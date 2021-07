Hamburg (ots) – Als coole VIP-Expertin kennen die Zuschauer:innen RTL-“Exclusiv”-Moderatorin Frauke Ludowig, 57 – ihre Familie kennt auch ihre anderen Seiten. Für ihre älteste Tochter Nele, 18, ist es manchmal peinlich, “wenn sie abends nach Hause kommt und plötzlich zu tanzen und zu singen anfängt oder sich mit unserem Hund Cooper auf dem Boden herumrollt. Oder wenn sie wieder diese sehr kurzen gestreiften Matrosen-Shorts mit dem Kordelgürtel trägt.”

In einem GALA-Doppel-Interview GALA (Heft 28/2021, ab morgen im Handel) sprechen die beiden erstmals gemeinsam über Familiensinn und Zukunftspläne. Nele, die nächstes Jahr Abitur macht, möchte in die Fußstapfen ihrer Mutter treten. “Ich will definitiv in Mamas Beruf als Journalistin tiefer reinschnuppern”, sagt sie zu GALA. An ihrer Mutter imponiere ihr besonders die Gelassenheit und der Ehrgeiz: “Sie brennt für das, was sie tut.” Bei ihrem ersten Kampagnen-Shooting – für das Mode-Label Marc Cain – bewies Nele jetzt an der Seite ihrer Mutter ihre große Kamerapräsenz. GALA veröffentlicht Fotos aus diesem Shooting.

