Ein gesundes Fr├╝hst├╝ck ist der perfekte Start in den Tag. Aber Hand aufs Herz – wie sieht Ihr Fr├╝hst├╝ck oft aus? Eine schnelle Tasse Kaffee zwischen Dusche und Z├Ąhneputzen? Da sind Sie nicht allein – vielen Menschen geht es nicht anders. Mit FitOaty kommt ein gesundes Fr├╝hst├╝ck auf den Tisch, das schon fertig angerichtet ist. Was es damit auf sich hat und was hinter diesem neuen Trend steht, das verraten wir Ihnen hier.

Was ist FitOaty?

FitOaty ist das perfekte Ready-to-eat-Fr├╝hst├╝ck – eine frische und sofort verzehrbare Frucht-Hafermahlzeit aus dem K├╝hlschrank. Neben gesunden Haferflocken, die neben Proteinen auch reich an Eisen und Zink sind, sind in jedem Becher Haferdrink auch Chia, Obst oder Gem├╝se enthalten. Dabei k├Ânnen Sie aus drei verschiedenen Geschmacksrichtungen w├Ąhlen. Die fertigen Bowls enthalten ausschlie├člich frische, hochwertige Zutaten und werden gek├╝hlt zu Ihnen nach Hause geliefert. Alle Produkte sind frei von k├╝nstlichen Zus├Ątzen, Zuckerzus├Ątzen und tierischen Produkten. Sie sind also auch vegan und laktosefrei.

Wer steckt hinter FitOaty?

FitOaty ist ein junges Start-up-Unternehmen, das von Christina Schwarz gegr├╝ndet wurde. Die 30-j├Ąhrige aus Aalen ist eine passionierte Fitness-Athletin und nahm bereits an einigen Bodybuilding-Wettk├Ąmpfen teil. Sie wei├č, worauf es bei einer gesunden Ern├Ąhrung ankommt – hochwertige Lebensmittel, die reich an Protein sind, frisch und vitaminreich. Dabei soll das Fr├╝hst├╝ck lange satt machen und auch der Geschmack soll nicht auf der Strecke bleiben. Da auch sie einen hektischen Start in den Tag kennt, bei dem ein gesundes Fr├╝hst├╝ck zu kurz kommt, entwickelte sie diese praktischen Bowls, die neben den erw├Ąhnten hochwertigen Zutaten auch noch lecker und unkompliziert sind.

FitOaty Geschmackstest

Wir wollten wissen, wie lecker diese fertigen Bowls sind und haben sie f├╝r Sie probiert. Sie k├Ânnen die FitOaty Bowls bequem online auf der firmeneigenen Homepage bestellen. Wir haben uns f├╝r das Probierpaket entschieden, das enth├Ąlt 6 x 270g Oatmeals-Bowls in den drei verschiedenen Geschmacksrichtungen. Zwei Tage sp├Ąter erhielten wir unser Paket – perfekt gek├╝hlt mit K├╝hlpads, die Sie auch f├╝r den Eigengebrauch beliebig oft wiederverwenden k├Ânnen. Die Bowls sind verzehrfertig und so begann unser Test.

Zwei unserer Mitarbeiter nahmen sich jeweils drei Produkte mit nach Hause. Die Bowls k├Ânnen einfach im K├╝hlschrank aufbewahrt werden und sind so zwei Wochen haltbar. Um die Produkte m├Âglichst gesund und wertvoll zu machen, verzichtet FitOaty bewu├čt auf Konservierungsstoffe. Auch Zucker und k├╝nstliche Aromen haben keinen Platz in diesen Bechern – einen geschmacklichen Unterschied, den unsere beiden Tester sehr wohl bemerkten und als sehr positiv einsch├Ątzten.

Beide sind der Meinung – die Haferbowls sind lecker, schmecken frisch und machen lange satt. Zudem muss man hier nicht lange “schnippeln” oder vorbereiten, man nimmt eine Bowl aus dem K├╝hlschrank, rei├čt den Deckel ab und f├Ąngt an zu essen. Beide fanden die Variante mit Mango besonders lecker, da sie einen s├╝├čen Start in den Tag gibt.

F├╝r wen ist dieses Nahrungsmittel sinnvoll?

Die gesunden Haferbowls passen zu allen, die Wert auf eine gesunde Ern├Ąhrung legen und nicht auf frische Lebensmittel verzichten m├Âchten. Sie sind frei von tierischen Proteinen und daher auch f├╝r Veganer und Menschen mit einer Laktoseintoleranz geeignet. Alle, die ein gesundes Fr├╝hst├╝ck lieben, werden von diesen Bowls ├╝berzeugt sein.

Erfahrungen und Bewertungen

Unsere beiden Tester waren sehr zufrieden, aber was sagen andere Kunden zu den gesunden Haferbowls? Bei unseren Recherchen fanden wir zahlreiche positive Kundenbewertungen. Die Produkte sind lecker, lassen sich einfach verwenden und ├╝berzeugen ebenfalls durch ihre l├Ąngere Haltbarkeit. Auch die Lieferungen wurden positiv bewertet – bei Produkten, die gek├╝hlt werden m├╝ssen, ist das ja ├Âfter ein Problem, aber auch hier gab es keine negativen Kommentare. Auch Kunden, die es eher herzhaft zum Fr├╝hst├╝ck m├Âgen, kommen hier mit den Spinatbowls auf ihre Kosten.

