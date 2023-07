Das Badezimmer ist ohne Frage einer der wichtigsten Räume im Haus. In ihm kümmern wir uns um Entspannung, Gesundheit und Hygiene. Allerdings klappt das nur, wenn der Raum ausreichend eingerichtet wurde. In diesem Artikel möchten wir uns näher mit der Grundausstattung eines Badezimmers befassen.

Armaturen

Jedes Badezimmer braucht Armaturen, denn die Verschlussvorrichtungen regeln die Zuleitung von Wasser und ohne Wasser kann der Raum seine Funktion nicht erfüllen. Die Armaturen sollten optisch zum restlichen Badezimmer passen. Generell ist die Optik bei den Armaturen der entscheidende Faktor. Lediglich beim Duschsystem sollte die Funktion im Vordergrund stehen.

Beleuchtung

Licht ist bekanntermaßen wichtig für unsere Gesundheit. Daher darf die Beleuchtung im Bad auf keinen Fall außer Acht gelassen werden. Die verschiedenen Leuchten sollten alle aufeinander abgestimmt und für eine bestimmte Aufgabe konzipiert sein. Essenziell sind unter anderem Leuchten für den Spiegel, da ein schlecht beleuchteter Spiegel seine Funktion nur schlecht erfüllen kann. Eine gute Wahl stellt übrigens auch dimmbares Licht dar. Es sorgt für die nötige Entspannung.

Badewanne oder Dusche

Die Wahl zwischen Badewanne und Dusche ist nicht einfach. Wichtige Faktoren sind unter anderem Alter der Badnutzer, Bewegungsfreiheit und Kosten. Wer Wert auf den Umweltschutz legt, sollte sich immer für die Dusche entscheiden. Es ist schließlich erwiesen, dass der Wasserverbrauch beim Baden deutlich höher ist als beim Duschen.

Waschbecken

Einer der mit Abstand wichtigsten Bestandteile der Einrichtung ist das Waschbecken oder auch der Waschtisch. Hier verbringen wir viel Zeit – zum Beispiel beim Händewaschen, Rasieren, Schminken oder Zähneputzen. Es gibt verschiedene Arten von Waschbecken: Neben Waschbecken inklusive Unterschrank gibt es auch Waschbecken ohne Unterschrank und das in den unterschiedlichsten Materialien. Ferner gilt es zwischen Doppelwaschbecken oder Handwaschbecken zu entscheiden. Familien sind mit einem Doppelwaschbecken besser beraten, aber bei Single-Haushalten recht ein Handwaschbecken vollkommen aus.

Möbel

Wie andere Zimmer brauchen Bäder bestimmte Möbel wie Ablagen, Regale und Schränke. Was für Möbel am besten sind, hängt unter anderem von der Größe des Bads ab. In kleinen Bädern stellen wandhängende Möbel eine gute Wahl dar. Neben der Art der Möbel ist deren Material wichtig. So ist beispielsweise Holz aufgrund seiner Eigenschaften nur bedingt geeignet. Glas, Naturstein oder Porzellan sind da schon eine weit bessere Wahl.

Papier- und Handtuchhalter

Accessoires sind alles andere als nebensächlich. Zumindest Papier- und Handtuchhalter machen jeden Aufenthalt im Bad um einiges angenehmer. Wie bei den Armaturen sollten die Accessoires zum restlichen Badezimmer passen. Daher steht die Optik klar im Vordergrund. Das ist aber auch in Ordnung, da die meisten Accessoires ohnehin nur eine einfache Funktion erfüllen. Infolgedessen darf der Fokus auf einer einheitlichen Gestaltung liegen.

WC

Ein Bad ohne WC ist unvorstellbar. Im Grunde gibt es bei der Auswahl nicht allzu viel zu beachten, aber Becken und Sitz sollten auf jeden Fall zusammen gekauft werden, da sie exakt aufeinander abgestimmt sind. Dank des technologischen Fortschritts gibt es inzwischen WCs mit nützlichen Funktionen wie einer automatischen Spülung, beheizten Klobrille oder integrierten Bidet-Funktion.