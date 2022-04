Baden-Baden lockt jedes Jahr Besucher aus der ganzen Welt an, die in der Kurstadt entspannen, Spielen oder Einkaufen gehen. Wir zeigen Ihnen, weshalb ein Besuch in Baden-Baden sich für absolut jeden lohnen kann.

Der perfekte Kurort zum Entspannen

Vor mehr als 2.000 Jahren entdeckten die Römer die heilenden Thermalquellen, insgesamt zwölf, die 2.000 Meter unter der Stadt Baden-Baden verlaufen. Die Quellen liefern das heißeste und mineralreichste Wasser des Landes, dessen heilende Wirkung durch Trinken, Inhalieren und Baden aufgenommen wird. Baden-Baden wurde schnell zu einem weltberühmten Zentrum der römischen Badekultur.

Die beiden Hauptthermen – die moderne Caracalla Therme und das historische Friedrichsbad – zogen Könige, Prominente und Politiker aus der ganzen Welt an, um die heilende Wirkung des Wassers zu erleben.

Die Caracalla Therme, die modernere Anlage, bietet eine Reihe von Becken (innen und außen), die die warmen Temperaturen des Thermalwassers mit verschiedenen Düsen und Wasserstrahlen kombinieren, um ein offenes und weitläufiges Badeerlebnis zu schaffen. Das Spa verfügt außerdem über eine Felsengrotte, heiße und kalte Bäder, einen Salzwasserinhalationsraum und ein entspannendes Aromadampfbad.

Das Friedrichsbad ist ein Nacktbad, das sich auf die klassischen Merkmale der römischen Badekultur konzentriert. Die wohltuenden Bäder, Dampfbäder und Peelings, die die Gäste seit der Eröffnung im Jahr 1877 genießen, haben eine lang anhaltende heilende Wirkung auf Körper und Geist.

Die klassische Architektur lädt zum Verweilen ein

Vom opulenten Casino bis zur charmanten Innenstadt – Baden-Baden ist reich an eleganter Architektur, die seine Vergangenheit, Gegenwart und seine Nähe zu anderen Orten widerspiegelt. Das Kurhaus Baden-Baden ist ein architektonisches Gesamtkunstwerk, das einige der wichtigsten Attraktionen der Stadt beherbergt. Von Konzerten über Casinobesuche bis hin zu dekadenten Dinners kann man hier alles in einem Gebäude genießen.

Das Casino Baden-Baden gilt als das schönste Casino Deutschlands und besticht durch eine atemberaubende Ausstattung, die von französischen Königspalästen beeinflusst wurde. Von den Decken tropfen Kristalllüster, und die Wände der einzelnen Räume, die mit leuchtend roten Tapeten und glitzernden Goldakzenten versehen sind, sind mit kunstvollen Porträts geschmückt.

Literaten, Komponisten und Hollywood-Legenden haben hier schon Roulette, Black Jack und Poker gespielt. Im Jahr 2009 nahm Barack Obama zusammen mit anderen Staats- und Regierungschefs am Nato-Gipfel teil, der im glamourösen Florentiner Saal des Casinos stattfand.

Die regionale Küche verwöhnt den Gaumen

Vermeiden Sie die offensichtlichen Touristenfallen mit Kellnern in Lederhosen und Dirndl, und entscheiden Sie sich stattdessen für die versteckten lokalen Perlen, die die authentischste deutsche Küche servieren.

Ein Abendessen in der Gaststätte Goldener Löwe ist ein kultureller und kulinarischer Genuss. Bestellen Sie die Maultaschen – Fleisch-Spinat-Ravioli mit karamellisierten Zwiebeln in Weinsoße, dazu Spätzle und Rahmschnitzel mit Pilzsoße – und Sie haben ein unvergessliches Essen.

Authentische italienische Gerichte finden Sie im Ristorante La Gondola, wo Sie wie ein Familienmitglied empfangen werden und wie ein König mit frisch zubereiteten Nudeln schlemmen können, während Sie an einem guten italienischen Wein nippen.

Beenden Sie Ihren Besuch in Baden-Baden mit einem letzten Abendessen in der Weinstube Baldreit, einem Restaurant, das in einer Weinhöhle untergebracht ist und durch den Torbogen eines charmanten Innenhofs in der Altstadt von Baden-Baden zugänglich ist. Lassen Sie Ihren Gaumen mit köstlichen, gehobenen regionalen Spezialitäten verwöhnen und genießen Sie dabei das attraktive Ambiente.