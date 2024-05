Glashütte (ots) –

Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland wird in diesem Monat 75 Jahre alt. NOMOS Glashütte feiert den Anlass mit einer auf 75 Exemplare limitierten Sonderedition mechanischer Armbanduhren. Der unabhängigen Manufaktur ist das ein Herzensanliegen, auch weil der Name „Nomos“ aus dem Altgriechischen kommt und selbst „Gesetz“ bedeutet.

NOMOS-Geschäftsführerin Judith Borowski betont: „Wir verdanken unserer Verfassung viel – nicht umsonst werden wir in aller Welt um sie beneidet. Unser Unternehmen, wie es heute ist, wurde erst durch den Mauerfall möglich. Mit ihm kam die Demokratie auch in den Osten Deutschlands. Die neue NOMOS-Uhr, die Limited Edition Ludwig – 75 Jahre Grundgesetz, ist aus meiner Sicht das schönste Statement für die Verfassung und für Freiheit, Demokratie und Rechtssicherheit.“

Eine Uhr, so präzise und stabil wie die deutsche Verfassung

Modell Ludwig, mit römischen Stundenziffern der Klassiker der Uhrenmanufaktur, ist so elegant, präzise und stabil wie die deutsche Verfassung. Das Jubiläumsmodell in sechs Größen und Ausführungen präsentiert auf dem Zifferblatt ein Paragrafenzeichen an Stelle der 6. Darunter findet sich ein Hinweis auf den Anlass: „75 Jahre Grundgesetz“. Und auf dem Rand des Saphirglasbodens ist Artikel 1 Absatz 1 des Grundgesetzes eingraviert: „Die Würde des Menschen ist unantastbar.“

Kooperation mit dem Nomos Verlag

Kooperationspartnerin dieser Uhrenedition ist die in juristischen Kreisen bestens bekannte Namensvetterin von NOMOS Glashütte: die Nomos Verlagsgesellschaft, der führende Wissenschafts- und juristische Fachverlag in Deutschland.

