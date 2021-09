Schlafstörungen können zermürbend sein. Lassen Sie Stress oder Schichtarbeit nicht zur Ruhe kommen, ist es oft um den erholsamen Nachtschlaf geschehen. Daher ist wirksame Hilfe gefragt. Ein Präparat, das Ihnen das Einschlafen erleichtern soll, ist das Dr. Theiss Melatonin Spray. Wir wollten wissen, was sich dahinter verbirgt und ob es wirklich helfen kann, dass man schneller einschläft und wieder erholt in den Tag starten kann.

Dr. Theiss Melatonin Spray – Was ist das überhaupt?

Bei diesem Spray handelt es sich um ein pflanzliches Präparat, das auf die Kraft natürlicher Inhaltsstoffe setzt. Neben Melatonin, also dem Schlafhormon, ist in diesem rezeptfreien Spray auch Passionsblumenextrakt enthalten. Die Passionsblume hat eine beruhigende Wirkung und wird daher bei innerer Unruhe und Schlafstörungen eingesetzt. In Studien wurde zudem ein blutdrucksenkender Effekt festgestellt, der zusätzlich zur Entspannung beiträgt.

Dr. Theiss Melatonin Spray im Selbsttest 2021

Nachdem wir so viel über das Dr. Theiss Melatonin Spray gelesen und gehört haben, wollten wir wissen, ob das Spray wirklich als Einschlafhilfe wirkt und man so schneller zu einem erholsamen Nachtschlaf finden kann. Was eignet sich dazu besser, als ein Selbsttest.

Sie können das Spray sowohl in lokalen Apotheken kaufen als auch bequem online bei verschiedenen Anbietern bestellen. Wir haben die Einschlafhilfe beim Online-Händler baaboo bestellt. Dieser überzeugt nicht nur durch seinen fairen Preise, die Lieferungen erfolgen schnell und zuverlässig.

Als Testperson stellte sich unser Leser Hanno zur Verfügung. Hanno arbeitet als Busfahrer in wechselnden Schichten und hat besonders nach einer Nachtschicht oft Probleme, schnell einzuschlafen. Sein Arzt hatte ihm zwar schon Schlaftabletten verschrieben, die er aber nicht so gut ertragen hat und sich oftmals am nächsten Tag benebelt fühlte. Daher stimmte er sofort zu, dass Dr. Theiss Melatonin Spray auszuprobieren.

Die Anwendung und Dosierung ist denkbar einfach, man gibt einfach ungefähr 30 Minuten bevor man zu Bett geht 2 Sprühstöße in den Mund. Das Spray selbst schmeckt leicht nach Zitrone.

Hanno sprühte sich das Spray wie angegeben eine halbe Stunde bevor er ins Bett ging in den Mund. Das Einschlafen fiel ihm deutlich leichter, er wachte nachts nicht auf und fühlte sich am nächsten Morgen frisch und ausgeschlafen. Auch in den folgenden Anwendungen trat diese Wirkung ein. Er hat das Spray gut vertragen und es traten keine Nebenwirkungen auf. Für ihn ist es eine deutliche Erleichterung, wieder besser einzuschlafen. Da er das Spray gut verträgt, wird er es auch in Zukunft weiter benutzen.

Dr. Theiss Melatonin Spray – Erfahrungen und Bewertungen

Sowohl in verschiedenen Foren, die sich im Gesundheitsfragen beschäftigen, als auch auf der Homepage des Herstellers können Sie zahlreiche Kundenbewertungen finden. Diese zeichnen ein sehr positives Bild. Das Spray ist eine wirksame Einschlafhilfe, das bestätigen viele Anwender, die das Spray bereits regelmäßig nutzen.

Dr. Theiss Melatonin Spray – Anwendung & Dosierung

Das Dr. Theiss Melatonin Spray ist einfach und unkompliziert anzuwenden. Wollen Sie einschlafen, geben Sie ungefähr eine halbe Stunde bevor Sie ins Bett gehen zwei Sprühstöße in Ihren Mund. Zudem sollten Sie ferner auf eine ruhige Umgebung achten und in einem abgedunkelten Raum schlafen, denn auch diese Faktoren können zu einem besseren Schlaf beitragen.

Bei Jet-Lag geben Sie unmittelbar vor dem Schlafengehen einen Sprühstoß in Ihren Mund. Die Wirkung stellt sich dann ein, wenn Sie diese Anwendung jeweils sowohl am Tag vor der Reise als auch am ersten Tag nach der Anreise wiederholen.

Für wen ist Dr. Theiss Melatonin Spray gedacht?

Das Spray ist für alle Menschen geeignet, die unter leichten Schafstörungen leiden und nicht zu Barbituraten, so lautet die medizinischen Bezeichnung für Arzneistoffe mit sedierender, hypnotischer und narkotischer Wirkung, greifen wollen. Sie können das Spray verwenden, wenn Sie stressbedingt nicht einschlafen können oder auch wenn Sie aufgrund unregelmäßiger Arbeitszeiten keinen gewohnten Schlafrhythmus haben. Auch zum Vermeiden eines Jet-Lags ist das Spray geeignet.

Wie ist die Wirkung?

Mit seinen natürlichen Wirkstoffen beschleunigt das Spray das Einschlafen, wirkt beruhigend und senkt zudem den Blutdruck, was ebenfalls die Entspannung fördert. Zudem können Sie auch Beschwerden, die ein Jet-Lag verursacht, damit lindern.

Mögliche Risiken und Nebenwirkungen

In der Regel ist das Spray aufgrund seiner natürlichen Inhaltsstoffe gut verträglich und es treten keine Nebenwirkungen auf. In sehr seltenen Fällen kann es zu Nebenwirkungen wie Magenkrämpfe, Kopfschmerzen oder Schwindel kommen.

Wo kann ich Dr. Theiss Melatonin Spray kaufen?

Sie können diese praktische Einschlafhilfe sowohl in lokalen als auch in verschiedenen Online-Apotheken kaufen. Auch die großen Online-Händler wie Amazon oder baaboo bieten das Spray an.

Preisvergleich – Wo gibt es den günstigsten Preis?

Neben lokalen und Online-Apotheken wird das Einschlaf-Spray auch bei Online-Händlern wie Amazon oder baaboo angeboten. Hier lohnt sich ein Preisvergleich in jedem Fall. So bieten verschiedene Online-Apotheken das Spray für €16,95 an. Ähnliche Preise rufen auch die Anbieter bei Ebay oder Amazon auf. Hier fallen oftmals zusätzlich noch Versandkosten an. Deutlich günstiger können Sie das Melatonin-Spray beim Online-Händler baaboo bestellen, das hier zum Preis von €15,95 angeboten wird.

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Wir konnten nicht alle Fragen beantworten? Dann haben wir hier noch weitere interessante Fakten für Sie zusammengestellt.

Kann ich Dr. Theiss Melatonin Spray bei DM oder Rossmann kaufen? Nein, das Melatonin Spray ist nicht in Drogerien erhältlich.

Ist es möglich Dr. Theiss Melatonin Spray bei Amazon oder Ebay zu bestellen? Ja, auch hier wird das Spray angeboten.

Liegt dem Dr. Theiss Melatonin Spray ein Beipackzettel bei? Ja, ein ausführlicher Beipackzettel liegt jeder Packung Dr. Theiss Melatonin Spray bei.

Ist Dr. Theiss Melatonin Spray auch für Kinder geeignet? Nein, da das Präparat Alkohohl enthält, ist es für Kinder nicht geeigent.

Hat das Dr. Theiss Melatonin Spray eine pzn Nummer? Ja, das Dr. Theiss Melatonin Spray hat eine eigene PZN. Die Pharmazentralnummer der 50 ml Flasche des Dr. Theiss Melatonin Einschlaf-Sprays lautet 16910187, die der 30 ml Flasche lautet 16764550.

Unsere Dr. Theiss Melatonin Spray Bewertung

Ein erholsamer und ausreichender Schlaf ist wichtig für unser Wohlbefinden und unsere Leistungsfähigkeit. Schon wenige Tage mit Problemen beim Einschlafen belasten unseren Körper und beeinträchtigt unsere Leistungsfähigkeit. Das Dr. Theiss Melatonin Spray hilft Ihnen, leichter einzuschlafen und Sie können ausgeruht in den neuen Tag starten. Dieses rezeptfreie Spray überzeugt sowohl durch seine hohe Wirksamkeit als auch durch seine gute Verträglichkeit.