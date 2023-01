Die Sicherheit ist ein Kriterium, das allzu oft ignoriert wird. Bis die ausstehende Auszahlung des Gewinns in einer Endlosschleife festhängt und der Kundendienst Ihre E-Mails ignoriert. Um ein solches Szenario zu vermeiden, ist es anzuraten, sich nur in seriösen Online Casinos anzumelden. Doch woran ist eine sichere Casino Seite zu erkennen? Unseriöse Spielstätten halten kein Schild hoch, auf dem „Wenig vertrauenswürdige Geschäftsgebaren“ geschrieben steht.

Wenn man versteht, welche Faktoren eine Rolle spielen, ist es relativ einfach, die Sicherheit eines Casinos online zu beurteilen. Neben der Lizenzierung sind der Spielerschutz und der Umgang mit den Nutzerdaten Indikatoren, die den Unterschied ausmachen.

Wichtigstes Merkmal ist die Lizenzierung

Vor der Anmeldung in einem Casino sollte das Kleingedruckte studiert werden. Im Footer geben Online Spielbanken in der Regel ihre Lizenzierung preis. Beste Spielhallen im Internet sind bei der Malta Gaming Authority oder in Deutschland lizenziert. Ob die aufgeführte Lizenznummer gültig ist, lässt sich auf den Internetseiten der Regulierungsbehörden in Erfahrung bringen.

Aufgabe der Lizenzgeber ist es, die Casinos online zu überwachen und sicherzustellen, dass faire Spiele angeboten werden. Auch drängen die MGA und der deutsche Glücksspielstaatsvertrag auf einen hohen Spielerschutz. Wird in einem lizenzierten Online Casino gespielt, ist dies der eigenen Sicherheit ausgesprochen zuträglich.

Prinzipiell können Casinos ohne Lizenz ebenso seriös agieren und Auszahlungen ohne Wenn und Aber nachkommen. Allerdings steigt das Risiko, einem Betrüger aufzusitzen, enorm. Da zahllose Online Casinos bereitstehen, gibt es keinen rationalen Grund, sich dieser Gefahr auszusetzen.

Der Erwerb einer Glücksspiellizenz geht mit Kosten für die Online Spielothek einher. Dies unterstreicht die Seriosität dieser Spielstätten. Schließlich beabsichtigt der Betreiber, diese Kosten hereinzuholen – und wird alles unternehmen, um die Lizenz zu behalten.

Persönliche, frei einstellbare Limits

In seriösen Casinos online lassen sich im Profil die Höhe der Einzahlungen einschränken, Verluste begrenzen, Einsätze limitieren, die Länge der Spielzeit vorgeben, oder das Konto schließen. Wird ein Limit eingestellt, greift dieses normalerweise sofort. Soll ein Limit entschärft werden – also beispielsweise eine Anhebung des Einzahlungslimits von 100 Euro auf 300 Euro im Monat, gelten mehrtägige Karenzzeiten. Erst wenn diese Wartezeit ausläuft, wird das alte Limit ersetzt.

Um das Konto dauerhaft zu deaktivieren, ist es nicht selten erforderlich, dies beim Kundensupport zu erläutern. Alle anderen Limits lassen sich meist in Eigenregie festlegen. In Spielotheken, die in Deutschland lizenziert sind, ist dies verpflichtend. Auch die MGA pocht darauf. Liegt eine Lizenz von Curaçao eGaming vor, kommt es auf das Online Casino an. Im Gegensatz zu den beiden genannten Lizenzgebern sieht Curaçao den Spielerschutz entspannter.

In der Datenschutzrichtlinie notieren die Betreiber, wie mit den Daten der Nutzer verfahren wird. Tatsächlich unterscheiden sich die Textwände oft nur in Detailfragen. Manche Online Spielbanken tauschen Daten mit Kreditauskunfteien wie der Schufa aus. Die Anmeldung in einem Casino kann sich deshalb auf den Schufa-Score auswirken.

Üblicherweise werden hinterlegte Handynummern und Mail-Adressen auch genutzt, um Spielern Angebote zu unterbreiten. Bei der Registrierung – und später im Profil – kann dieser Werbepost widersprochen werden.

Vermehrt implementieren Online Casinos eine Zwei-Faktor-Authentisierung. Ist dies aktiv, muss man sich beim Einloggen zwei Mal identifizieren: Mit dem Passwort und einem zufällig erstellten Code. Dieser Code – der zweite Faktor – wird mit Hilfe einer Authentisierungs-App auf dem Smartphone oder Tablet generiert.

Bewertungen anderer Nutzer

Bei Unsicherheiten, ob ein Online Casino wirklich seriös ist, können die Bewertungen bestehender Nutzer den Ausschlag geben. Auf verschiedenen Portalen werden Casinos streng bewertet, Vorteile und Nachteile abgewogen. Aus den Reviews ist zu ersehen, was den Spielern sauer aufgestoßen ist. Auf diese Weise wird eine informierte Entscheidung getroffen – und das Risiko minimiert, ein schwarzes Schaf nicht als solches erkannt zu haben.

Welche Spiele sind verfügbar?

Sogar die angebotenen Spiele sind aufschlussreich, um die Seriosität eines Casinos abzuschätzen. Namhafte Software Entwickler wie Play’n GO, NetEnt oder Novomatic lassen sich nur in seriösen Online Casinos blicken. Je bekannter die aufgelisteten Provider und je umfangreicher das Portfolio, desto wahrscheinlicher handelt es sich um ein Casino, dem zu trauen ist.