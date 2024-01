Bad Tatzmannsdorf (ots) –

Binnen einer Woche gehen zwei renommierte Awards an das beliebte Wellnesshotel im südburgenländischen Bad Tatzmannsdorf.

Das REDUCE Hotel Vital****S Bad Tatzmannsdorf hat sich mit seinem qualitätsvollen und einzigartigen Angebot für ein gesundes Lebensgefühl zu einem Ort zum Krafttanken und Regenerieren etabliert. Mit der Auszeichnung des Leading Spa Awards und des Holiday Check Awards hat das Team und die Geschäftsführung gerade im 20. Jubiläumsjahr doppelten Grund zum Feiern.

Der Leading Spa Award 2023

Der Leading Spa Award gehört zu den bedeutendsten Spa-Auszeichnungen und ist das international anerkannte Zeichen für Wellness der Spitzenklasse. Ausgezeichnet werden Hotels ab der Kategorie 4Sterne Superior und man nimmt dafür das komplette Konzept, die Kulinarik, Service-, Anwendungsqualität und die Hotelinfrastruktur unter die Lupe. Am 24. Jänner wurde der Award persönlich an die Geschäftsführung des REDUCE Hotel Vital****S überreicht.

HolidayCheck Award 2024

Durch die Auszeichnung mit dem „HolidayCheck Award 2024“, verliehen von der Reiseplattform HolidayCheck, rangiert das REDUCE Hotel Vital****S wieder unter den beliebtesten Hotels weltweit. Die begehrte Trophäe wird basierend auf mehr als 752.000 Bewertungen aus dem vergangenen Jahr an die beliebtesten Hotels weltweit vergeben. Die Vergabe entscheiden also auch hier einzig und allein die Urlauber:innen, die ihre Erlebnisse und Eindrücke teilen. Die Weiterempfehlungsrate von mindestens 90% auf HolidayCheck war dabei die Voraussetzung für die Nominierung und die letztendliche Verleihung dieses begehrten Awards.

„Die Auszeichnung mit den beiden Awards zeigt uns, dass die einzigartige Verbindung von Gesundheit und Wellness, sowie unsere Leidenschaft für erstklassigen Service von unseren Gästen sehr geschätzt werden. Dies ist für uns die größte Anerkennung und motiviert uns, unseren Qualitätsanspruch kontinuierlich weiterzuentwickeln“, freut sich Geschäftsführer Mag. Andreas Leitner.

ÜBER DAS REDUCE HOTEL Vital****S

Das REDUCE Gesundheitsresort Bad Tatzmannsdorf – ist ein Ort, dessen Herz im Takt der Erholung schlägt. Im Reduce Hotel Vital****S geht es um das Wertvollste in unserem Leben. Um Gesundheit und Wohlbefinden. In diesem Bewusstsein wurde ein einzigartiges Wohlfühlkonzept geschaffen. Und man knüpft damit an die Beson­derheiten und einzigartigen Heilschätzen aus der Natur an. Regenerierender Thermen- und Saunagenuss im hoteleigenem „Reich der Sinne“ und darüber hinaus begeistert ein Team an Gesundheitsexperten die Gäste für ein vitales Lebensgefühl. Mit Spaß an der Bewegung bei Yoga, Pilates oder Walking auf unendlich scheinenden Naturwegen. Dazu gehört auch ein innovatives Kulinarik Konzept, das die Erwartungen an die vegane Küche mit kreativen Gerichten geschmackvoll erfüllt.

