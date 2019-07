5 Tipps wie Sie Ihren Urlaub finanzieren können

Sie wünschen sich sehnlichst, endlich mal wieder in den Urlaub zu fahren, aber Ihre Finanzen und Ihr Kontostand sprechen eine andere Sprache? In einem derartigen Fall ist guter Rat teuer, denn Urlaub machen sollte jeder zumindest ab und an einmal, um dem Stress des Alltags zu entkommen. Zum Glück gibt es auch bei klammer Kasse Möglichkeiten, den Traum vom Urlaub wahr werden zu lassen und wenn alle Stricke reißen sollten, gibt es auch noch den Urlaub auf Raten.

Mit diesen Tipps klappt die Finanzierung des Urlaubs im Handumdrehen

Tipp Nr. 1: Ein Sparpolster anlegen

Sie bräuchten wieder einmal dringend Urlaub, doch haben noch nicht das nötige Kleingeld dafür zusammen? Die einfachste und effektivste Opportunität, um den Urlaub zu realisieren, besteht darin, jeden Monat einen Fixbetrag an Geld dafür zur Seite zu legen. Rechnen Sie dafür zunächst einmal aus, wie hoch Ihre monatlichen Einnahmen und Ausgaben sind und welcher Betrag am Ende übrig bleibt. Sparen Sie diesen dann entweder komplett oder ziehen noch einen kleinen Betrag für sonstige unvorhersehbare Ausgaben ab.

Tipp Nr. 2: Einen Kredit beantragen

Soll der Urlaub entweder in Kürze stattfinden oder er ist schlichtweg zu teuer, um diesen mit eigenen Mitteln realisieren zu können, haben Sie auch die Möglichkeit, für diesen einen Kredit zu beantragen. Die diesbezüglich existenten Möglichkeiten sind heutzutage sehr vielfältig, zumal etliche Anbieter hinsichtlich der intendierten Verwendung keinerlei Restriktionen auferlegen. Sie können sogar einen Kredit trotz Schufa beantragen, wenn Sie in der Vergangenheit schon einmal Ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nachgekommen sein sollten.

Tipp Nr. 3: Urlaub auf Raten machen

Eine weitere interessante Möglichkeit, die Ihnen Ihren Traumurlaub möglich machen kann, besteht im Urlaub auf Raten. Was zunächst nach einem Aprilscherz klingt, wird in der Praxis tatsächlich von mehreren Reiseveranstaltern angeboten. Sie müssen allerdings gerade bei Pauschalreisen aufpassen, dass die Zinsen nicht exorbitante Höhen erreichen. Effektive Zinsen liegen bei derartigen Angeboten zwischen 5 und 25 Prozent, sodass die denkbare Spanne enorm ist. Kalkulieren Sie also das Für und Wider genau oder recherchieren ein gutes Angebot.

Tipp Nr. 4: Tagesausflüge oder Kurzreisen

Naheliegend ist auch die Möglichkeit, sich nicht darauf zu konzentrieren, mehr Geld für den Urlaub zur Verfügung zu haben, sondern beim Urlaub an sich Abstriche zu machen. Es muss nicht immer die Traumreise in die Karibik für mehrere tausend Euro sein. Auch ein Kurzurlaub oder Tagesausflug kann Ihnen diejenige Erholung verschaffen, die Sie so dringend benötigen. Zudem bieten sogenannte Daycations auch den Vorteil, innerhalb kürzester Zeit viele neue Eindrücke zu gewinnen, ohne dass bei ausreichender Planung der Stress die Oberhand gewinnt.

Tipp Nr. 5: Alte Sachen verkaufen

Wenn Sie trotzdem nicht von Ihrem Gedanken an den nächsten Traumurlaub abweichen wollen und Sie nicht die Höhe der klassischen Einnahmen steigern können, sollten Sie überlegen, welche Gegenstände aus Ihrem Besitz Sie eventuell nicht mehr benötigen und daher zu Geld machen könnten. Dank zahlreicher Online-Handelsplätze war das Verkaufen noch nie so unkompliziert wie heutzutage. Zudem können Sie auch ein herkömmliches Pfandleihhaus aufsuchen, wenn Sie sich noch nicht endgültig von Ihren alten Sachen trennen wollen.

Bildquellen: