Düsseldorf (ots) –

Nespresso, weltweiter Pionier und Referenz im Bereich des portionierten Spitzenkaffees, hat sich mit dem französischen nachhaltigen Mode-Start-up Zèta zusammengetan, um RE:GROUND, einen stylischen Sneaker aus recyceltem Kaffeesatz, zu kreieren. Zèta designt in Bordeaux, Frankreich und produziert in der Porto Region in Portugal.

Die limitierte Capsule-Kollektion ist von den Prinzipien von Zero-Waste, nachhaltigem Design und französischem Stil inspiriert.

Jedes Paar RE:GROUND-Sneaker enthält den Kaffeesatz von 12 Tassen Espresso aus dem Kapsel-Recyclingprogramm von Nespresso, der in das vegane Obermaterial aus „Kaffee-Leder“ sowie in die Sohle der Schuhe integriert wurde.

Alle Komponenten von RE:GROUND werden zu 80% aus recycelten und nachhaltigen Materialien hergestellt:

– Recycelter Kaffeesatz (enthalten im Kaffee-Lederimitat, der Laufsohle und der Innensohle) – entspricht 12 Tassen Espresso

– Recycelter Kunststoff

– Recycelter/es Kork, Gummi & Latex

Die limitierte RE:GROUND Capsule-Kollektion ist auch für den deutschen Markt ab sofort exklusiv bei zeta-shoes.com erhältlich.

Preis: 155,00 Euro

Wie wird das Kaffee-Lederimitat hergestellt?

Die Entwicklung eines innovativen „Kaffee-Leders“ entstand durch eine Zusammenarbeit zwischen Zèta und seinem Partner Tintex.

Das Kaffee-Kunstleder ist ein hochentwickeltes Verbundmaterial und ein gutes Beispiel für die „Bioökonomie“ – die nachhaltige Produktion von erneuerbaren Ressourcen für Lebensmittel und Konsumgüter. Das Kunstleder wurde mit Materialien und Stoffen auf Ökobasis hergestellt. Sie sind sowohl im textilen Substrat (Unterschicht), einem Gewebe aus 100% Baumwolle, als auch in der Deckbeschichtung enthalten, die zu etwa 20% aus nachhaltigen und biobasierten Polymeren und zu etwa 75% aus Polyurethanen auf Wasserbasis besteht.

Das Kaffee-Lederimitat weist mehrere nachhaltige Aspekte auf: die Verwendung von gebrauchtem Kaffeesatz, hoher Anteil an Biostoffen, natürliche Farbstoffe* und eine umweltschonende Verarbeitung**.

RE:GROUND gibt es in drei Farbausführungen, inspiriert von den Lieblingskaffees der Entwickler: CAPPUCCINO, LATTE & RISTRETTO

Laure Babin, die 25-jährige Geschäftsführerin von Zèta, erkannte eine wachsende Marktlücke für umweltbewusste Schuhe. Deshalb gründete sie die Marke vor zwei Jahren mit dem Ziel, den weltweit ersten abfallfreien, nachhaltigen Sneaker zu entwickeln. Sie erklärt:

„Meine Vision für Zèta war es, stylische Sneaker für umweltbewusste Modeliebhaber zu kreieren. Für diese Capsule-Kollektion haben unsere Stoffentwickler bei Tintex acht Monate damit verbracht, ein innovatives veganes Kunstleder aus recyceltem Kaffeesatz zu perfektionieren. RE:GROUND ist die Verkörperung unserer Zusammenarbeit mit Nespresso – ein schicker und stilvoller Schuh, der den Wert von Kaffee und die Integrität der Kreislaufwirtschaft zelebriert.“

Guillaume Le Cunff, CEO von Nespresso sagt: „Zèta ist ein unglaubliches Start-up-Unternehmen, das Stil und Nachhaltigkeit miteinander verbindet. Die Marke setzt sich mit höchstem Engagement für Ihren Beitrag zur Kreislaufwirtschaft ein. Sie erschaffen aus Abfall etwas Wertvolles. Ihr Innovationsgeist hat sie dazu gebracht, eine völlig neue Verwendung für unseren recycelten Kaffeesatz zu entwickeln. Die RE:GROUND Capsule-Kollektion von Zèta wird Kaffee- und Modefans gleichermaßen begeistern.“

* Die Farbe entsteht durch die Kombination von Kaffee und der Eigenfarbe der biobasierten Polymere, die mit herkömmlichen Pigmenten kombiniert werden.

** Behandlung mit niedriger Temperatur und Druck und sauberen Emissionen.

Über Nestlé Nespresso SA

Nestlé Nespresso SA ist weltweiter Pionier und Referenz im Bereich des portionierten Spitzenkaffees. Im Rahmen des AAA Sustainable Quality(TM) Programs arbeitet das Unternehmen mit über 120.000 Kaffeebauern in 15 Ländern zusammen, um nachhaltige Praktiken in den Betrieben und den umliegenden Landschaften einzuführen. Das Programm wurde 2003 in Zusammenarbeit mit der Rainforest Alliance gegründet und hilft, die Erträge und die Qualität der Ernten zu erhöhen und so eine nachhaltige Versorgung mit hochwertigem Kaffee sicherzustellen und den Lebensstandard der Kaffeebauern und ihrer Gemeinschaften zu verbessern. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Lausanne, Schweiz, ist in 81 Ländern tätig und beschäftigt über 13.000 Mitarbeiter. Im Jahr 2021 umfasste das weltweite Netzwerk 802 exklusive Boutiquen. Weiterführende Informationen finden Sie auf der Unternehmenswebseite von Nestlé Nespresso unter https://www.nestle-nespresso.com/

Über Zèta

Zèta wurde im September 2020 nach einer erfolgreichen Crowdfunding-Kampagne gegründet, die es der Marke ermöglichte, mit 2700 Paar Schuhen auf den Markt zu gehen. Zèta hat es sich zum Ziel gemacht, nachhaltige Schuhe anzubieten, die ausschließlich aus recycelten, veganen und recycelbaren Materialien hergestellt werden. Entworfen werden die Schuhe in Bordeaux, Frankreich und werden in einer Familienwerkstatt in Porto, Portugal, hergestellt. Heute umfasst das Sortiment von Zèta 11 Schuhmodelle, die online und über ein Netzwerk von 12 Einzelhändlern in ganz Europa verkauft werden.

Pressekontakt:

Nespresso Deutschland GmbH

Hannah Hilgers

PR & Social Media Manager

Tel.: 0151 4313 9281

E-Mail: [email protected] Shandwick

Gina Laing

PR & Kommunikation

Tel.: 0176 211 46266

E-Mail: [email protected]

Original-Content von: Nespresso Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots