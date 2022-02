Die Mannschaften befinden sich jetzt in der Halbzeit, die Rückkehr der Meisterschaft wird immer lebendiger und die Rangliste wird von Tag zu Tag definiert. In dieser Meisterschaft sind Überraschungen eine endlose Ressource, viele Teams, die alle Erwartungen übertroffen haben, indem sie die Spitze der Gesamtwertung erreicht haben, genauso viele tun weniger als erwartet. Laut den Quoten von Buchmachern wie HAPPYBET zu Nemzeti Bajnokság I ist Ferencvarosi TC der Favorit auf den ungarischen Meistertitel , Puskas Akademia FC, Fehervar FC und Kisvarda FC. Ferencvarosi wird als wahrscheinlicher Sieger dieser Saison bezeichnet, jedoch trennen sie nur wenige Punkte von den anderen benannten Teams. Die Meisterschaft ist offen für jedes Ergebnis. Der Unterschied zwischen den Führenden und den direkten Konkurrenten scheint nicht mehr so deutlich zu sein wie in früheren Ausgaben, in denen Ferencvarosi mit 20 Punkten Rückstand auf den Zweiten gewann.

Ferencvarosi unbeweglich, aber der Aufstieg der Konkurrenten macht sich bemerkbar.

Ferencvarosis lange Liste von Ligaerfolgen reicht bis in die Saison 2018/2019 zurück, das Jahr, in dem die Grün-Weißen immer Meister waren. In diesem Jahr ändert sich jedoch etwas, die Fortschritte der Führenden scheinen aufgrund der Diskontinuität des Teams und der schlechten körperlichen Verfassung einiger Komponenten nicht mehr zu überzeugen. Die Projektion der bisherigen Punkte würde dazu führen, dass sie die Meisterschaft mit rund 70 Punkten abschließen, durchschnittlich 8 Takte weniger als in der vergangenen Saison. Zu dieser Tatsache müssen wir die guten Leistungen des ewigen Rivalen Puskas Akademia hinzufügen, einem Team, das in drei der letzten vier von Ferencvarosi gewonnenen Meisterschaften auf dem Podium der Gesamtwertung stand. Tatsächlich steht ihnen auch dieses Jahr der Atem im Nacken, das könnte ihre Chance sein, die Stolperfallen von ?er?esovs Team auszunutzen und den Titel zu gewinnen.

Behalten Sie Kisvarda im Auge, ein Team, das zunehmend beweist, dass es in der Lage ist, unter den ersten beiden der Gesamtwertung um den Titel zu kämpfen. Die Verbesserung der Rotweißen ist der Ausgeglichenheit des Umfelds in letzter Zeit und vor allem dem guten Transfermarktsitzung zu verdanken, bei der er wichtige Spieler wie Mesanovic, Makowski, Asani, Ötvös und Peteleu ins Team holte, alles Spieler, die in der laufenden Saison eine gute Resonanz hatten. Besonders Mesanovic stach mit durchschnittlich einem Tor alle drei Spiele heraus.

Welche Szenarien für die ungarische Meisterschaft?

Der Kampf um den ungarischen Meistertitel ist noch sehr offen. Obwohl die Meisterschaft nun die Hälfte ihres Zyklus hinter sich hat, kann noch alles passieren. Die ersten drei Formationen liegen alle nur wenige Punkte auseinander, jedes Match kann die Hierarchien der Rangliste verändern. Neben sensationellen Rückschlägen mit Ferencvarosi und Puskas Akademia ist auch ein Comeback des Fehervar FC nicht auszuschließen, der trotz scheinbarer Benachteiligung gegenüber den anderen Konkurrenten noch in überbrückbaren Punkten liegt. Der Unterschied zwischen den Klubs in diesem Jahr ist gering, die möglichen Szenarien werden danach definiert, welchen Charakter die Mannschaften haben oder nicht.