Social Media / Real Time Content

– Auszeichnung in Silber für „Living the Adventurous Spirit – Ford liebt das Abenteuer“ in der Kategorie Social

– Beide Awards sind Zeichen der Anerkennung für Agilität und Kreativität im digitalen Marketing

Am 16. Mai wurden in den Berliner Reinbeckhallen die Preisträger des Deutschen Digital Awards 2024 bekannt gegeben. Ford und die digitale Kreativagentur Odaline konnten sich gleich zweifach über die angesehene Auszeichnung in Silber freuen. Die Kampagne „Ford GT Junge x Ford Deutschland“ wurde in der Kategorie Social Media – Real Time Content gewürdigt – insbesondere für das innovative Content-System, das die Marke täglich wie ein Creator agieren lässt. Zudem erhielt Ford die Auszeichnung in der Kategorie Social unter dem Motto „Living the Adventurous Spirit“, für die Ford mit verschiedenen Content Creator zusammengearbeitet hat. Hazel Brugger, Riccardo Simonetti oder auch Jens „Knossi“ Knossalla und Otto „Bulletproof“ Karasch waren unter anderem die Gesichter dieser preisgekrönten Kampagne.

Fabian Halft, Direktor Marketing der Ford DACH-Organisation, betont die Bedeutung des DDA für Ford und die ausgezeichneten Projekte: „Der Deutsche Digital Award ist für Ford eine wichtige Plattform, um die besten digitalen Ideen und Projekte zu würdigen. Es ist ein toller Erfolg, dass wir gleich zwei Awards gewonnen haben, für Kampagnen, die uns als Marke sehr wichtig sind. Wir wollen Content produzieren, den die Community liebt und freuen uns, wenn das Anklang findet.“

Odaline Co-Founder Jan König äußerte sich begeistert: „Uns macht es mega Spaß, mit Marken zusammenzuarbeiten, die sich trauen und die verstehen, dass das Game sich verändert. Mit unserem Content Game sind wir die #1 Auto Brand auf TikTok (Likes) und YouTube (Views) und sind super happy, dass wir diesen Weg mit Euch gehen dürfen.“

Ford Deutschland arbeitet bereits seit Sommer 2023 gemeinsam mit Odaline an verschiedenen digitalen Content-Formaten und bekannten Content Creator, um die Marke auf eine neue Art erlebbar zu machen und einzigartige Differenzierung im europäischen Raum zu schaffen.

