– Ford Pro rückt die Leistungen herausragender Betriebe und Unternehmer in Deutschland mit der Wahl zu „Ultimate Pros“ stärker ins Blickfeld

– Die als „Ultimate Pro“ ausgewählten Firmen erhalten Testmöglichkeiten und bevorzugten Zugang zu neuen Fahrzeugen und Services von Ford Pro

– Seit fast 60 Jahren gilt die Ford Transit-Familie als wichtiger Begleiter von Europas Kleinunternehmen – neue Initiative „Ultimate Pro“ vertieft diese Partnerschaft

Kleine und mittlere Unternehmen bilden in Europa das Rückgrat der Wirtschaft. Rund 99 Prozent aller Betriebe fallen in diese Kategorie (1). Mobilität spielt für die meisten von ihnen eine zentrale Rolle. Im vergangenen Jahr steuerten Unternehmen, die für ihr Geschäftsmodell auf Transporter angewiesen sind, rund 860 Milliarden Euro zur Wirtschaft der Europäischen Union bei (2). Nicht immer erfahren sie bei ihrem großen Engagement für ihre Kunden und Beschäftigten die angemessene Unterstützung. Ford Pro will das jetzt ändern: Die Nutzfahrzeugsparte von Ford sucht ab sofort in Deutschland nach den ultimativen Pros – den „Ultimate Pros“. Mit diesem Titel möchte der Autohersteller die Leistungen herausragender Betriebe und Unternehmer stärker ins Blickfeld rücken.

Hintergrund: Genau wie die kleinen und mittleren Unternehmen gilt die Ford Transit-Familie seit fast 60 Jahren als ein Baustein der wirtschaftlichen Prosperität in Europa. Wegen dieser Parallele möchte Ford Pro bestimmte Unternehmen als „Ultimate Pro“ auszeichnen. Schon das Eröffnungsvideo (https://www.youtube.com/watch?v=ehIQCiL7lGk) der Initiative versteht sich als Hommage an Betriebe, die etwas bewegen und vorantreiben: Es würdigt die Menschen, die sich mit ihrem Kleinunternehmen Tag für Tag mit voller Kraft ihren Aufgaben stellen.

Um von Ford Pro in den Kreis der „Ultimate Pros“ aufgenommen zu werden, können Betriebe sich selbst oder andere in Social-Media-Beiträgen im Zusammenhang mit der Initiative markieren. Je nach Plattform können Nutzer auch einen Kommentar zur Lieblingsunternehmerin oder zum Lieblingsunternehmer hinterlassen und sie auf diese Weise nominieren.

Alle Betriebe, die Ford Pro – Europas Marktführer für leichte Nutzfahrzeuge (3) – als „Ultimate Pro“ auszeichnet, erhalten attraktive Angebote für eine vertiefte Zusammenarbeit. Hierzu zählen beispielsweise bevorzugter Zugang zu neuen Fahrzeugen und Services oder auch die Einbindung in das Ford Pro-Ökosystem. Es verhilft Unternehmen zu mehr Produktivität, Effizienz und damit zu größerem Geschäftserfolg. Zudem können teilnehmende Unternehmen an lokalen Fahrveranstaltungen und Gesprächen mit Ford Pro-Experten teilnehmen. Dabei geht es auch um die zusätzliche Herausforderung, vor denen viele kleine und mittlere Firmen beim Umstieg auf elektrische Nutzfahrzeuge stehen. Branchenprofis sprechen mit den Unternehmern darüber, wie sich dieser Übergang optimal gestalten lässt.

„Wer für ein Kleinunternehmen die Verantwortung trägt, muss meist viele Rollen gleichzeitig spielen: Buchhalter, Fahrer, Koordinator, Personalchef – und das alles neben der eigentlichen Arbeit im Betrieb“, schildert Hans Schep, General Manager von Ford Pro Europa. „Unsere Produkte und Dienstleistungen sind so konzipiert, dass sie den Inhabern von Kleinunternehmen helfen und ihnen ermöglichen, weiterhin als die ultimativen Profis zu agieren, als die wir sie ohnehin sehen.“

Europaweit schaffen kleine und mittlere Unternehmen rund 85 Prozent aller neuen Arbeitsstellen. Wie groß ihr Beitrag zur europäischen Wirtschaftsleistung ausfällt, verdeutlicht auch die Tatsache, dass sie gut zwei Drittel aller Arbeitskräfte der Privatwirtschaft beschäftigen (1). Ein kürzlich veröffentlichter Bericht des Centre for Economics and Business Research (CEBR) (https://media.ford.com/content/fordmedia/feu/de/de/news/2024/06/05/neue-cebr-studie-verdeutlicht–kleine-unternehmen-sind-potenziel.html) ergab zudem, dass Transporter wie die vielfältige Transit-Familie von Ford die Wirtschaftsleistung in der EU und im Vereinigten Königreich um über eine Billion Euro steigern werden (2).

