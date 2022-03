Engen (ots) –

Werner Schöfbeck ist Experte für Finanzen bei TELIS FINANZ. Neben seiner Arbeit als Finanzdienstleister ist er auch Ausbilder, Coach und Mentor und unterstützt Menschen auf ihrem Weg in die erfolgreiche Selbständigkeit. Zu ihm kommen Menschen mit Träumen und Zielen, die etwas aus ihrem Leben machen wollen. Denn bei ihm erwarten die Mitarbeiter nicht nur beste Konditionen, sondern auch einmalige Karrierechancen.

Jeder kennt sie oder gehört sogar selber dazu: Menschen, die sich mit einem Koffer voller Ausflüchte von Tag zu Tag schleppen. Gefangen in ihrem tristen Alltag schauen sie zu, wie ihr Leben an ihnen vorbeizieht. Natürlich würden sie etwas ändern, wenn sie nur könnten. Werner Schöfbeck weiß: „Jeder kann, der will!“ Schluss mit den Ausreden. Für alle, die wirklich bereit sind, etwas zu ändern, ist es an der Zeit, Verantwortung für sich und ihr Leben zu übernehmen. Eine Ausbildung bei Werner Schöfbeck ermöglicht enorme Karrierechancen und hebt das Leben auf ein ganz neues Level. Der Finanzexperte bildet Interessierte aus, coacht sie, steht ihnen zur Seite und begleitet sie auf ihrem Weg zum erfolgreichen eigenen Business. Er verhilft ihnen zu einer beruflichen Karriere, die finanzielle Unabhängigkeit, spannende und sinnvolle Aufgaben und berufliches Ansehen vereint.

Werner Schöfbeck bildet Menschen aus, die mehr vom Leben wollen

Werner Schöfbeck bietet als unabhängiger Finanzdienstleister quasi eine Unternehmensberatung für private Haushalte an. Darüber hinaus bildet er auch andere, teils branchenfremde, Personen zu Finanzberatern für Privathaushalte aus und betreut sie auf ihrem Weg zum erfolgreichen selbständigen Unternehmer. Er fungiert dabei als Mentor, Coach und kompetenter Unterstützer für seine Schützlinge. „Ich bin ein Finanzdienstleister mit Herz und setze auf persönliches Coaching. Das heißt, ich bin Partner und nicht Chef“, erklärt Werner Schöfbeck. Dabei setzt er auf acht Lebenssäulen, die für ein ganzheitlich glückliches Leben in Einklang gebracht werden sollen: Gesundheit und Fitness, Beruf und Karriere, Finanzen und Vermögen, Persönlichkeit und Wachstum, Sinn und Erfüllung, Familie und Freunde, Partnerschaft sowie Lebensfreude. „Besonderen Wert lege ich auf das Abenteuer im Leben, da ich mich mit meinen 52 Jahren für keines zu alt fühle“, erzählt Werner Schöfbeck dazu.

Ausgebildet werden von ihm alle, die an die Zukunft denken und etwas aus ihrem Leben machen wollen. Menschen, die aktiv Verantwortung für sich und ihr Leben übernehmen und endgültig aus ihrem Hamsterrad aussteigen wollen. Leute mit Zielen im Leben, die bereit sind, mehr zu tun als andere und sich ihr eigenes Business sowie ein langfristiges Vermögen aufbauen wollen. Nach der Ausbildung erwartet die Finanzberater große Karrierechancen. Flexible Zeiteinteilung, optimale Unterstützung durch Werner Schöfbeck und enorme Verdienstmöglichkeiten ermöglichen dann ein rundum glückliches Leben – beruflich wie privat.

