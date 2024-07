Weiterstadt (ots) –

› Essence rundet das Octavia-Angebot als Einstiegslinie ab

› Škoda bietet die Ausstattungslinie Essence für Limousine und Kombi an

› LED-Hauptscheinwerfer, Klimaanlage, Lederlenkrad mit Multifunktionstasten, beheizbare Vordersitze und vieles mehr serienmäßig an Bord

› Octavia Essence ab 26.990 Euro erhältlich (Octavia 1,5 TSI ACT 85 kW (115 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 4,8 – 6,5 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 109 – 148 g/km; CO2-Klasse: C – E), Octavia Combi Essence beginnt bei 27.690 Euro (Octavia Combi 1,5 TSI ACT 85 kW (115 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 4,8 – 6,5 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 109 – 148 g/km; CO2-Klasse: C – E)

Škoda erweitert das Angebot der Octavia-Familie um die Einstiegslinie Essence. Damit gibt es das beliebte Kompaktmodell bereits ab 26.990 Euro als Octavia-Limousine und ab 27.690 Euro als geräumigen Octavia Combi. Die Essence-Version punktet mit einer umfangreichen Serienausstattung, die etwa Scheinwerfer in LED-Technologie, Zweizonen-Klimaanlage Climatronic und beheizbare Vordersitze umfasst.

Mit der umfangreichen Aufwertung der vierten Octavia-Generation hat Škoda seinem Erfolgsmodell einen frischen Auftritt verliehen. Zu den markantesten Merkmalen des überarbeiteten Designs zählen neu gestaltete Front- und Heckschürzen und der aufgefrischte Škoda Kühlergrill. An die Stelle der klassischen Interieure treten harmonisch abgestimmte Design Selections.

Überarbeiteter Škoda Octavia startet ab 26.990 Euro

Bislang bot Škoda den aufgewerteten Octavia in der Ausstattungslinie Selection an. Seit Kurzem steht auch das Topmodell der Baureihe, der Octavia RS (Octavia RS 2,0 TSI DSG 195 kW (265 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 6,7 – 7,1 l/100 km, CO2-Emissionen (kombiniert) 153 – 161 g/km, CO2-Klasse E – F (vorläufige Werte); Octavia Combi RS 2,0 TSI DSG 195 kW (265 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 6,8 – 7,2 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 155 – 163 g/km; CO2-Klasse: E – F (vorläufige Werte)), bereit. Jetzt rundet Škoda die Octavia-Familie mit der Einstiegslinie Essence ab. Daraus resultiert ein neuer Einstiegspreis für das Kompaktmodell: Ab 26.990 Euro gibt es die Octavia-Limousine, der Octavia Combi beginnt bei 27.690 Euro.

Als Basismotorisierung nutzt Škoda den 85 kW (115 PS) starken 1,5 TSI mit manuellem 6-Gang-Schaltgetriebe. Der 1,5 TSI mHEV erzielt dieselbe Leistung, setzt aber auf Mild-Hybridtechnologie und ist mit 7-Gang-Direktschaltgetriebe kombiniert (Octavia 1,5 TSI ACT mHEV DSG 85 kW (115 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 4,6 – 6,1 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 104 – 139 g/km; CO2-Klasse: C – E; Octavia Combi 1,5 TSI ACT mHEV DSG 85 kW (115 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 4,6 – 6,1 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 104 – 139 g/km; CO2-Klasse: C – E).

Als dritte Option für den Octavia Essence bietet Škoda den 2,0 TDI in Kombination mit manuellem 6-Gang-Schaltgetriebe an – ebenfalls mit 85 kW (115 PS) (Octavia 2,0 TDI 85 kW (115 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 4,0 – 5,2 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 104 – 136 g/km; CO2-Klasse: C – E; Octavia Combi 2,0 TDI 85 kW (115 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 4,0 – 5,2 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 104 – 136 g/km; CO2-Klasse: C – E).

Ab Werk mit LED-Scheinwerfern, 10-Zoll-Infotainmentdisplay, Lederlenkrad und vielem mehr

Der Octavia Essence punktet mit einer umfangreichen Serienausstattung. Dazu gehören zum Beispiel Scheinwerfer in LED-Technologie, Zweizonen-Klimaanlage Climatronic, Lederlenkrad mit Multifunktionstasten, beheizbare Vordersitze und Parksensoren hinten sowie Fahrlichtassistent und Regensensor. Die Design Selection Studio präsentiert sich zeitlos mit schwarzen Stoffsitzen und einem Dekor in Piano-Schwarz. Für Konnektivität an Bord sorgen das 10-Zoll-Infotainmentdisplay, zwei USB-C-Anschlüsse, Bluetooth-Freisprecheinrichtung und das Digital Cockpit. Via SmartLink und Wireless SmartLink lassen sich Smartphones schnell und einfach mit dem Fahrzeug verbinden. Die Škoda Sprachassistentin Laura erhält in allen neuen Octavia-Modellen Unterstützung durch ChatGPT. Durch die Integration des KI-basierten Chatbots kann Laura noch mehr Fragen als zuvor beantworten.

Auch mit wichtigen Assistenzsysteme rüstet Škoda den Octavia ab Werk aus. Das Angebot umfasst etwa Frontradarassistent inklusive City-Notbremsfunktion, Spurhalteassistent, Geschwindigkeitsregelanlage und Speedlimiter sowie Ausweich- und Abbiegeassistent.

Alle Informationen zu Ausstattungen sowie Motor-Getriebe-Varianten des neuen Škoda Octavia finden Sie auf skoda-media.de.

Škoda Octavia Essence – Motorisierungen und Einstiegspreise in Euro

Octavia 1,5 TSI 85 kW (115 PS), 6-Gang-Schaltgetriebe: 26.990 Euro

Octavia 1,5 TSI mHEV 85 kW (115 PS), 7-Gang-DSG: 29.630 Euro

Octavia 2,0 TDI 85 kW (115 PS), 6-Gang-Schaltgetriebe: 30.730 Euro

Octavia Combi 1,5 TSI 85 kW (115 PS), 6-Gang-Schaltgetriebe: 27.690 Euro

Octavia Combi 1,5 TSI mHEV 85 kW (115 PS), 7-Gang-DSG: 30.330 Euro

Octavia Combi 2,0 TDI 85 kW (115 PS), 6-Gang-Schaltgetriebe: 31.430 Euro

