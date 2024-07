Bochum (ots) –

Gesundheit, Prävention und Aufklärung. Drei wichtige Themen, die die VIACTIV Krankenkasse gemeinsam mit dem Deutschen Hockey-Bund (DHB) in Zukunft weiter gemeinsam vorantreiben wird.

VIACTIV-Vorstand Markus Müller: „Eines ist in unseren Gesprächen schnell klargeworden: Wir gehen in die nächste Saison, denn unsere gemeinsamen Aktionen und Projekte sind es wert fortgeführt zu werden. Als Gesundheitspartner wollen wir in der Hockey-Community die erste Adresse rund um das Thema Gesundheit sein.“

Gemeinsam wurden bereits bei den EuroHockey Championships 2023 in Mönchengladbach und der Hallen-EM 2024 in Berlin zahlreiche Hockeyspiel*innen und Sportbegeisterte aktiviert und informiert. Mit der Fortführung der erfolgreichen Partnerschaft sollen auch weiterhin spannende Angebote geschaffen und interessante Geschichten erzählt werden, die nicht nur Hockey-Fans für körperliche und mentale Gesundheit begeistern. Ebenfalls ausgebaut wird in Zukunft das Lebenswelten-Projekt „Safe Hockey – hinschauen und handeln“, welches die Prävention von interpersonaler und sexualisierter Gewalt (PSG) zum Inhalt hat. Daneben rücken die VIACTIV und der DHB den Umgang mit verschiedenen Arten von Stress sowie dessen Bewältigung in den Fokus und führen bereits erfolgreiche Aufklärungskampagnen z.B. zum Thema Reiseschutzimpfungen weiter fort.

„Wir freuen uns sehr, den eingeschlagenen Weg mit der VIACTIV Krankenkasse fortzusetzen und unsere Zusammenarbeit zu verlängern. Die Sichtbarkeit unseres Gesundheitspartners bei unseren Nationalteams bleibt dabei ein zentraler Baustein, und rückt so Gesundheitsthemen in den Fokus der Hockey-Community“, erklärt Julien Keibel, kaufmännischer Vorstand des DHB

Ab diesem Wochenende spielen die deutschen Hockey-Nationalteams in Paris um die begehrten Medaillen. Mit direkt zwei Hockey-Highlights im kommenden Jahr bietet der DHB direkt zwei herausragende Events. Bei der FIH Hockey Pro League in Berlin und der erneuten Heim-EM in Mönchengladbach wird 2025 auch die VIACTIV wieder spannende Angebote für die Hockey-Fans bieten.

Kontakte:

VIACTIV Krankenkasse

Tobias Dunkel

Telefon: 0234 4792489

Mobil: 0174/1905267

Email: [email protected]

DHB

FAKTOR 3 Sport

Ole Villwock

Mobil: 49 (0) 160 96898616

Email: [email protected]

Weitere Informationen des DHB sind im Internet verfügbar: magazin.hockey.de

Die VIACTIV entdecken

Ihr Partner für Ihre Gesundheit! Mit über 1.600 engagierten Mitarbeiter*innen an fast 40 Standorten deutschlandweit sind wir für Sie da. Mehr als 730.000 Versicherte sowie 110.000 Firmenkunden, Vertragspartner und Leistungserbringer schenken uns ihr Vertrauen. Getragen durch Tradition und Innovation, hervorgegangen aus namhaften Betriebskrankenkassen wie Krupp, Mannesmann, Opel, Dräger, Evonik, LWL sowie den Werften in Rostock und Wismar. Vertrauen auch Sie auf die VIACTIV Krankenkasse – leistungsstark, sportlich und persönlich.

Als Deutschlands sportliche Krankenkasse begleitet VIACTIV ihre Versicherten auf dem Weg in ein aktiveres Leben.

Pressekontakt:

Monika Hille

Fon: 0234 479-2709 | Mobil: 0171 8605 975

Mail: [email protected]

Original-Content von: VIACTIV Krankenkasse, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots