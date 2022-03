Die einen zählen Schafe, um einzuschlafen, andere wiederum ihr Geld, welches sie am Tag zuvor eingenommen haben. Doch was ist, wenn man keine monetären Mittel zum zählen hat, sondern eher von Tag zu Tag schauen muss, wie der eigene Alltag finanziell bestritten werden kann? Genau diese Thematik betrifft derzeit viele Rentner und Menschen, welche arbeitslos sind. Soweit muss es nicht kommen, wenn man im Leben ab und zu die Gelegenheit erhält, seine Weichen selbst stellen zu können und vor allem auch zu dürfen.

Das ist natürlich leichter gesagt, als getan. Aus seinem Alltag auszubrechen und genau solche Veränderungen zu forcieren, gelingt immer nur als Teil eines inneren Schaffens- und Bewusstseinsprozesses. Geld mit Kryptowährungen zu verdienen ist nur eine Methode, wie man sich für das Alter finanziell rüsten kann. Sicher, es gibt traditionellere Möglichkeiten, an Geld zu kommen. Wie wäre es mit harter sowie körperlicher Arbeit? Oder Leistungen vom Staat erhalten?

Doch beide Wege sind nicht immer die optimalen Wege im Leben eines Menschen. Man kann auch mit einer anderen Option nicht nur dem Staat etwas Gutes tun, sondern selbst sogar noch von der eigenen Tätigkeit profitieren. Mithilfe von Bitcoin-Circuit kann jeder Mensch mit geringem Kapital ein Haupteinkommen schaffen und ist so weder von staatlichen Leistungen abhängig, noch muss man sein Auto jeden Tag zur Arbeitsstelle bewegen, was die Umwelt und andere Pendler natürlich erfreut.

Was Bitcoin-Circuit anbietet:

Vom eigenen Sofa aus Geld verdienen oder sogar in einem Hotelzimmer im warmen Ausland zu sitzen ist der Traum vieler Menschen, welche unabhängig arbeiten wollen. Digitale Nomaden nutzen den Kryptomarkt dafür, um ihren Lebensunterhalt zu finanzieren. Zugegeben, man wird davon nicht reich, dieser Illusion sollte sich keiner hingeben, wer die ständigen Versprechungen vieler Werbeslogans liest oder auch hört. Wer dies suggeriert, würde sein Erfolg schließlich mit niemanden teilen, außer man hat als Werbender selbst etwas davon.

Womit man beim Thema wäre. Bitcoin-Circuit lebt vom Traffic und den Trades der angemeldeten Anleger sowie Investoren. Der Anbieter selbst versteht sich als Plattform und Mittler zugleich. Das äußert sich in der Form, dass dort Nutzer den Kryptomarkt auf unterschiedliche Art und Weise frequentieren können. Zum einen sollen Währungen wie der Bitcoin gekauft und zum anderen wieder verkauft werden. Die Seite stellt also einen virtuellen Broker dar, welcher durch unterschiedliche Kurse gelenkt, beeinflusst und letztlich für Trades genutzt wird.

Ein implementierter Kryptobot hilft Anlegern dabei, Trades möglichst erfolgreich und hoffentlich gewinnbringend abschließen zu können. Dieser online Bettler kann so eingestellt werden, dass er bei dem Erreichen eines bestimmten Kurses oder einer vordefinierten Variable Bitcoins erwirbt oder wenn schon vorhanden diese verkauft. So verpassen Nutzer keine niedrigen Kurse mehr und können auf diese reagieren, obwohl man zu dem Zeitpunkt gar nicht vor dem Computer sitzt.

Vorteile und Nachteile:

Das Schöne ist, wer hier Kryptotrading betreibt, kann dies absolut kostenfrei tun. Schon der Registrierungsvorgang ist absolut gratis, es müssen nur ein paar Daten angegeben werden, welche der Authentifizierung sowie den späteren Ein- und Auszahlungen dienen. So möchte man als Anbieter sicher gehen, nur echte Anleger auf der Seite zu haben, welche seriös und legal handeln. Am Ende geht es um die Sicherheit und Transparenz für alle Menschen, welche die Seite mitsamt Diensten nutzen. Reich wird hier wohl keiner so schnell. Dennoch können bald schon erste kleinere Renditen erzielt werden. Auch muss eine Mindesteinzahlsumme aufgebracht werden, damit man überhaupt erst Bitcoin-Käufe realisieren kann.

Fazit:

Viele wollen schnell mal ein paar Euro oder Bitcoins verdienen. Das ist bei Bitcoin-Circuit mit dem notwendigen Fingerspitzengefühl selbstverständlich möglich und realisierbar.