Österreich – ein beliebtes Reiseziel weltweit

Österreich liegt an der Grenze zwischen Ost- und Westeuropa. Das Alpenland ist berühmt für seine herrliche Berglandschaft und seine malerischen Gebäude, die das Erbe seiner kaiserlichen Vergangenheit sind. Reisen in Österreich kann daher auch bedeuten, die Bergstraßen zu befahren und zahlreiche Alpenpässe zu überqueren, um kleine charmante Dörfer und große beeindruckende Städte zu erreichen. Am bekanntesten sind jedoch die österreichischen Skigebiete. Eine Reise nach Österreich ist etwas Besonderes, und im Folgenden finden Sie einige Reiseziele, die nicht bekannt sind, aber die Sie unbedingt besuchen müssen.

Unbekannte Reiseziele in Österreich

Groß Walsertal

Das Groß Walsertal ist einer der 529 Biosphärenparks der Welt, in denen echte Nachhaltigkeit aufrechterhalten wird. Wenn Sie sich gerne in den Wäldern verirren und über himmlische Wiesen wandern, wo schnelle Gebirgsbäche die Alpen hinunterfließen, ist dieser Park definitiv ein Muss. Bei einer Wanderung durch diese Wälder entdecken Sie die erstaunliche Flora Österreichs und einige der schönsten Bergdörfer des Landes. Bregenzerwald

Der Bregenzerwald liegt im Westen Österreichs und ist eine der am wenigsten besuchten Regionen des Landes, selbst für Österreicher. Die gesamte Region hat nur 30000 Einwohner und ebenso viele Kühe. Die Region besteht aus 22 Dörfern, von denen eines einen besonders nachhaltigen Eindruck auf Sie machen kann.

Dieses Dorf ist Mellau. Dieses kleine Dorf wechselte nach dem Zweiten Weltkrieg zwischen Bayern, Österreich und sogar Frankreich hin und her. Deshalb sieht das Dorf wie ein Mini-Europa aus. Es ist wirklich schwer, sich nicht in die schönen Holzstrukturen und die blühenden Blumen zu verlieben, die sich unter den Fenstern der charmanten Dorfhäuser anschmiegen.

Krumbach ist ein weiteres erstaunliches Dorf im Bregenzerwald. Es ist eines der nachhaltigsten Dörfer Europas. Krumbach liegt nicht nur inmitten malerischer Wälder und ist ein idealer Ausgangspunkt für die Erkundung des Bregenzerwaldes, sondern das Dorf engagiert sich auch ständig für Projekte, die seine Nachhaltigkeit erhöhen und die intakte, faszinierende und vielfältige Natur- und Kulturlandschaft erhalten.

Schoppernau sieht auf den ersten Blick mit seinen 1000 Einwohnern ziemlich langweilig aus, aber es ist ein großartiger Ausgangspunkt, um die Berge zu erkunden und einige der faszinierendsten Aussichten in Österreich zu erleben. Sie werden wirklich überrascht sein, dass ein so kleines Dorf so erstaunliche Möglichkeiten für Besucher bietet, darunter Wandern, Mountainbiking und sogar Skifahren. Es ist eine noch größere Überraschung, dass Schoppernau so wenig besucht wird, denn es bietet alles, was man von der österreichischen Natur erwarten kann. Alpbach

Erinnern Sie sich an diese hoch in den Bergen versteckten Alpendörfer, die Sie in Filmen sehen und worüber Sie in Büchern lesen. Alpbach ist ein perfektes Beispiel dafür. In diesem kleinen, traditionellen Alpendorf leben nur 2600 Menschen, und alle wohnen in scheinbar identischen, klassischen Holzhäusern, aus deren Balkonen frische Blumen hervorlugen. Alpbach wurde kürzlich zu einem der malerischsten Dörfer Europas gewählt, und man kann davon ausgehen, dass die Zahl der Besucher in den nächsten Jahren noch steigen wird. Die Seegrotte

Die Seegrotte befindet sich unter einem stillgelegten Bergwerk in Hinterbruhl und ist eine beeindruckende Reihe von unterirdischen Kanälen, die den größten unterirdischen See in Europa bilden. Dieser See entstand durch ein schweres Hochwasser, das 1912 den Einsturz des Bergwerks verursachte. Etwa 60 Meter unter der Erde erstreckt sich der so genannte Große See über eine Fläche von 6200 Quadratmetern, und man kann sicher sagen, dass Sie diese unbedingt besuchen müssen.

Österreich zu entdecken

