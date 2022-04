Sportwetten gewinnen immer mehr Fans. Doch vielen ist das Tippen im Wettbüro und am Computer zu altmodisch. Deshalb stellen zahlreiche Anbieter von Sportwetten ihren Nutzern mittlerweile Apps zur Verfügung. Das Angebot unterscheidet sich jedoch von Plattform zu Plattform stark. Deshalb haben wir uns verschiedene Optionen angeschaut und stellen im Folgenden die besten Sportwetten Apps in Deutschland vor.

Bild Bet

Bild Bet hat sich zu einem Liebling der Fans entwickelt. Nicht nur Leser der Bild-Zeitung sind von diesem Anbieter überzeugt. Auf dem deutschen Sportwetten-Markt spielt der Anbieter ganz oben mit. Hinzu kommt, dass man hier nicht nur eine gute App, sondern auch ein Top-Angebot bekommt. Im Test waren wir begeistert von der intuitiven Menüführung und den zahlreichen Möglichkeiten, die die App bietet. Man kann Wetten im Handumdrehen abschließen, was vor allem bei Live Wetten durchaus wichtig ist und über Gewinne entscheiden kann. Hinzu kommt, dass viele Wettmärkte angeboten werden. Für uns liefert Bild Bet das beste Gesamtpaket aller verfügbaren Sportwetten Apps in Deutschland.

Jetbull

Jetbull ist noch nicht so bekannt wie Bild Bet. Jedoch erhalten Nutzer auch bei diesem Anbieter eine gut ausgestattete App, die mit iOS- und Android-Geräten kompatibel ist. Während unseres Tests konnten wir feststellen, dass man Jetbull im Auge behalten sollte. Vor allem bei den immer beliebter werdenden Live Wetten waren wir von dem Angebot begeistert. Die App von Jetbull macht es den Nutzern einfach, Wetten abzuschließen. Hinzu kommt, dass Nutzern neben einer riesigen Auswahl an Sportarten auch unzählige Wettmärkte zur Verfügung stehen. Unabhängig davon, ob man auf Handball, Volleyball oder Basketball setzen will: mit Jetbull hat man eine schier unendliche Möglichkeiten, mit denen andere Anbieter einfach nicht mithalten können.

Betinia

Betinia ist ein weiterer Sportwetten-Anbieter, der mit einer optimierten und verlässlichen App punktet. Hier überzeugt man nicht nur mit einem tollen technischen Gesamtangebot, sondern auch mit einer App, die dem Nutzer wirklich einen Mehrwert bringt. Wer die App von Betinia ausprobiert, stellt fest, dass hier viel Zeit und Geld investiert wurde, um Sportfans zufrieden zu stellen. Für alle, die nach einem Anbieter suchen, bei dem einfach alles zu stimmen scheint, ist Betinia eine sichere Wahl. Dies gilt vor allem diejenigen, die schnell, unkompliziert und ortsunabhängig Sportwetten abschließen wollen. Außerdem sind die Aufmachung und das Design der App gelungen umgesetzt. Die Menüführung geht kinderleicht von der Hand und ist intuitiv gestaltet. Darüber hinaus ist die App sehr zuverlässig. Während unseres Tests hatten wir mit der Betinia App keine Probleme. Das kann man nicht von allen Apps sagen, die wir getestet haben.

Bet3000

Bet3000 ist ein Anbieter, den wir zu Beginn gar nicht auf dem Schirm hatten. Aber nachdem wir uns die App und das Gesamtangebot genauer angesehen haben, waren wir uns sicher: Bet3000 hier nicht fehlen. Unser Test zeigte, dass Bet3000 eine der besten Sportwetten Apps auf dem deutschen Markt bereitstellt. Die Menüführung ist übersichtlich und intuitiv. Außerdem ist die Navigation ist logisch durchdacht. Die App macht im Grunde alles richtig und schafft es so, zahlreiche Nutzer zufrieden zu stellen. Bet3000 war eine der großen Überraschungen während unseres Tests. Hier ist es vor allem das Gesamtpaket, das überzeugt. Sowohl beim Willkommensbonus als auch bei der Schnelligkeit der Auszahlung wurde hier vieles richtig gemacht.

Rivalo

Rivalo wird auf dem deutschen Sportwetten Markt immer beliebter. Dies liegt daran, dass dieser Sportwetten App Anbieter keine wirklichen Schwachstellen hat. Rivalo überzeugt mit einer App, die durch ein tolles Design und eine intuitive Menüführung glänzen kann. Aber auch beim Thema Verlässlichkeit kann Rivalo punkten. Wir haben die App auf iOS- und Android-Geräten ausprobiert. Unabhängig vom Betriebssystem lief sie ohne Probleme. Das Wechseln zwischen unterschiedlichen Wetten in der App ist einfach und übersichtlich gestaltet und hat uns unter vor allem beim Abschließen von Live Wetten überzeugt.

Sportingbet

Der letzte Anbieter, der nicht auf dieser Liste fehlen darf? Sportingbet. Das Unternehmen steht nicht weiter unten, weil es der schwächste Anbieter auf dieser Liste ist – im Gegenteil. Denn Sportingbet überzeugt auf vielen Ebenen.. Die App läuft hervorragend, flüssig und ohne Probleme auf Android- und iOS-Geräten. Für uns ist die App von Sportingbet einer der umfangreichsten aller getesteten Sportwetten Apps in Deutschland. Hinzu kommt, dass das Unternehmen hinter der App ein Gesamtangebot bietet, das sich vor allem neue Nutzer genauer anschauen sollten. Denn Sportingbet muss sich hinter der Konkurrenz wirklich nicht verstecken.