Die FitOaty Produkte

Die FitOaty Bowls werden in drei verschiedenen Geschmacksrichtungen angeboten:

Beerenliebe : enth├Ąlt Beeren-Oatmeal aus Erd-und Himbeeren, Chiapudding und Beerenp├╝ree

: enth├Ąlt Beeren-Oatmeal aus Erd-und Himbeeren, Chiapudding und Beerenp├╝ree Mangomoment : besteht aus Mango-Oatmeal, Chiapudding und Kokosjoghurt

: besteht aus Mango-Oatmeal, Chiapudding und Kokosjoghurt Spinatschubser: mit einem minzigen Spinat-Bananen-Oatmeal, Chiapudding und Ananasp├╝ree

Anwendung

Alle FitOatly Produkte werden verzehrfertig geliefert. Sie m├╝ssen lediglich die Folie vom Becher abziehen und fertig – das Fr├╝hst├╝ck kann beginnen.

FitOaty – Deal bei ÔÇťDie H├Âhle der L├ÂwenÔÇŁ

Christina Schwarz stellte ihre innovative Fr├╝hst├╝cksidee in der beliebten TV-Sendung “Die H├Âhle der L├Âwen” vor. Der Juror Nils Glagau, Unternehmer und Gesch├Ąftsf├╝hrer von Orthomol, war von der Idee ├╝berzeugt und bereit, 80.000 Euro in das Start-up zu investieren. Gleichzeitig soll er daf├╝r einen Anteil von 20 Prozent an der Firma erhalten. W├Ąhrend der Sendung bekam Christina den Deal.

Warum der FitOaty Deal geplatzt ist

Der Deal ist letztlich doch geplazt, da, so die beiden Parteien, beide unterschiedliche Strategierichtungen verfolgten. Mehr wollten beide Seiten dem Statement nicht hinzuf├╝gen.

Was kosten die Produkte von FitOaty?

Die Fitoaty-Produkte werden jeweils in einem 6er Set zum Preis von ÔéČ23,94 zuz├╝glich Versandkosten angeboten.

Das Probierset, das jeweils zwei Bechern Beerenliebe, Mangomoment und Spinatschubser enth├Ąlt kostet ÔéČ ebenfalls ÔéČ23,94 plus Versandkosten. Der Einzelpreis pro Becher liegt so bei ÔéČ3,99.

Preisvergleich

Andere Ready-to-eat-Varianten, wie zum Beispiel My M├╝sli, sind preiswerter. So kostet das 12er Paket hier nur 12,90. Allerdings muss an der Stelle gesagt werden, dass hier keine frischen Lebensmittel verwendet werden und die M├╝slibowls zus├Ątzlichen Zucker enthalten.

Wo kann man FitOaty kaufen?

Sie k├Ânnen die FitOaty Bowls bequem online auf der Homepage des Herstellers bestellen.

Gibt es FitOaty im Supermarkt zu kaufen?

Nein, gegenw├Ąrtig werden die Bowls ausschlie├člich auf der Homepage der Firma angeboten. Da der Deal bei “Die H├Âhle der L├Âwen” nicht zustande kam, ist der Verkauf in Superm├Ąrkten noch nicht angelaufen.

Wie findet der Versand statt?

Der Versand erfolgt mit DHL. Die Bowls werden mit K├╝hlpads verpackt und gek├╝hlt geliefert.

Wie hoch ist die Lieferzeit?

Seit die Bowls in der Sendung “Die H├Âhle der L├Âwen” vorgestellt wurden, schie├čen die Bestellungen durch die Decke und es kann zu Lieferzeiten von bis zu 6 Wochen kommen.

H├Ąufige Fragen

Uns erreichen immer wieder zahlreiche Fragen zu den von uns vorgestellten Produkten. Hier haben wir noch weitere interessante Fakten f├╝r Sie zusammengestellt.

Existiert ein Rabattcode? Bei unseren Recherchen konnten wir keine Rabattcodes oder Gutscheinaktionen finden.

Ist FitOaty gesund? Die FitOaty Bowls sind eine gesunde Fr├╝hst├╝cksvariante, die aus frischen Zutaten bestehen. Sie sind frei von k├╝nstlichen Zusatz- und Konservierungsstoffen und enthalten keine zus├Ątzliche Zuckerzus├Ątze.

Ist FitOaty vegan? Ja, die FitOaty-Produkte sind vegan.

Ist dieses Produkt laktosefrei? Ja, die Produkte enthalten keine tierischen Proteine und sind auch laktosefrei.

Wo wird FitOaty hergestellt? Alle Produkte werden in Deutschland hergestellt.

Wie lange ist FitOaty haltbar? Bei sachgem├Ą├čer Lagerung im K├╝hlschrank sind die Produkte mindestens zwei Wochen haltbar. Der Hersteller sagt aber auch, sie sind teilweise deutlich l├Ąnger haltbar, es handelt sich hier nur um ein Mindesthaltbarkeitsdatum.

Enth├Ąlt dieses M├╝sli Zucker? Nein, es ist nur nat├╝rlicher Fruchtzucker enthalten. Lediglich zum S├╝├čen wird ein wenig Stevia zugesetzt.

Unsere Bewertung

FitOaty ist eine clevere Fr├╝hst├╝cksalternative f├╝r alle, die sich gesund ern├Ąhren wollen und nicht auf frische Produkte verzichten wollen. Das Startup einer jungen sportbegeisterten Gr├╝nderin hat mit den Bowls einen Trend gesetzt – schnelle Fr├╝hst├╝ckbowls, die fertig zubereitet sind und durch eine hohe Qualit├Ąt ├╝berzeugen. Sie sind frei von k├╝nstlichen Konservierungsstoffen und kommen ohne zus├Ątzlichen Zucker aus. Das macht die veganen und laktosefreien Haferbowls zu einer gesunden Alternative. Sicherlich sind die FitOaty Produkte nicht die preiswertesten, aber sie ├╝berzeugen sowohl geschmacklich als auch qualitativ.