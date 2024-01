Köln (ots) –

Sven Voth übergibt sein Amt als CEO der SNIPES SE mit sofortiger Wirkung. Dennis Schröder, seit April 2023 als General Manager im Unternehmen, übernimmt die Nachfolge von Voth und damit die Verantwortung für das Geschäft des international operierenden Sneaker- und Streetwear Retailers. Sven Voth wird als Gründer im Unternehmen verbleiben und sich in einer zweijährigen Transition vornehmlich den Bereichen Expansion, Großhandel, Produkttrends und Innovationen, Kooperationen, sowie dem US-Geschäft widmen, bevor er zum 01. Januar 2026 in eine beratende Rolle wechseln wird.

„Sven Voth hat SNIPES als Gründer und langjähriger CEO über 25 Jahre geprägt und strategisch einzigartig positioniert. Er hat SNIPES zu dem gemacht, was es heute ist. Ich freue mich darauf, in meiner neuen Rolle die Geschichte dieses großartigen Unternehmens fortzuführen“, so Schröder, der nun dem Gremium der geschäftsführenden Direktoren vorsitzt. Erst im Jahr 2023 hat SNIPES mit Dennis Schröder (jetzt CEO), Peter Buse (COO) und Daniel Bontjer (CRO) drei zusätzliche geschäftsführende Direktoren neben Tim Spickenbom (CFO) und eben Sven Voth ernannt. „SNIPES ist ein Unternehmen mit einer tollen Philosophie, einem unvergleichlichem USP und Mitarbeitenden, die Bock darauf haben, ‚more than a retailer‘ zu sein und die Zukunft von SNIPES und seine Rolle im globalen Streetculture Kosmos mitzugestalten. Dies geht mit Sicherheit einher mit einer großen Verantwortung und einer Menge Arbeit – diese Situation scheue ich nicht, denn genau dafür bin ich angetreten.“

Sven Voth hat die Mehrheitsanteile der SNIPES SE 2011 an den DEICHMANN Konzern verkauft. Nach der Ablösung der letzten Anteile wechselt Voth, der das Unternehmen 1998 in Essen gegründet und über die Jahre zu einem Milliardenkonzern mit über 750 Stores in 12 Ländern entwickelt hat, ab 2026 in eine beratende Rolle. „SNIPES ist mein Lebenswerk und wird immer ein Teil von mir sein. Ich merke, dass es an der Zeit ist, den Staffelstab zu übergeben und Dennis Schröder genießt nach kürzester Zeit bereits die Anerkennung aller Kolleginnen und Kollegen im Haus. Er bringt die Erfahrungen aus Retailbusiness und Markenseite mit und bereichert das Unternehmen mit seiner Kompetenz und seinen Ideen bereits in kürzester Zeit spürbar“.

Jim Bojko wird das US-Geschäft als President of SNIPES USA wie gewohnt weiterführen.

