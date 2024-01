Frugalismus beschreibt eine Lebensweise, die durch Verzichten und Sparen zu finanzieller Freiheit führen soll. Es geht darum, das Geldausgeben zu reduzieren, um Ersparnisse für Notfälle zurückzulegen und um Geld für die Zukunft anzulegen.

Die verschiedenen Möglichkeiten um Kosten zu senken

Finanzwissen ist eine wichtige Kompetenz, die oft unterschätzt wird. Vielen Menschen ist nicht bewusst, welche Dinge hohe Kosten verursachen und wo es Sparpotenzial gibt. Ein Beispiel für regelmäßig wiederkehrende Ausgaben sind die Energiekosten. Die Summe ergibt sich aus dem jeweiligen Stromtarif und dem individuellen Stromverbrauch. Wer Geld sparen möchte, hat mehrere Möglichkeiten. So kann der Energieverbrauch durch Verzicht auf bestimmte Geräte reduziert werden. Dadurch sinkt allerdings auch die Lebensqualität. Eine weitere Option besteht darin, selbst Strom zu produzieren und diesen im eigenen Haushalt zu nutzen. Für eine Mini-Photovoltaikanlage wird nicht viel Platz benötigt. Das private Balkonkraftwerk produziert zuverlässig und witterungsunabhängig Strom. Die von den PV-Modulen erzeugte Energie wird über einen PV-Hub zum Mikrowechselrichter weitergeleitet, wo sie in Wechselstrom umgewandelt wird. Überschüssiger Strom wird im Balkonkraftwerk Speicher gespeichert, sodass sie abends und in der Nacht zur Verfügung steht. Meist reicht die gespeicherte Energie aus, um den Grundverbrauch zu decken, Lampen und Standby-Geräte mit Energie zu versorgen. Selbst bei einem sparsamen Lebensstil wie dem Frugalismus ist es nicht notwendig, auf vieles zu verzichten, um Geld zurückzulegen.

Einnahmen und Ausgaben im Blick behalten

Die Preise scheinen von Tag zu Tag zu steigen. Ein Haushaltsbuch zu führen, bietet die Möglichkeit, sich einen Überblick über Einnahmen und Ausgaben zu verschaffen. Beim Eintragen von Rechnungen fällt rasch auf, welche Kosten für das Loch in der Haushaltskasse verantwortlich sind. Das Ziel der Finanzplanung besteht darin, unnötige Ausgaben zu vermeiden. So können teure Hobbys beispielsweise durch günstigere Aktivitäten ersetzt werden. Die Beiträge für das Fitnessstudio sind unerschwinglich? Liegestütze, Sit-ups und Workouts können auch zu Hause durchgeführt werden. Die Spritpreise steigen? Dagegen hilft, öfter mal das Auto stehenzulassen und öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Oder eine Fahrgemeinschaft zu gründen und die Benzinkosten unter allen Mitfahrenden aufzuteilen. Preise vergleichen ist eine wesentliche Maßnahme, wenn es darum geht, Kosten zu senken. Ob beim Wochenendeinkauf oder beim Online-Shopping – oft finden sich preiswertere Alternativen. Es empfiehlt sich, beim Einkaufen auf Rabatte und andere Vergünstigungen zu achten. Antizyklisch einkaufen hilft, Geld zu sparen. Außerhalb der Saison findet man so manches Schnäppchen, etwa, wenn man Bademode im Spätherbst und Winterstiefel im Frühling shoppt.

Vermögensaufbau funktioniert nur mit durchdachter Strategie

Impulskäufe sollten lieber vermieden werden, da diese in der Regel zu hohen Ausgaben führen. Oftmals bietet es sich an, Dinge zu reparieren, anstatt etwas Neues zu kaufen. Mit ein wenig handwerklichem Geschick lässt sich beim Reparieren oder Renovieren bares Geld sparen. Im Internet findet man entsprechende Do-It-Yourself Anleitungen oder Videos. Finanzbildung und Finanzplanung werden als Schlüssel zur finanziellen Freiheit betrachtet. Nicht immer ist Sparen die optimale Lösung. Durch richtiges Investieren lässt sich auch ein kleines Guthaben vergrößern. Der Vermögensaufbau erfordert eine durchdachte Strategie, eine gewisse Risikobereitschaft und Entscheidungsfreude. Dabei entsteht selbst mit geringen Beträgen, die regelmäßig gespart werden, im Laufe der Zeit ein beträchtliches Vermögen.