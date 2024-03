Düsseldorf (ots) –

Das Xiaomi 14 Ultra ist ab sofort im stationären Handel sowie online (https://urldefense.com/v3/__https:/www.mi.com/de/product/xiaomi-14-ultra__;!!N96JrnIq8IfO5w!nfPkuj1IR2zbBfqyde9r0VStNbkLF19bEYgbjbp-boP-0CI-0MskmsIKVoryIWsTTqnvGagz4KkuJArhhqYFcA$) erhältlich. Als Meisterwerk der Technik bietet das Xiaomi 14 Ultra eine einzigartige Kombination aus Stil, Leistung und Innovation.

Das Xiaomi 14 Ultra ist von einer traditionellen Kameraästhetik inspiriert und ist in den zwei klassischen Farben Black und White erhältlich. Mit seinem Xiaomi Shield Glass und dem innovativen All Around Liquid Display erreicht das Xiaomi 14 Ultra an sämtlichen Seiten und Ecken eine konsistente Wölbung und kombiniert so nahtlos die visuelle Attraktivität eines flachen Displays mit dem taktilen Feedback eines geschwungenen Randes. Das von Xiaomi entwickelte C8 WQHD+ 6,73 Zoll große AMOLED Display bietet ein beeindruckendes visuelles Erlebnis mit atemberaubender WQHD+ (3200 x 1440) Auflösung, einer Pixeldichte von 522 ppi und einer variablen Bildwiederholfrequenz von 1-120Hz, unterstützt von einer beeindruckenden Spitzenhelligkeit von 3000 nits.

Das Xiaomi 14 Ultra ist mit einem professionellen Quad-Kamera-Setup ausgestattet, das eine bemerkenswerte Bandbreite an Brennweiten zwischen 12 mm bis 120 mm bietet. Die Hauptkamera verfügt über eine stufenlos einstellbare Blende von f/1,63-f/4,0 und ermöglicht flüssige Belichtungseinstellungen in verschiedenen Szenarien. Der ultragroße 1-Zoll-LYT-900 Bildsensor mit einem Dynamikbereich von bis zu 14EV garantiert hervorragende Bildqualität auch in schwierigen Umgebungen. Die Leica 75mm Floating Teleobjektivkamera, die Leica 120mm Periskop-Kamera und die Leica 12mm Ultraweitwinkel-Kamera vervollständigen das Quad-Kamera-Setup.

Das im Bereich der mobilen Bildgebung führende Xiaomi 14 Ultra unterstützt auf allen vier Kameras 8K-Aufnahmen mit 30 Bildern pro Sekunde. Mit Leica Optik und einem 50-MP-Sensor nimmt es 8K-Videos in unvergleichlicher Klarheit auf und ermöglicht professionelle Nachbearbeitungen. Die Hauptkamera unterstützt 4K-Aufnahmen mit 120 Bildern pro Sekunde und 5x Zeitlupeneffekte. Darüber hinaus bietet sie bei 4K-Auflösung einen Full-Range-Zoom mit 60 Bildern pro Sekunde. Das Gerät unterstützt zudem Dolby Vision(R) bei 4K 60fps und Stabilisierung für flüssige Videoaufnahmen. Mit einem zusätzlichen Mikrofon steht ein 4-Mikrofon-Array zur Verfügung, das sowohl die Aufnahme von Surround-Sound als auch die Aufnahme von direktionalem Ton ermöglicht.

Der neue Filmmodus eröffnet ein professionelles Videoerlebnis auf Basis kinematografischer Branchenpraktiken wie dem 2,39:1 Seitenverhältnis und der 180°-Shutter-Regel, die Videos in authentischem Kino-Look und Bewegungsunschärfe liefern. Das neue MasterCinema kodiert HDR-Videos in 10-Bit Rec.2020, um mehr Details, Glanzlichter und Schatten zu erfassen und übertrifft damit den bisherigen 8-Bit BT.709-Standard, insbesondere auf HDR-Bildschirmen. Der Director-Modus bietet eine professionelle Benutzeroberfläche mit erweiterten Parameterkontrollen und Log-Format-Aufnahmen für eine flexible Nachbearbeitung. Das Xiaomi 14 Ultra kann mit anderen Xiaomi-Geräten wie dem neuen Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 als externer Monitor genutzt werden, um ein immersives Produktionserlebnis zu ermöglichen.

Das gemeinsam mit dem Xiaomi 14 Ultra vorgestellte Photography Kit richtet sich an Fotografie- und Videografie-Enthusiasten und bietet in einem Case erweiterte Funktionen mit einem speziellen Griff. Im Set enthalten sind ein zweistufiger Auslöser, ein Zoomhebel, eine anpassbare Videoaufnahmetaste und ein zusätzliches benutzerdefiniertes Einstellrad. Das Kamera-Kit fungiert auch als externe Ladebatterie mit einer Kapazität von 1500 mAh. Das Xiaomi 14 Ultra Photography Kit kann optional erworben werden.

Preise & Verfügbarkeit

Das Xiaomi 14 Ultra ist in den Farben Black und White mit 16 GB + 512 GB zum Preis von 1499,90 Euro (UVP) erhältlich. Das Xiaomi 14 Ultra Photography Kit wird zum Preis von 199,90 Euro (UVP) angeboten.

Weitere Informationen zum Xiaomi 14 Ultra sowie Produktbilder gibt es hier (https://urldefense.com/v3/__https:/www.webcargo.net/l/0cxAdK6oPZ__;!!N96JrnIq8IfO5w!mpU0sVqe0qsWBNvhx9TnvRmozJ-MK0XKkf3-yaqoZ5WKiM8LxQrglNXuIXDuzvaQbxY21EGZIaZ3rH26IXU-WQ$).

