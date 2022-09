Berlin (ots) –

Frisch, farbenfroh und fair! Der Blumenversand Bloomy Days bietet das ganze Jahr über Fairtrade-Arrangements in unterschiedlichen Größen und Preisklassen an. Neu dabei: Astro-Arrangements passend zu jedem Sternzeichen.

Der Zeitraum vom 16. bis 30. September ist der größte Aktionszeitraum des Fairen Handels in Deutschland. Seit 20 Jahren schon findet die „Faire Woche“ in der letzten September-Hälfte statt und lädt dazu ein, Veranstaltungen zu besuchen oder selbst zu organisieren. Veranstalter ist das Forum Fairer Handel in Kooperation mit Fairtrade Deutschland und dem Weltladen-Dachverband.

Auch der Blumenversand Bloomy Days beteiligt sich mit einem umfangreichen Sortiment an Fairtrade-Ware an der Aktion – allerdings nicht nur während des Aktionszeitraums, sondern das ganze Jahr über. Die Arrangements mit Namen wie „Zeit für Dich“, „Große Freude“, „For You“ oder „Just Roses“ sind ganzjährig erhältlich und haben gemein, dass sie das Fairtrade-Siegel tragen. Dieses kennzeichnet Waren, die aus Fairem Handel stammen und bei deren Herstellung strenge soziale, ökologische und ökonomische Kriterien eingehalten wurden. Alle Fairtrade-Blumen werden von Fairtrade-Produzent*innen angebaut sowie nach Fairtrade-Standards zertifiziert und gehandelt.

Zudem widmet Bloomy Days jedem Sternzeichen eine Auswahl passender Blumen, die von den Geburtstagskindern nach Lust und Laune selbst in der Vase arrangiert werden können. Für die Jungfrauen gibt es aktuell eine gelb-grüne Blumenkombination aus Rosen, Goldrutenkraut, Levkojen, Trommelschlägel und Hasenohren. Für alle im Sternzeichen Waage Geborenen folgt eine luftig-leichte Zusammenstellung mit weißen Blüten von Rosen, Inkalilien, Nelken und Rosmarin.

Ob als Geschenk für andere zu einem besonderen Anlass, oder um sich selbst etwas Gutes zu tun: Frische, saisonale Schnittblumen verschönern den Alltag und das Arrangieren nach persönlichem Geschmack und Stil mach Spaß und beschert einen individuellen Kreativitätskick.