Wie eine Zusammenarbeit mit Werner Schöfbeck ganze Leben verändert

Haben die Nachwuchsberater ihr Business erst einmal gestartet, fragen sich viele von ihnen, warum sie diesen Schritt nicht schon viel früher gegangen sind. Werner Schöfbeck weiß, warum viele Menschen ihrem eigenen Erfolg im Wege stehen und ihre Selbstverwirklichung nicht angehen. Den meisten fehlt die Perspektive. Gefangen in ihrem Trott aus Vollzeitarbeit, Verpflichtungen und Terminen können sie sich nicht vorstellen, dass es möglich ist, ihre Situation komplett zu verändern. „Das liegt auch an fehlendem Selbstbewusstsein“, weiß der Finanzexperte und er ist sich sicher: „Die Fähigkeiten, groß zu denken, besitzen die wenigsten. An diesem Punkt setze ich mit ihnen gemeinsam an.“ Zudem mangelt es den meisten an Struktur und ohne richtigen Plan drehen sie sich im Kreis.

Mit der professionellen Unterstützung und Motivation durch Werner Schöfbeck haben sich schon viele Leben zum Positiven gewandelt. Besonders ist dem Ausbilder dabei eine junge Frau in Erinnerung geblieben, die eine Ausbildung zur Köchin absolvierte, als sie über eine Empfehlung zu ihm kam. Bei Werner Schöfbeck lernte sie, dass Fleiß sich auszahlt und dass sie sich große Möglichkeiten erarbeiten kann. Gleichzeitig verdiente sie dabei schon mehr als in ihrem Hauptberuf. Das spornte sie an, weiterzumachen. „Heute ist sie eine selbstbewusste, erfolgreiche, junge Frau, die mit beiden Beinen fest im Leben steht und als selbständige Unternehmerin große Ziele verfolgt“, berichtet ihr Mentor stolz.

Erfolg auf ganzer Linie – mit Kompetenz, Persönlichkeit und Herz

Die Expertise von Werner Schöfbeck basiert auf einem beachtlichen Erfahrungsschatz in der Finanz-und Vermögensbranche. Bevor Holger Jost ihn 2013 von TELIS FINANZ überzeugte, war er bereits 23 Jahre für einen anderen Versicherungskonzern tätig. Heute hat er eine eigene Kanzlei in Landshut, in der seine Mandanten von über 30 Jahren Berufserfahrung profitieren. An seiner Arbeit weiß Werner Schöfbeck besonders die vielen Freiheiten, aber auch die enormen Verdienstmöglichkeiten zu schätzen. Die optimale Unterstützung seitens des Arbeitgebers und seiner Direktion sowie das ausgeklügelte TELIS-System stellen für ihn weitere Vorteile dar. Diese Privilegien, die professionelle Arbeitsweise und das System, das die Durchführung hochprofessioneller Beratungen mit modernsten Mitteln ermöglicht, möchte er auch an andere weitergeben.

Mit seiner ganz persönlichen Art, Menschen auszubilden, kommt Werner Schöfbeck bei seinen Auszubildenden gut an. Er sieht seine Mitarbeiter als Freunde und coacht auf Augenhöhe. „Ich nehme mir persönlich Zeit, um meine Mitarbeiter zu fördern und erfolgreich zu machen“, erklärt der Finanz-Coach. Dabei heißt Fördern für ihn auch Fordern. Seine Mitarbeiter können bei ihm ein familiäres Umfeld und absolute Fairness erwarten und sich darauf verlassen, dass Zusagen immer eingehalten werden. Zudem kommt ihnen das sehr große Netzwerk zugute, das er über die Jahre aufgebaut hat. Mit Ehrlichkeit und Transparenz, Begeisterung und Spaß, möchte Werner Schöfbeck auch in Zukunft vielen Menschen helfen, ihre Ziele und Wünsche zu verwirklichen.

Sie wünschen sich auch einen Beruf in einem familiären Umfeld mit absoluter Fairness sowie einen Mentor, der sie fördert sowie fordert? Melden Sie sich jetzt bei Werner Schöfbeck (https://www.telis-finanz.de/werner-schoefbeck.html) und vereinbaren Sie ein Gespräch.

Pressekontakt:

Werner Schöfbeck

E-Mail: [email protected]

Webseite: https://www.telis-finanz.de/werner-schoefbeck.html