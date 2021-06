Mit verschwitztem Nacken oder Schweißperlen auf der Stirn möchte man sich nicht in der Öffentlichkeit zeigen, nur weil die Temperatur die 30-Grad-Marke überschritten hat. Ein tragbarer Ventilator kann hier Abhilfe schaffen. BodyBreeze sorgt für eine frische Brise an heißen Tagen. Ob sich der Kauf dieses kleinen Ventilators lohnt, wollen wir Ihnen hier zeigen.

Was ist BodyBreeze?

BodyBreeze ist ein tragbarer Ventilator, den man sowohl bequem auf dem Tisch platzieren oder auch um den Hals tragen kann. Das Leichtgewicht – er wiegt gerade 180g – ist ein idealer Begleiter auf Reisen. Wr ist nicht nur leicht, sondern lässt sich einfach über einen USB Anschluss wieder aufladen.

BodyBreeze im Selbsttest 2021

Wir wollten wissen, ob der BodyBreeze wirklich so praktisch ist und haben den tragbarenVentilator für Sie getestet. Wir haben ihn bequem beim Online-Händler baaboo bestellt. Dieser überzeugt nicht nur durch seine fairen Preise, die Lieferungen erfolgen schnell und zuverlässig. So hielten wir nach zwei Tagen unser Päckchen mit dem Ventilator in der Hand.

Den Test führte unser Redakteurin Nadine durch. Als erstes sah sich Nadine das Gerät selbst an. Es ist gut verarbeitet, keine scharfen Ecken oder Kanten. Die beiden Ventilatorenblätter lassen sich jeweils um 360° drehen und sind somit individuell einstellbar. Man kann zwischen drei verschiedenen Gebläsestufen wählen – sozusagen von einem leichten Lufthauch bis hin zu einer “steifen Brise”.

Nadine stellte das Gerät auf ihren Schreibtisch und schaltete es ein. Auch auf der höchsten Stufe ist es noch geräuscharm und stört nicht. Im Gegenteil, es sorgt für eine angenehme Kühle. Zudem nimmt das Gerät wenig Platz weg und kann somit fast überall eingesetzt werden. Aber Nadine wollte auch wissen, ob der Ventilator wirklich als tragbares Gerät geeignet ist.

Dank des breiten Bügels lässt sich der Ventilator bequem um die Schultern legen. Die verstellbaren Ventilatorblätter lassen sich so einstellen, dass sie für jeden die perfekte Stellung bekommen. Nadine legte den Ventilator bei ihrem Nordic Walking Training an. Er sorgt so beim Laufen für eine angenehme Erfrischung. Das Leichtgewicht stört nicht und wird auch bei längerem Tragen nicht zur Belastung.

Als Nadine wieder zu Hause war, schloss sie den Ventilator mittels USB-Kabel zum Aufladen an die Steckdose an. Nach einer Stunde war das Gerät wieder komplett aufgeladen und einsatzbereit. Für unsere Redakteurin ist es ein schönes Sommer-Gadget, dass praktisch für unterwegs ist. Sie wird den BodyBreeze auch weiterhin nutzen.

BodyBreeze – Erfahrungen und Bewertungen

Wie bewerten andere Kunden diesen kleinen Ventilator? Bei unseren Recherchen in den sozialen Netzwerken und in verschiedenen Foren fanden wir zahlreiche positive Kundenbewertungen. BodyBreeze ist leise, verschafft eine angenehme Abkühlung, kann individuell eingestellt werden und überzeugt durch sein Gewicht. Viele Kunden nutzen ihn sowohl als kleinen Tischventilator als auch als “Frischequelle”, die man bequem auf den Schultern tragen kann.

