Yanfeng, ein weltweit führender Automobilzulieferer, und Trinseo, Anbieter von Spezialmateriallösungen, haben heute ihre Zusammenarbeit bei der Entwicklung von kreislauffähigen Materialien für das automobile Interieur bekanntgegeben. Beide Partner beabsichtigen, Innenraummaterialien zu entwickeln und zu liefern, die den Anforderungen des Jahres 2030 für Altfahrzeuge und den Ambitionen der Automobilhersteller im Hinblick auf die Ziele der Kreislaufwirtschaft entsprechen.

Die Partnerschaft zwischen Yanfeng und Trinseo hat zum Ziel, die Markteinführung von kreislauffähigen Materialien für den automobilen Innenraum zu beschleunigen. Sie legt ihren Fokus auf fortschrittliches mechanisches Recycling und Technologien für Lösemittel-basierte Prozesse. Beide Partner wollen gemeinsam kreislauffähige Materialien für künftige automobile Anwendungen entwickeln, herstellen und vermarkten.

„Durch die Kombination unseres umfangreichen Wissens mit der technischen Expertise von Trinseo beschleunigen wir die Entwicklung von kreislauffähigen Automobilwerkstoffen und bieten unseren Kunden Vorteile entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Gemeinsam können wir recycelte, hochwertige Lösungen anbieten, die auf die Bedürfnisse der Automobilhersteller zugeschnitten sind“, meint Gunnar Büchter, Vice President of Global Sustainability bei Yanfeng. „Diese neue Partnerschaft ist ein wichtiger Schritt in unserem Engagement für Nachhaltigkeit und Teil der Reise zur Verwirklichung der Nachhaltigkeitsziele unseres Unternehmens.“

„Trinseo und Yanfeng passen perfekt zusammen. Mit Yanfeng können wir unsere kreislauffähigen und kohlenstoffarmen Lösungen für alle Automobilkunden und -märkte erweitern und nutzen“, sagte Han Hendriks, Chief Technology Officer bei Trinseo.

Über Yanfeng

Yanfeng ist ein weltweit führender Automobilzulieferer, der sich auf automobiles Interieur, Exterieur, Sitze, Cockpit-Elektronik und passive Sicherheitssysteme konzentriert. Das Unternehmen beschäftigt global rund 57.000 Mitarbeiter an über 240 Standorten. Das technische Team von 4.100 Experten ist in 12 Forschungs- und Entwicklungszentren und anderen regionalen Büros tätig und verfügt über umfassende Kompetenzen, einschließlich Engineering und Softwareentwicklung, Design und Testvalidierung. Yanfeng ist auf Smart-Cabin-Konzepte (Konzepte für intelligente Fahrgasträume) und Leichtbautechnologien spezialisiert und unterstützt Automobilhersteller dabei, mit marktführenden Innenraumlösungen die Mobilität der Zukunft zu gestalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.yanfeng.com.

Über Trinseo

Trinseo (NYSE: TSE) ist Anbieter für Lösungen im Bereich Sondermaterialien und arbeitet mit Unternehmen zusammen, um Ideen auf kreative, intelligente und nachhaltig orientierte Art und Weise Realität werden zu lassen, indem er seine Kernkompetenzen, seine zukunftsgerichteten Innovationen und Best-in-Class-Materialien zusammenführt, um Werte für Unternehmen und Endkunden zu schaffen. Von Konstruktion und Design bis zur Herstellung kann Trinseo seine jahrzehntelange Erfahrung mit verschiedenen Materiallösungen nutzen, um den sehr individuellen Herausforderungen seiner Kunden in ganz unterschiedlichen Branchen, unter anderem auch in der Bauindustrie, der Konsumgüterindustrie, der Medizin- und Mobilitätsindustrie, zu begegnen. Trinseos etwa 3.100 Mitarbeitende sind ungeheuer kreativ und schöpfen aus der ganzen Bandbreite an Möglichkeiten für Kunden weltweit – ob an den Standorten des Unternehmens in Nordamerika, Europa oder im asiatisch-pazifischen Raum. Trinseo hat im Jahr 2023 einen Nettoerlös von etwa 3,7 Mrd. USD erwirtschaftet. Erfahren Sie mehr unter www.trinseo.com und verbinden Sie sich mit Trinseo auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/trinseo/), Twitter (https://twitter.com/Trinseo), Facebook (https://www.facebook.com/Trinseo) und WeChat.

