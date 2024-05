Straelen (ots) –

Am Stiel, aus der Waffel oder im Becher – so oder so wird für Eisliebhaber der Sommer mit bofrost* zum fruchtigen Erfrischungserlebnis. Das schmeckt nach Urlaub: Saftige Mangos und exotische Litschis erinnern an tropische Wälder und fernöstliche Strände. Zusammen mit den sommerlichen Klassikern wie Erdbeere oder Schwarze Johannisbeere entstehen raffinierte Fruchtkombinationen der besonderen Art. Ebenso fruchtig und ganz ohne Eismaschine gelingen unkompliziert auch die bofrost*Eisrezepte für zu Hause – ein Genuss für die ganze Familie.

Doppelte Frucht – doppelter Spaß

Mit dem Sommerhighlight Doppelter Fruchtspaß ist gleich alles zweimal so schön: Sommer, Sonne und Schlemmerspaß. Die zwei Geschmackskombinationen Mango-Himbeere und Orange-schwarze Johannisbeere machen eine Entscheidung zwar schwer, aber jede ist genau richtig. Denn die raffinierten Kombinationen aus beliebten Beeren und exotischem Obst schmeckt sommerlich-frisch. Die kunterbunten, fröhlichen Farben sorgen zusätzlich für doppelten Genuss – denn das Auge isst ja bekanntlich mit (Doppelter Fruchtspaß: 6 Stück = 360 ml für 5,99 EUR, Nutri-Score C).

Eis am Stiel zum Selbermachen

Einfach zum Anbeißen und mit wenigen Zutaten zubereitet: Für dieses fruchtige Eis am Stiel benötigen wir die tiefgekühlten bofrost*Mangowürfel und die ebenfalls tiefgekühlten und bereits halbierten bofrost*Erdbeeren. Beide Früchte kurz antauen lassen und getrennt voneinander ganz fein pürieren. Dann abwechselnd in Eisformen füllen, Holzstiel reinstecken und für mindestens drei bis vier Stunden gefrieren. So entsteht purer, „aus Versehen veganer“ Eisgenuss, der mit seinen frohen Farben den Tag noch schöner macht (Erdbeeren, halbiert 450 g für 4,99 EUR, Nutri-Score A; Mangowürfel 450 g für 5,69 EUR, Nutri-Score A).

Exklusiv, exotisch und neu: Litschi-Eiscreme

Köstlich-cremig zergeht die fruchtige Litschi-Eiscreme mit feinem Litschipüree auf der Zunge: Das milchig-weiße Fruchtfleisch der kleinen, rundlichen Frucht ist nicht nur sehr saftig sondern schmeckt auch noch süß-säuerlich. Die exklusive Litschi-Eiscreme von bofrost* besticht entsprechend durch seine feine Balance von süßem Eisgenuss und säuerlicher Note – eine Eiskreation für alle, die das Besondere mögen (Litschi-Eiscreme 500 ml für 5,99 EUR, Nutri-Score D).

Knallrot ist beerenstark

Wer hätte gedacht, dass Schwarze Johannisbeeren so eine leuchtende Farbe haben? Bei dem bofrost*BIO Sorbet überzeugt die Strahlkraft der Beere, und zwar – wie im gesamten Sortiment gemäß der bofrost*Reinheitsgarantie – ohne Zusatz von Farbstoffen, Geschmacksverstärkern oder Aromen. Ganze 50 Prozent reines Fruchtpüree stecken in diesem knalligen Eis, dass auf jeder Sommerparty zum Hingucker wird. Mit seinem leicht herben Geschmack ist das Eis so frisch wie ein Sprung in den Badesee. An heißen Tagen hat das BIO Sorbet Schwarze Johannisbeere seinen großen Auftritt und keine noch so satte Naschkatze kann ihm widerstehen. Übrigens sind Schwarze Johannisbeeren nicht nur tolle Farbbomben, die sich zum Beispiel als Dekoration eignen, sondern auch wahre Powerbeeren: 100 Gramm deckenden Körper mit der benötigten Vitamin-C-Tagesdosis ab (BIO Sorbet Schwarze Johannisbeere 303 ml für 5,99 EUR, Nutri-Score C).

Ein Sommer ohne Eis? Unvorstellbar!

bofrost* führt als Tiefkühlspezialist noch viele weitere eisgekühlte Köstlichkeiten im Programm: Von Neuheiten, wie dem American Waffelhörnchen Cookie-Dough oder der Kombination zweier Klassiker im Fürst Marbesa über das Kultprodukt Botinchen hin zum dolcedo-Eissortiment, bei dem gemeinsam mit Meistergelatieri Toni Cafarelli Eiscreme nach italienischem Vorbild kreiert und perfektioniert wird. Zusätzlich finden sich auf bofrost.de/rezeptwelt gelingsichere (Eis-)Rezepte. Denn schon seit über 55 Jahren inspiriert bofrost* mit überraschenden Kreationen und Rezepten sowie echten Klassikern und bietet so Inspiration für jeden Geschmack. Wie gewohnt, stehen herausragende Qualität und bester Geschmack genauso im Fokus wie der flexible Kundenservice und die individuelle und persönliche Beratung. Neben dem Verkaufsteam ist die bofrost*Ernährungsberatung ein beliebter und kostenloser Experten-Service für alle bofrost*Kundinnen und Kunden und die, die es werden wollen.

bofrost* steht seit mehr als 55 Jahren für erstklassige Qualität, herausragenden Service und vor allem individuelle Beratung. Das 1966 gegründete Familienunternehmen mit Hauptsitz in Straelen am Niederrhein ist heute mit 249 Niederlassungen in 11 europäischen Ländern der europäische Marktführer im Direktvertrieb von Eis- und Tiefkühlspezialitäten. 4,1 Millionen Kundinnen und Kunden, davon rund 2,2 Millionen in Deutschland, wissen die lückenlos geschlossene Tiefkühlkette und die erstklassige Frische, aber auch die Reinheits- und Geschmacksgarantie zu schätzen. Nachhaltigkeit, der verantwortungsvolle Umgang mit den Ressourcen der Natur und soziales Engagement sind wichtige Bestandteile der Firmenphilosophie.

Seit Unternehmensgründung setzt sich bofrost* für Kinder in Not ein. In den vergangenen Jahren hat das Unternehmen durch das Engagement seiner Kundinnen und Kunden und Mitarbeitenden verschiedene Projekte für hilfsbedürftige Kinder mit insgesamt über fünfzehn Millionen Euro allein in Deutschland unterstützt. Seit 2016 ist bofrost* Partner der „Stiftung RTL – Wir helfen Kindern e. V.“

Mehr Informationen zu bofrost*, den Produkten und Dienstleistungen finden Sie unter www.bofrost.de.

Pressekontakt:

bofrost* Dienstleistungs GmbH & Co. KG

Anja Pelzer

Tel.: 02834 707-701

E-Mail: [email protected] Agentur für Kommunikation

Esther Ritthoff

Tel.: 040 4313023-3

E-Mail: [email protected]

Original-Content von: bofrost*, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots