Wo, warum, womit und wie oft rasiert, trimmt oder stylt sich „Mann“ heute? Braun hat die Männer selbst befragt – und aussagekräftige Antworten bekommen. So bestätigt die Umfrage, was sich beim ersten Blick in viele Männergesichter zeigt: Bart ist „in“. Mit 73 %ist derzeit ein Großteil der Männer Bartträger. Und auch Body Grooming ist nicht mehr nur ein „Hipster-Trend“ – für gut 60 % der Männer gehört die Körperhaarentfernung zum regelmäßigen Pflegeritual dazu. Diese und weitere Erkenntnisse liefert die aktuelle Studie von Braun, die Rasur- und Styling-Insights der Männer beleuchtet.

Um den aktuellen Trends in Sachen Rasur, Bartstyle und Körperhaarentfernung auf den Grund zu gehen, hat Braun mit dem Marktforschungsinstitut Appinio eine Studie mit 1.001 Männern im Alter von 18 bis 35 Jahren durchgeführt.*¹ Einstimmigkeit herrscht laut der Studie bei der Frage, worauf Männer am meisten bei ihren elektrischen Haarentfernungs-Tools achten: Qualität (90,6 %), Hautschonung (88,8 %) und Langlebigkeit (88,2 %) spielen für Männer die absolute Hauptrolle, wenn es um Produkte für Rasur und Styling geht. Perfekt auf diese Wünsche abgestimmt finden sich im Sortiment der Traditionsmarke Braun hochwertige Rasierer, Trimmer und Body-Groomer. Die Tools von Braun bieten volle Kontrolle, Präzision und Effizienz für die unterschiedlichen Bedürfnisse bei der Haarentfernung – auch an den sensiblen Körperstellen.

Wann und warum Männer zum Rasierer greifen

Die Mehrheit der Männer (57 % der Befragten) betrachtet den individuellen Bart- und Grooming-Style als Ausdruck ihrer Persönlichkeit. Inspiration für ihren Look holen sich Männer in ihrem sozialen Umfeld oder bei Influencern/Content Creators, Sportlern und Celebrities auf YouTube oder Instagram. Knapp 70 % der Studienteilnehmer variieren und verändern ihren Bart-Style auch mal nach Lust und Laune, ein Drittel von ihnen (34 %) interessieren sich für die neuesten Bart-Trends. Gelegentliches Trendspotting gehört also inzwischen genauso zum Männeralltag wie regelmäßiges Grooming! Denn rund die Hälfte der Männer (49 %) rasieren, trimmen, groomen und stylen ohne speziellen Anlass, einfach als Teil ihrer Bad-Routine. Wenn es romantisch wird, greifen die Männer jedoch gerne noch mal extra zum Rasierer: Ein Date ist für ein Drittel der Befragten (31 %) ein Grund für eine besonders ausgedehnte Body Grooming Session oder zumindest für eine frische Rasur.

Wie Männer Bart & Körper stylen

Body Grooming ist für die meisten Männer ein Muss: Neben dem Bart rücken mehr als 60 % der Befragten der Körperbehaarung unter den Achseln und im Intimbereich zu Leibe und rasieren diese Bereiche glatt oder stutzen die Haare dort. Die Mehrheit macht dies regelmäßig einmal pro Woche oder sogar öfter. Mit leichtem Abstand folgt der Brustbereich, hier groomen durchschnittlich 40 % der befragten Männer. Die Beine hingegen dürfen nach Ansicht der meisten Männer gerne behaart bleiben: Weniger als ein Fünftel der Befragten (rund 18 %) rasiert sich dort.

Styling-Insights: Welches Tool optimal passt

Zwei Drittel der befragten Männer (67 %) besitzen zwei oder mehr Geräte für ihre Rasier- und Stylingbedürfnisse und nutzen davon i. d. R. eins für das Gesicht und ein weiteres für den Körper. Ein Viertel der Männer (26 %) nutzt lediglich ein Gerät für Bart- und Körperhaare. Eine Übersicht über die unterschiedlichen Braun Tools zeigt, dass es für jeden Mann das optimale Gerät gibt.

Der Body-Groomer von Braun wurde speziell für die Entfernung von Köperhaaren entwickelt- auch an sensiblen Stellen. Für einen Großteil der Männer (82 %) ist es wichtig, dass sie ihr Tool flexibel an verschiedenen Körperstellen einsetzen können. Hierfür ist der Body-Groomer perfekt geeignet.