Seit seinem Debüt 2012 gilt der Ford Transit Custom als wichtige Stütze vieler kleinerer Betriebe in Europa. 2023 erwies er sich als meistverkaufter Transporter der 1,0-Tonnen-Klasse. In den Jahren 2021 und 2022 war er Europas gefragtestes Transportermodell überhaupt. Als jüngste Erweiterung der Transit-Familie startete vor kurzem der vollelektrische E-Transit Custom europaweit in den Verkauf. Er bietet mit einer Akkuladung einen Aktionsradius von bis zu 327 Kilometern (4).

Neben leistungsfähigen Nutzfahrzeugen unterstützt Ford Pro die Gewerbetreibenden durch zahlreiche zusätzliche Services: Die spezielle FordPass-Smartphone-App (5) und die Ford Pro-Telematics-Software (6) helfen bei der Verwaltung der Fahrzeuge, eine neue Ford Pro-Heimladelösung (https://media.ford.com/content/fordmedia/feu/de/de/news/2024/05/24/ford-pro-startet-neue-heim-ladeloesung–um-kleineren-betrieben-d.html) erleichtert die Elektrifizierung des Fuhrparks und maßgeschneiderte Wartungspläne sorgen für minimale Ausfallzeiten der Fahrzeuge.

Die Leistung und den Einsatz der Kleinunternehmer und Handwerker in Deutschland würdigt Ford Pro bereits mit der im Frühjahr dieses Jahres gestarteten YouTube-Serie „Mission Machen“ (https://media.ford.com/content/fordmedia/feu/de/de/news/2024/04/150/ford-pro-feiert-das-handwerk-und-seine-gewerbekunden-mit-neuer-y.html). Sie dokumentiert den Alltag von Gewerbekunden, zeigt, wie sie Ford Pro Nutzfahrzeuge sowie Service nutzen und gibt praktische Handwerker-Tipps.

Mit „Ultimate Pro“ verwirklicht Ford Pro jetzt eine weitere Initiative zur Stärkung von kleinen und mittleren Betrieben – genau wie Europas führende Nutzfahrzeugmarke sind sie die wahren Macher.

Interessierte Firmen können sich online bei Facebook im Ford Pro Netzwerk für Unternehmer (https://www.facebook.com/groups/778490540826638) registrieren.

1) Quelle: Europäische Kommission

2) Quelle: Studie „The Economics of Commercial Van Usage Across Europe 2024, Centre for Economics and Business Research (CEBR)“, in Auftrag gegeben von H+K Strategies und Ford Motor Company, Mai 2024

3) Gesamtjahres-Daten für 2023 von S&P Global, ehemals IHS Markit. Berücksichtigt wurden die Länder Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Spanien, Rumänien, Schweden, Schweiz, Tschechien und Ungarn.

4) E-Transit Custom bietet bis zu 327 Kilometer Reichweite bei vollständig geladener Antriebsbatterie. Die angestrebte Reichweite basiert auf herstellergeprüften Werten und Berechnungen nach dem WLTP-Fahrzyklus und dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Die tatsächliche Reichweite variiert je nach Bedingungen wie äußeren Einflüssen, Fahrverhalten, Fahrzeugwartung, Alter und Gesundheitszustand der Lithium-Ionen-Batterie.

5) Die Apps FordPass und FordPass Pro sind mit ausgewählten Smartphone-Plattformen kompatibel und per Download erhältlich. Dabei können kostenpflichtige Nachrichten- und Datentarife anfallen.

6) Ford Pro E-Telematics steht für ein Jahr ab dem Beginn der Garantiezeit kostenlos zur Verfügung und ist danach auf Abonnement-Basis erhältlich – vorbehaltlich der Zustimmung zu den Ford Smart Mobility-Bedingungen. Ford Pro E-Telematics ist mehrmarkenfähig und bietet zusätzlich zum Fahrzeugzustand eine umfassende Reihe von Funktionen, einschließlich Standortermittlung und Navigations-Kartenmaterial, Analyse-Möglichkeit des Fahrverhaltens und des Kraftstoff-/Energieverbrauchs. Hinzu kommt eine Begleit-App für Fahrer, um mit Flotten-Managern zu kommunizieren. Flottenkunden können sich an das Ford Pro Software-Center unter [email protected] wenden, um Informationen über diese Ford Telematics-Produkte zu erhalten. Die Verfügbarkeit der Daten hängt von der Netzverbindung und dem Zugang zu den Fahrzeugdaten ab.

