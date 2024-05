Viele Badezimmer in Wohnungen ähneln sich stark und sind eher schlicht. Außerdem liegt die letzte Renovierung oft einige Jahrzehnte zurück. Beides gute Gründe, etwas an der Optik zu verändern und gleichzeitig das Badezimmer funktionell aufzuwerten.

Moderne Badezimmer – attraktiv und funktional

Das Badezimmer ist in erster Linie ein funktionaler Bereich. Früher wurde der gesamte Fokus darauf gelegt. Es gibt aber keinen Grund, warum das Bad nicht praktisch und hübsch gleichzeitig sein sollte. Das beginnt zum Beispiel bei der Badewanne. Anstelle einer klassischen eingemauerten Badewanne gibt es die Option, diese frei im Raum zu platzieren. Solche Modelle halten sich nicht an die Formvorgaben und bringen mit geschwungenen Linien viel mehr Kreativität in das Badezimmer.

Wer Energie und Wasser sparen möchte, der entscheidet sich vielleicht für eine Dusche. Auch hier gibt es moderne Designoptionen, die nicht nur praktisch im Alltag, sondern auch sehr ansehnlich sind. Modern sind in erster Linie ebenerdige Duschen. Kombiniert mit Trennwänden aus Glas entsteht ein deutlich freizügigeres Bad, das größer wirkt und heller ist. Kombiniert mit großen Fliesen, die fugenlos verlegt sind, ist ein solches Badezimmer sehr modern und elegant.

Design im Bad – Individualität statt 08/15

Was viele Badezimmer so langweilig macht, ist die immer gleiche Optik. Zwar gibt es die Möglichkeit, mit den Badezimmermöbeln etwas Individualität in den Stil zu bringen, die Grundausstattung des Badezimmers von der Badewanne zum Waschbecken ist aber meist einheitlich weiß.

Wer den Anblick weißer und standardisierter Keramik leid ist, kann im Zuge einer Renovierung damit Schluss machen. So gibt es die Möglichkeit, ein individuelles Design ins Bad zu bringen. Mit echten Unikaten ist sogar eine ganz einzigartige Gestaltung möglich. Das gelingt etwa mit einem Naturstein Waschbecken. Dies sind aus echten Flusssteinen aus der Natur gestaltete Waschbecken. Dadurch ist jedes Waschbecken einzigartig, was Form, Farbe und Größe anbelangt.

Diese Waschbecken aus Naturstein werden auf Waschtische aufgesetzt und nicht versenkt, um die ganze Schönheit des Unikats voll zur Geltung zu bringen. Hier bietet sich ebenfalls ein natürliches Material wie Holz an, um den Charakter des Waschbeckens zu unterstreichen. Ein solches natürliches und individuelles Design harmoniert sowohl mit einem modernen Stil als auch sehr rustikalen Badezimmern optimal. So einfach wird ein simples Waschbecken zum zentralen Stilelement des Badezimmers.

Fliesen im Bad – oder gibt es Alternativen?

Fast jedes Badezimmer ist zumindest in Teilen gefliest. Obwohl es bei Boden- und Wandfliesen inzwischen ein enorm großes Spektrum gibt, bleibt die Grundoptik im Kern gleich. Bei den Bodenbelägen sind PVC oder Vinyl häufig Alternativen, die aber mit demselben Problem kämpfen.

Tatsächlich gibt es noch eine weitere Option, die wirkliche Abwechslung in das Bad bringt und die meisten Besucher erstaunen wird. Ein Holzboden im Bad ist keine Unmöglichkeit, wenn die richtigen Materialien zum Einsatz kommen. Das sind primär Dielen aus Massivholz sowie Öl, um das Holz wasserabweisend zu machen.

Die Auswahl an Hölzern ist vergleichsweise groß, was Spielraum für die individuelle Gestaltung lässt. Erle und Esche sind für hellere und lebendige Fußböden die richtige Option. Nussbaum oder Kirsche sind dunklerer und ruhiger. Ein solcher Holzboden im Bad ist durchaus exklusiv, benötigt aber eine entsprechende Pflege. Wasserpfützen müssen unverzüglich aufgewischt werden und das Holz sollte zwei- bis dreimal pro Jahr nachgeölt werden. Dann macht ein Holzfußboden im Badezimmer für viele Jahre Freude.