„Ein Tool für alle Fälle“: Rund ein Drittel (32 %) der befragten Männer bevorzugt einen 3-Tage-Bart und mag es auch am Körper haarfrei und getrimmt- je nach Körperbereich. Für sie bieten die Braun Multi-Grooming-Kits ein scharfes, schnelles und effizientes Rasur- und Styling-Erlebnis von Kopf bis Fuß.

Mit dem Barttrimmer von Braun gelingt flexibel und präzise jeder Bart-Look- egal ob der Bart geschnitten, konturiert oder definiert werden soll. 100 % Kontrolle für die mehr als 70 % der Männer, die einen Bart tragen.

Für die Männer, die ein Gerät für Gesicht und Körper benutzen – immerhin sind dies rund ein Viertel der Befragten (26 %) – eignet sich der Series X, das All-in-one-Hybridgerät von Braun. Geformt und gestutzt, natürlich und locker oder alles dazwischen: Trimmen, Stylen und Rasieren gelingt hier einfach und zugleich effizient.

Shaving-Insights: Wer (k)einen Bart trägt

Allen Bart-Trends zum Trotz: Ein knappes Drittel aller Männer (27 %) entscheidet sich immer noch für eine glatte Rasur. In der Tendenz gehören glattrasierte Männer eher zur jungen Altersgruppe unter 25, während im Alter ab25 Jahren mit etwa 80 % die Mehrheit Bartträger sind. Damit Mann stets gut gepflegt aussieht, braucht es die passenden Tools, die mit einer guten Performance schnell und gründlich zum gewünschten Rasurergebnis führen:

Das effizienteste Rasur-Duo von Braun: Braun Series 9 Pro und PowerCase für bis zu 6 Wochen Akkulaufzeit ohne Ladekabel*². Brauns bester elektrischer Premium-Rasierer ist dabei extrem sanft zur Haut. Perfekt für die fast 90 % der Männer, denen Hautschonung als Produkteigenschaft besonders wichtig ist! Knapp ein Drittel (27 %) der befragten Männer lieben ihren glattrasierten Style. Die Elektrorasierer von Braun bieten eine präzise und gründliche Rasur für jeden Tag – und dank ihrer individuellen Eigenschaften stehen sie für volle Flexibilität: Der Braun Series 7 verfügt über einen 360°Flex-Head, der sich perfekt den Gesichtskonturen anpasst. Der Series 6 ist speziell für empfindliche Haut geeignet. Der Series 5 ist dank der EasyClean- und EasyClick-Funktionen perfekt für Rasurneulinge. Die neuen Series 5 und Series6 Rasierer überzeugen nun seit Juli2022 auch mit der AutoSense-Technologie, die die Motorleistung über Sensoren automatisch an die individuelle Bartdichte anpasst.

Was Braun Männern bietet

Die aktuelle Studie von Braun zeigt, dass Individualität auch beim Thema Rasur & Styling großgeschrieben wird -sowohl, was den persönlichen Look angeht, als auch bei der Frage nach dem perfekten Tool zur Haarentfernung. Bei aller Einzigartigkeit eint die Männer von heute jedoch, dass sie sich auf ihre Geräte voll und ganz verlassen möchten, und zwar in jeglicher Hinsicht: Effizienz, Gründlichkeit und Präzision sind genauso gefragt wie Qualität, Langlebigkeit und Hautschonung. Produkte von Braun stehen schon seit mehr als 100 Jahren für diese Werte und vereinen Funktionalität und höchste Qualität mit einer klaren Ästhetik. Ihr intuitives, nützliches und langlebiges Design ist legendär und verleiht den Geräten ihren besonderen Charakter.

*¹ Rasur & Styling-Studie von Braun in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsinstitut Appinio: Online-Umfrage unter 1.001 Männern im Alter von 18-35 Jahren (unterteilt in 18-24 Jahre, 25-30 Jahre und 30-35 Jahre), durchgeführt am 27. Juli 2022.

*² Basiert auf der Berechnung einer täglichen Rasur von 2-3 Minuten oder auf 2-3 Rasuren pro Woche von ca. 5 Minuten.

