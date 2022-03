Oft wird ein Mensch danach bemessen, bewertet und beurteilt, was dieser im Leben bisher geschaffen und welche Fähigkeiten dieser hat. Diese Art der Einteilung und Kategorisierung würden einige von uns als natürliche Auslese oder auch Selektion bezeichnen. Doch rein vom Menschlichen her, ist es nicht immer richtig, diese Art und diverse Kriterien in Bezug auf Bewertungen durchzuführen. Sehr häufig täuscht man sich und stellt im optimalen Fall fest, dass ein Fehler begangen wurde. Menschen falsch einzuschätzen, vielleicht auch Situationen nicht korrekt bewertet zu haben, kann sicherlich eine normale Gegebenheit darstellen. Fehler zuzugeben und diese im Nachgang so fern möglich zu korrigieren zeugt jedoch von Souveränität, innere Reife und eine Form der Barmherzigkeit.

Um dies alles und noch viel mehr zu realisieren, benötigt ein Mensch nicht nur ein Herz, sondern auch das Gedächtnis und den Verstand. Die Kunst hierbei ist es, alles im Einklang miteinander der Situation entsprechend anzuwenden. Zugegeben, das gelingt uns nicht immer. Wo der Mensch wirkt, gibt es schließlich keine Perfektion. Selbst die Borg aus dem Star Trek Universum, welche immer nach Perfektion streben, sind es noch lange nicht. Dazu müsste man einen gottesähnlichen Zustand haben und diesen besitzen. Doch selbst Gott ist nicht perfekt, sonst würde es wiederum keine Kriege, Tod und Verderben geben. Wem gab Gott beispielsweise Verstand und ein Gedächtnis, wenn er selbst schon eine übergeordnete Instanz darstellen soll?

Gedächtnis und Verstand als Chance oder auch Waffe verstehen:

Fakt ist, wir können im Leben so viel zusammen oder auch einzeln erreichen. Man muss dabei nur den Verstand quasi einschalten, sofern dieser überhaupt ausgeschaltet werden kann. Das menschliche Gedächtnis wiederum sorgt dafür, negative aber auch positive Erfahrungen zu verarbeiten und das zukünftige Handeln darauf auszulegen. Wer zum Beispiel gute Renditen mit Kryptotrading erwirtschaftet hat, wird zukünftig wohl auch virtuelle Plattformen wie bitcoinbillionaire nutzen. So gesehen stellt das Gedächtnis also eine Chance dar, denn bereits gemachte Erfahrungen speichern sich im Gehirn ein und machen einen Menschen überhaupt erst handlungsfähig.

Viele Menschen besitzen sicherlich nicht immer die optimalen Voraussetzungen, um ihre eigenen Wünsche oder auch Ziele erreichen zu können. Wer von Natur aus nicht sportlich gebaut ist und auch die Veranlagungen nicht besitzt, wird kaum ein Hochleistungssportler werden. Wenn aber eine gesteigerte Intelligenz vorliegt, wieso diese in Verbindung mit dem Verstand und Gedächtnis nicht als eine Art Waffe sehen und sie richtig anwenden?

Durch beispielsweise Schlagfertigkeit, welche ohne eine gewisse Intelligenz nicht vorhanden wäre, kann man viel erreichen. Gerade bei Gehaltsverhandlungen oder das Herausholen optimaler Kaufkonditionen kann diese hilfreich sein. Zugegeben, über das Thema IQ kann man wiederum gesondert diskutieren, Fakt ist aber, dass eben Menschen Gott sei Dank von Natur aus divers sind, damit ist nicht das Geschlecht gemeint.

Wo Stärken sind, gibt es auch Schwächen sowie andersrum. Letztlich ergänzen wir uns alle irgendwo auf der Welt, denn ohne die eine Seite, würde es eine andere wiederum nicht geben. Reichtum existiert nicht ohne Armut, Dunkelheit nicht ohne Tageslicht und eine Menschheit nicht ohne die Natur. Mit diesen Gegebenheiten und den eigenen Konstitutionen richtig umzugehen ist das, was nur mit einem funktionierenden Gedächtnis in Verbindung mit dem Verstand geht.

Das Optimum aus sich herausholen:

Um für sich selbst herauszufinden, was das Beste für einen ist, muss man genau wissen, was man im Leben will, kann und welche Voraussetzungen gegeben sind. Mit einem klaren Verstand durch die Welt zu gehen und das Gedächtnis als Speicherort verschiedener Eindrücke zu verstehen, kann dabei helfen, das Optimum aus sich herauszuholen. Am Ende geht es immer darum, richtige Schlüsse zu ziehen.