BodyBreeze Anwendung

Sie können BodyBreeze sowohl als Tisch- als auch als tragbaren Ventilator benutzen. Der Bügel lässt sich einfach auf jeder ebenen Oberfläche platzieren. Die beiden Ventilatorenblätter sind um jeweils 360° verstellbar und lassen sich somit komplett individuell einstellen. So finden Sie für sich die ideale Position, damit Sie nur angenehme Frische spüren ohne direkt im Luftstrahl zu sein. Als tragbarer Ventilator ist er ideal beim Sport oder an heißen Tagen, wenn Sie sich im Freien aufhalten. Mit einer Laufzeit von 3-7 Stunden (je nachdem welche Gebläsestufe Sie auswählen), kann der Ventilator der ideale Begleiter für heiße Sommertage sein.

Für wen ist BodyBreeze gedacht?

Jeder, der ein wenig Erfrischung und Abkühlung sucht, wird von diesem Gerät begeistert sein. Er ist sowohl als Standgerät als auch als tragbarer Ventilator geeignet und ist somit ein schönes Sommer-Gadget für Sportler oder einfach nur beim Spazierengehen oder bringt Abkühlung beim Einkauf.

Wie ist die Wirkung?

Dieser kleine Ventilator sorgt durch die Luftbewegung für eine angenehme Erfrischung. Er ist leicht, schnell aufladbar und dabei sehr platzsparend. Da man ihn mittel USB-Kabel wieder aufladen kann, ist er idealer Begleiter auf Reisen.

Mögliche Risiken und Nebenwirkungen

Das Gerät ist so konzipiert, dass Sie es sowohl als Tischventilator nutzen oder sich um den Hals legen können. Menschen mit langen Haaren sollten dazu allerdings ihre Haare zusammenbinden damit diese nicht in den Ventilator geraten. Gesundheitliche Risiken können durch das Gerät nicht entstehen.

Wo kann ich BodyBreeze kaufen?

Sie können den Ventilator bequem beim Online-Händler baaboo bestellen. Ähnliche Geräte sind auch bei Amazon oder Ebay erhältlich, die aber deutlich teurer sind. Bei unserer Recherche war baaboo der günstigste Anbieter, bei dem Sie den BodyBreeze Ventilator bestellen können.

Preisvergleich – Wo gibt es den günstigsten Preis?

Wie schon erwähnt, bietet der Online-Händler baaboo den Ventilator zum unschlagbaren Preis von €14,95 an. Die Lieferung erfolgt in der Regel innerhalb von 1 – 3 Werktagen und so können Sie schnell den “frischen Luftzug” genießen, den das kleine Leichtgewicht erzeugt.

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Uns erreichen immer wieder zahlreiche Fragen zu den von uns vorgestellten Produkten. Hier haben wir noch weitere Fakten zu diesem Ventilator für Sie zusammengefasst.

Kann ich den BodyBreeze auch bei Ebay oder Amazon kaufen? Sie können ähnliche Geräte bei Amazon oder Ebay bestellen. Den BodyBreeze selbst bekommen Sie gegenwärtig nur beim Online-Händler baaboo.

Gibt es Rabattcodes für den BodyBreeze? Bei unseren Recherchen konnten wir keine Rabattcodes für diesen kleinen Ventilator finden.

Muss ich den BodyBreeze unbedingt um den Hals tragen? Nein, Sie können ihn auch als Tischventilator benutzen.

Kann ich beim BodyBreeze mehrere Stufen einstellen? Ja, Sie können drei unterschiedliche Stufen einstellen: schwach

mittel

stark

Wie lange muss ich auf meinen BodyBreeze warten, wenn ich ihn heute online bestelle? Das Gerät ist innerhalb von 1 – 3 Werkstagen lieferbar.

Unsere BodyBreeze Bewertung

Mit dem BodyBreeze Ventilator entschieden Sie sich für ein perfektes Sommergadget, das Ihnen angenehme Kühle schenkt. Dieser praktische Ventilator lässt sich auf drei verschiedenen Gebläsestufen einstellen, ist ein wahres Leichtgewicht und somit ein idealer Begleiter auch auf Reisen. Anders, als andere tragbare Ventilatoren wird er vom Online-Händler baaboo zu einem unschlagbar günstigen Preis angeboten. Die hochwertige Verarbeitung des Geräts sorgt dafür, dass Sie lange Freude an diesem kleinen Ventilator haben werden.