In Kooperation mit dem Partner handballdirekt bietet Pixum Handballmannschaften aus Deutschland und Österreich 111 limitierte Pixum Trikotsätze zum attraktiven Teampreis. Als besonderes Extra können sich alle teilnehmenden Handballteams zusätzlich ihr eigenes Mannschaftsbild als Poster für jede/n Spieler/-in kostenlos dazu sichern.

Auch in diesem Jahr bietet Pixum im Rahmen der großen Trikotaktion limitierte Trikotsätze für Herren-, Damen- und Kinder-Handballmannschaften in Deutschland und Österreich an. In den vergangenen Jahren waren die begehrten Trikotsätze innerhalb kürzester Zeit vergriffen. Alle teilnehmenden Mannschaften, die innerhalb von vier Wochen nach Erhalt der Trikots ein Mannschaftsfoto mit den Pixum Trikots einsenden, erhalten zudem einen Gutschein für ihr Mannschaftsbild als Poster für jede/n Spieler/-in.

“Unsere große Trikotaktion hat inzwischen Tradition. Trotzdem sind wir jedes Mal aufs Neue begeistert von der großen Nachfrage der Vereine. In diesem Jahr konnten wir mit Fabian Wiede zudem eine prominente Handballgröße von den Füchsen Berlin als Gesicht für die Aktion gewinnen”, erläutert Holger Plorin, Head of Marketing bei Pixum.

Als führender Online-Fotoservice engagiert sich Pixum seit vielen Jahren im Sport- und Kultursponsoring. Bereits im achten Jahr begleitet Pixum als offizieller Foto- und Druckpartner den Deutschen Handball Bund, sowie die Handball Bundesliga. Seit 2014 ist der Online-Fotoservice zudem Namensgeber des Pixum Super Cups, der erst kürzlich in Düsseldorf stattgefunden hat.

Mehr Informationen zur großen Pixum Trikotaktion sowie eingereichten Mannschaftsbildern gibt es unter https://www.pixum.de/trikots. Außerdem erhalten Sportfans über Instagram auf https://www.instagram.com/pixumsport/ weitere Informationen und tolle Incentives rund um den Handball.

