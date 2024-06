Oberhaching (ots) –

Politprominenz wie Staatsminister für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie, Hubert Aiwanger, Vertreter führender Branchenverbände und zahlreiche weitere Gäste gratulieren der Tierärztlichen Klinik Oberhaching während eines Festakts zu ihrem 30-jährigem Jubiläum. Im Jahr 1994 legt Dr. Lorenz Schmid den Grundstein für die Tierärztliche Klinik Oberhaching. Nachdem Schmid vier Jahre zuvor in die Kleintierpraxis von Dr. Ursula Sauer eingetreten war, schafft er die Voraussetzungen für die Zulassung als Tierklinik durch die Bayerische Landestierärztekammer. Eine „Tierärztliche Klinik“ ist eine von der jeweiligen Tierärztekammer anerkannte ausgewiesene Spezialeinrichtung zur ambulanten und stationären Behandlung von Tieren.

Mit Dr. Jochen Borbe, Dr. Thomas Steffen und Dr. Peter Scabell kommen bis zum Jahr 2003 drei weitere Partner an Bord. In den beiden Jahren danach folgt der Bau eines neuen, ca. 1.000 qm großen Klinikgebäudes am heutigen Standort. Schließlich steigt 2017 Dr. Ingo Blanke als Partner und Teilhaber der Tierklinik ein, der die zugehörige Satellitenpraxis, das Kleintierzentrum in Starnberg, leitet. 2020 folgen Dr. Nina Gerhardt und Dr. Korbinian Pieper in die Teilhaberschaft. Die Tierklinik für Kleintiere investiert zudem in modernste medizinische Apparaturen und weiteres hochqualifiziertes Personal. Heute arbeiten im Unternehmen über 260 MitarbeiterInnen, davon 80 TierärztInnen.

Im Jubiläumsjahr 2024 schließt die Tierklinik ihre einjährigen Umbauarbeiten des benachbarten Bürogebäudes ab. Dort wird künftig auf zusätzlich ca. 2.500 qm eine Tagesklinik der Versorgung der Patienten dienen. Das bisherige Gebäude wird den Besuchern als Notfallklinik von 20 bis 8 Uhr und an den Wochenenden zur Verfügung stehen. Der Umbau und damit die Erweiterung ist aufgrund des hohen Patientenaufkommens und entsprechend hohem Personalzuwachs notwendig geworden.

„In den vergangenen drei Jahrzehnten hat die Tierklinik Oberhaching eine bemerkenswerte Entwicklung durchlaufen. Kontinuierliche Wachstumsstärke und eine herausragende Positionierung in der bayerischen Tiermedizinlandschaft zeichnet sie aus. Im Jahr 2021 wurde die Klinik somit zu einem der 50 besten mittelständischen Unternehmen in Bayern, der „Bayerns Best 50″ gekürt,“ so Landrat Christoph Göbel in seinem Grußwort.

Die Tierklinik Oberhaching ist eine freie und unabhängige Tierklinik, die zusammen mit ihrer Niederlassung, dem Kleintierzentrum in Percha am Starnberger See, die größte privat geführte Tierklinik in Deutschland ist. Seit 30 Jahren werden in der Tierklinik Oberhaching Kleintiere mit besonderem Schwerpunkt auf Hund und Katze in allen relevanten Teilbereichen der Tiermedizin behandelt und betreut.

Um das Wohlergehen der tierischen Patienten kümmern sich mehr als 260 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon 80 Tierärzte. So gewährleisten wir an beiden Standorten, neben mordernsten technischen Standards, höchstes tiermedizinisches Niveau für unsere vierbeinigen Patienten und deren Besitzer. Neben der Behandlung von Notfällen im 24 Stunden Notdienst an 365 Tagen im Jahr, deckt die Tierklinik das gesamte Behandlungsspektrum für Kleintiere ab. Darunter fallen die Anästhesie, die Innere Medizin, Chirurgie, Zahnheilkunde, Augenheilkunde, Neurologie, Dermatologie, Gynäkologie sowie die allgemeine Gesundheitsprophylaxe. Auch in der bildgebenden Diagnostik befindet sich die Tierklinik Oberhaching durch ihre Ausstattung mit CT und MRT auf dem aktuellen Stand der Technik. Beide Standorte verfügen über eine moderne und bedürfnisorientierte Einrichtung und sind als „Cat-Friendly-Clinic“ zertifiziert.

Die Tierklinik befindet sich im alleinigen Besitz der sechs Partner, die selbst als Tierärzte praktizieren.

