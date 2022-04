Köln/Hürth (ots) –

„Wir brauchen leistungsfähige Krankenhäuser, die gut ausgestattet und versorgt sind“, sagt Serdar Yüksel, Mitglied des Gesundheitsausschusses des NRW-Landtages, im health tv-Talk „Wir wählen Gesundheit“ und kritisiert den Krankenhausplan der aktuellen Regierungskoalition aus CDU und FDP: „Wir befürchten eine Zerschlagung von Krankenhäusern. Die Pandemie hat uns gezeigt, wie wichtig jedes freie Bett ist.“ Die SPD wolle im Rahmen eines Infrastrukturgesamtpaketes in Höhe von 30 Milliarden auch die Krankenhausinfrastruktur verbessern und gegen die chronische Unterfinanzierung vorgehen, so Yüksel.

Zukunft Krankenhaus, Lösungen für Fachkräftemangel im Pflegebereich und die Bedarfsplanung in der Psychotherapie sind zentrale Themen der Sendung, die vorab auf dem YouTube-Channel (https://youtu.be/t7-T9bcMLm4) von health tv zu sehen ist und im linearen Fernsehen am Sonntag um 13 Uhr ausgestrahlt wird.

Gesundheitssystem: SPD warnt vor renditeabhängiger Ökonomisierung

Die SPD würde bei einer Regierungsverantwortung die Gewinnentnahme privater Kliniken regulieren und Krankenhäuser zur Not in kommunale Trägerschaft übernehmen, heißt es im Wahlprogramm. In Nordrhein-Westfalen sind 12,6 Prozent der Kliniken in privater Hand. „Die Privaten machen schon eine Rosinenpickerei“, kritisiert Yüksel, denn Krankenhäuser in privater Hand würden Bereiche abstoßen, die kostenintensiv sind und auf jene mit kurzer Verweildauer setzen. So hat in Bochum „jetzt ein privater Anbieter einen Sicherstellungsauftrag für die Kinder- und Jugendpsychiatrie zurückgegeben, weil die Renditen nicht mehr hoch genug waren“, sagt Yüksel. Auf Nachfrage bestätigte der SPD-Gesundheitsexperte, dass die Klinik unter einer von seiner Partei geführten Regierung erhalten würde – unter einem nicht privaten Träger. Sollen also alle privaten Kliniken in kommunale Hand? Klaus Overdiek, Leiter der NRW-Landesvertretung DAK Gesundheit, betont, dass man in NRW bisher davon gelebt habe, dass es eine gemischte Struktur aus privaten und kommunalen und gemeinnützigen Trägern gibt: „Die Trägervielfalt hat es letztlich ausgemacht. Der Mix sorgt für einen Wettbewerb und letztlich für eine gute Patientenorientierung.“

Yüksel kritisiert, dass auch im ambulanten Bereich renditegetrieben gehandelt wird, etwa bei der Übernahme von Arztpraxen. „Es kann nicht sein, dass in sozialschwachen Stadteilen keine Fachärzte, insbesondere Kinderärzte mehr da sind“, sagt er.

Lange Wartezeiten in Psychotherapie

Dass es auch in der ambulanten psychischen Betreuung eine Unterversorgung gibt, kann Gerd Höhner, Präsident der Psychotherapeuten Kammer NRW bestätigen. „Wir reden seit 20 Jahren über eine Unterversorgung im ambulanten Bereich. Über 60 Prozent der Kassensitze für Psychotherapie sind halbiert und somit nur numerisch mehr geworden.“ Die Wartezeiten seien bei einer steigenden Nachfrage weiterhin hoch. „Ins NRW warten Patienten auf einen Therapiebeginn circa fünf Monate, im Ruhrgebiet sogar sechs Monate. Bei den Kinder- und Jugendtherapeuten meist noch länger“, so der Diplom-Psychologe. Er appelliert daran, die Bedarfsplanung auf eine realistische Basis zu stellen, also an der Nachfrage und dem daraus resultierenden Behandlungsbedarf zu orientieren. Klaus Overdiek entgegnet, dass nach einer Versichertenbefragung der DAK sich diese langen Zeiten nicht bestätigt hätten.

Pflegestützpunkte als Lösung?

Großen Bedarf sieht Yüksel im Bereich Pflege. „Wir haben einen eklatanten Fachkräftemangel in der Pflege“, sagt er. „Circa zwei Drittel der Pflegebedürftigen werden durch Angehörige gepflegt. Die Familie ist der größte Pflegeanbieter“, so der gelernte Krankenpfleger. Yüksel fordert gute Tarifverträge und mehr Auszubildende, um eine Entlastung und Verbesserung in den Pflegeberufen zu bewirken. Für eine Unterstützung vor Ort bringt er Pflegestützpunkte mit Lotsen ins Gespräch, die Beratungsangebote für Versicherte und Pflegende leisten sollen. Für Klaus Overdiek (DAK Gesundheit) ist „die Pflege die zentrale Aufgabe des Jahrzehnts.“ Er sieht aber keine Lösung in einem Zusammenführen von gesetzlicher Kranken- und Pflegeversicherung. „Das sind zwei Säulen der gesetzlichen Sozialversicherung und auf einem unterschiedlichen Fundament aufgebaut. Eine Zusammenlegung würde erheblichen Finanzierungsbedarf auflösen. Es gibt von uns Reformvorschläge, aber eine Zusammenführung ist nicht umsetzbar.“

Der von Birgit Lechtermann moderierte Talk ist Teil der neuen Staffel von „Wir wählen Gesundheit“. Im Austausch mit Landespolitikern und Experten aus der Praxis beleuchtet health tv, für welche Gesundheitspolitik CDU, SPD, FDP, Grüne und Linkspartei bei der NRW-Wahl am 15. Mai 2022 antreten.

Sendetermin

„Wir wählen Gesundheit – Landtagswahl in NRW“, Gesundheitspolitische Ziele der FDP, Sonntag, 17. April 2022, 13 Uhr (Wdhl., Montag, 19 Uhr), vorab bei

YouTube: https://youtu.be/t7-T9bcMLm4

Vorschau

„Wir wählen Gesundheit – Landtagswahl in NRW“, Gesundheitspolitische Ziele der FDP, Sonntag, 24. April 2022, 13.00 Uhr

Über health tv

health tv ist Europas einziger Fernsehsender, der sich ausschließlich dem Thema Gesundheit widmet. Das Programm ist per Kabel oder Satellit auf dem Fernseher oder über eine Internetverbindung auf dem Computer – PC, Tablet oder Smartphone frei empfangbar. Den Anspruch „Mehr wissen. Gesünder leben.“ setzt health tv mit einem erfahrenen Redaktionsteam um, das allgemeinverständlich und kompetent über Gesundheit, Wohlbefinden und Medizin informiert – im TV, im Web und über Printmedien.

Kontakt für Rück- und Presseanfragen:

German health tv GmbH

Robert-Bosch-Straße 2a

50354 Hürth

Tel: 02233- 80808 -110

E-Mail: [email protected]

www.healthtv.de

Original-Content von: health tv, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots